支付服务在任何业务的运营过程中都扮演着重要的角色。支付应用程序可以简化交易并使其更加安全。让我们定义支付流程，查看一些用于处理金融交易的应用程序，以及这些应用程序如何使您的业务受益。

付款流程是什么？

支付流程是商业中使用的一个术语，用于描述将商品或服务换成货币所涉及的步骤和程序。付款过程通常从客户下订单购买商品或服务开始，之后企业将为客户开具发票。然后，客户将用金钱或信用卡/借记卡付款，公司会将商品或服务发送给客户。付款过程可以在线、通过电话或亲自通过卡完成。当客户通过他们的借记卡或信用卡进行购买时，会执行几个连续的电子步骤来完成交易。此过程涉及消费者和商家、支付处理器和银行商家帐户。看起来这是一个简单的 5 秒交易，但实际上支付处理要复杂得多。许多信息必须经过验证和批准，才能完成交易。

什么是支付处理应用程序，它是如何工作的？

支付处理应用程序是一种允许人们进行在线支付的软件。它连接到信用卡，然后使您能够使用它进行付款。它可以节省时间并简化任何业务的交易。要使交易成功，您需要一个支付处理器网关。它是一种使用支付处理器将客户银行提供的信息连接到商家银行的机制。支付网关的主要目的是通知处理器有关付款接受或拒绝的信息。支付处理器在其端获取客户的卡信息并将其传递到商家的帐户。



使用支付处理应用程序的好处

商业世界正在发生变化，这已不是什么秘密。在科技时代，越来越多的公司开始上网。这导致需要新的支付处理方法来适应这种新的经营方式。支付处理应用程序是其中一种方法。

使用支付处理应用程序有几个好处：

它们易于使用。大多数支付处理应用程序都非常用户友好且易于浏览。这使它们成为刚刚起步的小型企业的理想选择。 他们很方便。使用支付处理应用程序，您可以随时随地进行支付。对于始终处于忙碌状态的企业来说，这是一个巨大的优势。客户可以随时随地付款，公司可以接受各种来源的付款。 他们是安全的。支付处理应用程序使用最先进的安全措施来确保您的信息安全。 它们速度很快——支付处理应用程序和网关通常比支票或汇票等传统支付方式更快。资金会立即转移，而不是等待支票清算或汇票被处理。

最受欢迎的支付处理应用程序

可以使用各种支付处理应用程序，每个应用程序都有自己的功能。以下是当今常用的支付处理应用程序和网关：

贝宝——最常用的支付网关之一。贝宝允许您在世界任何地方进行和接收付款。

Stripe – 需要接受信用卡付款的企业的热门选择。 Stripe 提供了一个简单、用户友好的界面。

Square – 需要接受信用卡付款的企业的另一种流行选择。 Square 提供多种功能，包括跟踪销售和库存的能力。

Apple Pay – 非常适合使用 Apple 产品的企业。 Apple Pay 允许您使用 iPhone 或 iPad 进行支付。

Google Wallet – 非常适合使用 Android 产品的企业。 Google Wallet 允许您使用 Android 手机或平板电脑而不是信用卡付款。

如何为您的企业选择合适的支付处理应用程序

选择正确的支付处理方式对于任何提供服务或商品的公司来说都是至关重要的。在决定选择哪个应用程序之前，请考虑您要进行的付款类型。接下来，考虑费用。每个应用程序通常会为每笔交易收取少量费用。在做出决定之前，请务必比较不同应用程序的成本。特征也很显着。它们定义了您可以使用所选支付网关执行的功能的容量。最后但并非最不重要的 - 安全性。选择使用加密和其他安全措施来保护您的数据和客户的个人数据的应用程序，他们将提供有关其银行账户以及信用卡和借记卡的信息。

如何创建支付应用程序？

在创建支付应用程序时，您需要记住一些事项。您需要确定您希望应用程序具有的功能，例如跟踪销售、发送发票和管理客户信息的能力。然后选择一个将为您的应用处理交易的支付处理器。在深入开发之前，首先确定支付应用程序的类型。通常，应用程序的类型取决于支付类型——客户将如何为服务和产品付费：

信用卡和借记卡；



数字钱包；



直接借记和银行转账；



加密货币。

然后选择未来应用的平台。如果更容易，从一个平台开始，比如 iOS，然后通过为 Android 创建一个应用程序来扩展项目。下一步是定义应用程序的功能列表。大多数情况下，此类应用程序包括以下功能：

登录和密码或指纹/面部认证；



通知；



消息传递；



数字钱包；



账单和发票；



交易历史。



支付应用程序开发的最大任务之一是在其中构建可靠的安全系统。毕竟，您不希望客户的个人信息受到损害。以下是一些确保您的支付应用安全的提示：

设置密码要求，使其足够大；



启用双因素身份验证，通过要求用户输入手机中的代码和密码来创建额外的安全层。



使您的软件保持最新——支付处理商不断升级其安全措施，因此保持您的应用程序更新至关重要；



不要存储敏感信息——如果可能，避免在应用程序上存储敏感信息，例如信用卡号；



不要暴露用户的信用卡详细信息。

所有金融交易都需要安全保障。当您创建移动支付应用程序/支付网关时，人们会向您提供他们的信用卡详细信息。因此，您需要了解用户的财务数据安全和安全是重中之重。此外，您的支付应用程序布局应该流畅、安全、可靠。最后一步是选择技术堆栈并开始开发。最好的方法是使用无代码平台，例如 AppMaster。借助 AppMaster 的强大功能、其业务流程编辑器、数据模型设计器、内置模块以及通过 API 进行的集成，您可以构建任何复杂的支付应用程序。要了解如何在平台上启动和构建第一个项目，请注册免费试用期并试用仪器。

结论

支付处理应用程序允许您在业务中实施不同的支付方式，并为客户提供更多便利。如果您想创建自己的解决方案来使用无代码工具处理付款，您可以立即执行此操作。



