Zahlungsdienste spielen eine wichtige Rolle im Betriebsprozess eines jeden Unternehmens. Die Bezahl-Apps können Transaktionen vereinfachen und sicherer machen. Lassen Sie uns den Zahlungsprozess definieren, einige Apps zur Abwicklung von Finanztransaktionen überprüfen und erfahren, wie diese Apps Ihrem Unternehmen zugute kommen können.

Wie ist der Zahlungsvorgang?

Ein Zahlungsvorgang ist ein Begriff, der in der Wirtschaft verwendet wird, um die Schritte und Verfahren zu beschreiben, die beim Austausch von Waren oder Dienstleistungen gegen Geld erforderlich sind. Der Zahlungsvorgang beginnt normalerweise damit, dass der Kunde Waren oder Dienstleistungen bestellt, woraufhin das Unternehmen dem Kunden die Bestellung in Rechnung stellt. Der Kunde bezahlt dann mit Geld oder einer Kredit-/Debitkarte, und das Unternehmen sendet die Waren oder Dienstleistungen an den Kunden. Der Bezahlvorgang kann online, telefonisch oder persönlich per Karte abgeschlossen werden. Wenn Kunden mit ihrer Debitkarte oder Kreditkarte einkaufen, werden mehrere aufeinanderfolgende elektronische Schritte durchgeführt, um die Transaktion abzuschließen. Dieser Prozess umfasst einen Verbraucher und einen Händler, einen Zahlungsabwickler und ein Bankhändlerkonto. Es scheint ein einfacher 5-Sekunden-Deal zu sein, aber die Zahlungsabwicklung ist in Wirklichkeit komplizierter. Viele Informationen müssen überprüft und genehmigt werden, damit Transaktionen abgeschlossen werden können.

Was ist eine Zahlungsabwicklungs-App und wie funktioniert sie?

Eine Zahlungsabwicklungs-App ist eine Software, die es Menschen ermöglicht, Online-Zahlungen zu tätigen. Es verbindet sich mit einer Kreditkarte und ermöglicht es Ihnen dann, damit zu bezahlen. Es spart Zeit und vereinfacht Transaktionen für jedes Unternehmen. Um eine Transaktion erfolgreich durchzuführen, benötigen Sie ein Zahlungsprozessor-Gateway. Es ist ein Mechanismus, der die von der Bank des Kunden bereitgestellten Informationen mit der Bank des Händlers verbindet, der den Zahlungsabwickler verwendet. Der Hauptzweck des Zahlungs-Gateways besteht darin, den Verarbeiter über die Zahlungsannahme oder -ablehnung zu informieren. Der Zahlungsabwickler seinerseits erhält die Karteninformationen des Kunden und leitet sie an das Konto des Händlers weiter.



Die Vorteile der Verwendung einer Zahlungsabwicklungs-App

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Geschäftswelt verändert. Im Zeitalter der Technologie verlagern sich immer mehr Unternehmen ins Internet. Dies hat zu einem Bedarf an neuen Zahlungsabwicklungsmethoden geführt, die dieser neuen Art der Geschäftsabwicklung Rechnung tragen können. Zahlungsabwicklungs-Apps sind eine der Methoden.

Die Verwendung einer Zahlungsabwicklungs-App bietet mehrere Vorteile:

Sie sind einfach zu bedienen. Die meisten Zahlungsabwicklungs-Apps sind sehr benutzerfreundlich und einfach zu navigieren. Das macht sie ideal für kleine Unternehmen, die gerade erst anfangen. Sie sind bequem. Mit einer Zahlungsabwicklungs-App können Sie überall und jederzeit bezahlen. Dies ist ein großer Vorteil für Unternehmen, die ständig unterwegs sind. Kunden können jederzeit und überall Zahlungen leisten, und Unternehmen können Zahlungen aus verschiedenen Quellen akzeptieren. Sie sind sicher. Zahlungsabwicklungs-Apps verwenden modernste Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Informationen zu schützen. Sie sind schnell – Apps und Gateways zur Zahlungsabwicklung sind in der Regel schneller als herkömmliche Zahlungsmethoden wie Schecks oder Zahlungsanweisungen. Das Geld wird sofort überwiesen, anstatt darauf zu warten, dass der Scheck eingelöst oder die Zahlungsanweisung verarbeitet wird.

Die beliebtesten Apps zur Zahlungsabwicklung

Es stehen verschiedene Zahlungsabwicklungs-Apps mit jeweils eigenen Funktionen zur Verfügung. Im Folgenden sind die heute gebräuchlichen Apps und Gateways zur Zahlungsabwicklung aufgeführt:

PayPal – eines der am häufigsten verwendeten Zahlungsgateways. Mit PayPal können Sie Zahlungen von überall auf der Welt tätigen und empfangen.

Stripe – eine beliebte Wahl für Unternehmen, die Kreditkartenzahlungen akzeptieren müssen. Stripe bietet eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche.

Square – eine weitere beliebte Wahl für Unternehmen, die Kreditkartenzahlungen akzeptieren müssen. Square bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Verkäufe und Inventar zu verfolgen.

Apple Pay – perfekt für Unternehmen, die Apple-Produkte verwenden. Mit Apple Pay können Sie mit Ihrem iPhone oder iPad bezahlen.

Google Wallet – perfekt für Unternehmen, die Android-Produkte verwenden. Mit Google Wallet können Sie Zahlungen mit Ihrem Android-Telefon oder -Tablet anstelle einer Kreditkarte vornehmen.

So wählen Sie die richtige Zahlungsabwicklungs-App für Ihr Unternehmen aus

Die Wahl der richtigen Zahlungsabwicklung ist für jedes Unternehmen, das Dienstleistungen oder Waren anbietet, von entscheidender Bedeutung. Bevor Sie sich für eine App entscheiden, sollten Sie die Art der Zahlungen berücksichtigen, die Sie vornehmen möchten. Denken Sie als nächstes an die Gebühren. Jede App erhebt normalerweise eine kleine Gebühr für jede Transaktion. Vergleichen Sie unbedingt die Kosten verschiedener Apps, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Auch die Features sind beachtlich. Sie definieren die Kapazität der Funktionen, die Sie mit dem gewählten Zahlungsgateway ausführen können. Und nicht zuletzt - die Sicherheit. Wählen Sie eine App, die Verschlüsselung und andere Sicherheitsmaßnahmen verwendet, um Ihre Daten und die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden zu schützen, die Informationen über ihre Bankkonten und Kredit- und Debitkarten bereitstellen.

Wie erstelle ich eine Zahlungs-App?

Wenn es darum geht, eine Zahlungs-App zu erstellen, müssen Sie einige Dinge beachten. Sie müssen sich für die Funktionen entscheiden, die Ihre App haben soll, z. B. die Möglichkeit, Verkäufe zu verfolgen, Rechnungen zu senden und Kundeninformationen zu verwalten. Wählen Sie dann einen Zahlungsabwickler aus, der Transaktionen für Ihre App abwickelt. Bevor Sie in die Entwicklung eintauchen, bestimmen Sie zunächst den Typ der Bezahl-App. Normalerweise hängt die Art der Apps von der Zahlungsart ab – wie Kunden für Dienstleistungen und Produkte bezahlen:

Kreditkarten und Debitkarten;



digitale Brieftaschen;



Lastschrift und Banküberweisung;



Kryptowährung.

Wählen Sie dann die Plattform der zukünftigen App aus. Wenn es einfacher ist, beginnen Sie mit einer Plattform, z. B. iOS, und erweitern Sie das Projekt, indem Sie später eine App für Android erstellen. Der nächste Schritt besteht darin, die Liste der Funktionen für die App zu definieren. Meistens enthalten solche Apps die folgenden Funktionen:

Login und Passcode oder Fingerabdruck-/Gesichtsauthentifizierung;



Benachrichtigungen;



Nachrichtenübermittlung;



digitale Geldbörse;



Rechnungen und Rechnungen;



Verlauf der Transaktionen.



Eine der größten Aufgaben bei der Entwicklung von Zahlungs-Apps ist der Aufbau eines zuverlässigen Sicherheitssystems darin. Schließlich möchten Sie nicht, dass die persönlichen Daten Ihrer Kunden kompromittiert werden. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihre Zahlungs-Apps sicher halten können:

Passwortanforderungen so festlegen, dass sie erheblich sind;



Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen, indem Benutzer zusätzlich zu einem Passwort einen Code vom Telefon eingeben müssen.



Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand – Zahlungsabwickler aktualisieren ständig ihre Sicherheitsmaßnahmen, daher ist es wichtig, Ihre App auf dem neuesten Stand zu halten;



keine sensiblen Informationen speichern – Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, sensible Informationen wie Kreditkartennummern in der App zu speichern;



Geben Sie die Kreditkartendaten des Benutzers nicht preis.

Alle Finanztransaktionen brauchen Sicherheit und Sicherheit. Wenn Sie eine mobile Zahlungs-App/ein Zahlungs-Gateway erstellen, geben Ihnen die Leute ihre Kreditkartendaten. Daher müssen Sie verstehen, dass die Sicherheit der Finanzdaten der Benutzer oberste Priorität hat. Darüber hinaus sollte das Layout Ihrer Zahlungs-App reibungslos und sicher sein. Der letzte Schritt ist die Auswahl des technischen Stacks und der Beginn der Entwicklung. Der beste Weg ist die Verwendung einer No-Code-Plattform wie AppMaster. Mit der robusten Funktionalität von AppMaster, seinem Geschäftsprozess-Editor, Datenmodell-Designer, integrierten Modulen und Integrationen über API können Sie eine Zahlungs-App beliebiger Komplexität erstellen. Um zu erfahren, wie Sie das erste Projekt auf der Plattform starten und erstellen, registrieren Sie sich für die kostenlose Testphase und probieren Sie das Instrument aus.

Fazit

Mit den Zahlungsabwicklungs-Apps können Sie verschiedene Zahlungsmethoden in Ihrem Unternehmen implementieren und Ihren Kunden mehr Komfort bieten. Wenn Sie mit dem No-Code-Tool Ihre eigene Lösung zur Abwicklung von Zahlungen erstellen möchten, können Sie dies im Handumdrehen tun.