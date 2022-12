Betalingsdiensten spelen een belangrijke rol in het operationele proces van elk bedrijf. De betaalapps kunnen transacties vereenvoudigen en veiliger maken. Laten we het betalingsproces definiëren, een aantal apps bekijken om financiële transacties af te handelen en hoe deze apps uw bedrijf ten goede kunnen komen.

Wat is het betalingsproces?

Een betalingsproces is een term die in het bedrijfsleven wordt gebruikt om de stappen en procedures te beschrijven die betrokken zijn bij het uitwisselen van goederen of diensten voor geld. Het betalingsproces begint meestal met de klant die een bestelling plaatst voor goederen of diensten, waarna het bedrijf de klant factureert voor de bestelling. De klant betaalt dan met geld of een creditcard/debetkaart, en het bedrijf stuurt de goederen of diensten naar de klant. Het betalingsproces kan online, telefonisch of persoonlijk via een kaart worden afgehandeld. Wanneer klanten aankopen doen via hun debetkaart of creditcard, worden verschillende opeenvolgende elektronische stappen doorlopen om de transactie af te ronden. Bij dit proces zijn een consument en een handelaar, een betalingsverwerker en een bankrekening betrokken. Het lijkt een gemakkelijke deal van 5 seconden, maar de betalingsverwerking is in werkelijkheid ingewikkelder. Veel informatie moet worden geverifieerd en goedgekeurd, zodat transacties konden worden voltooid.

Wat is een betalingsverwerking app, en hoe werkt het?

Een app voor betalingsverwerking is software waarmee mensen online betalingen kunnen verrichten. Het maakt verbinding met een creditcard en maakt het vervolgens mogelijk om er betalingen mee te doen. Het bespaart tijd en vereenvoudigt transacties voor elk bedrijf. Om een transactie succesvol te maken, heb je een betalingsverwerkingsgateway nodig. Het is een mechanisme dat de informatie van de bank van de klant verbindt met de bank van de handelaar die de betalingsverwerker gebruikt. Het belangrijkste doel van de betalingsgateway is de verwerker te informeren over de aanvaarding of weigering van de betaling. De verwerker van de betaling aan zijn kant verkrijgt de kaartinformatie van de klant en geeft deze door aan de rekening van de handelaar.

De voordelen van het gebruik van een betalingsverwerkingsapp

Het is geen geheim dat de wereld van het bedrijfsleven verandert. In het tijdperk van technologie bewegen meer bedrijven zich online. Het heeft geleid tot een behoefte aan nieuwe betalingsverwerkingsmethoden die deze nieuwe manier van zakendoen kunnen accommoderen. Betaalverwerking apps zijn een van de methoden.

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van een betalingsverwerking app:

Ze zijn gemakkelijk te gebruiken. De meeste apps voor betalingsverwerking zijn zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Het maakt ze ideaal voor kleine bedrijven die net beginnen. Ze zijn handig. Met een betalingsverwerkingsapp kun je overal en altijd betalingen doen. Dat is een groot voordeel voor bedrijven die altijd onderweg zijn. Klanten kunnen altijd en overal betalingen doen en bedrijven kunnen betalingen uit verschillende bronnen accepteren. Ze zijn veilig. Apps voor betalingsverwerking gebruiken geavanceerde beveiligingsmaatregelen om uw informatie veilig te houden. Ze zijn snel - apps en gateways voor betalingsverwerking zijn doorgaans sneller dan traditionele betalingsmethoden, zoals cheques of postwissels. Het geld wordt onmiddellijk overgemaakt, in plaats van te wachten tot de cheque is verzilverd of de postwissel is verwerkt.

De populairste apps voor betalingsverwerking

Er zijn verschillende apps voor betalingsverwerking beschikbaar, elk met zijn eigen functies. Hieronder staan de apps en gateways voor betalingsverwerking die tegenwoordig veel worden gebruikt:

PayPal - een van de meest gebruikte payment gateway. Met PayPal kun je overal ter wereld betalingen doen en ontvangen.

Stripe - een populaire keuze voor bedrijven die creditcardbetalingen moeten accepteren. Stripe biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface.

Square - een andere populaire keuze voor bedrijven die creditcardbetalingen moeten accepteren. Square biedt een verscheidenheid aan functies, waaronder de mogelijkheid om verkopen en inventaris bij te houden.

Apple Pay - perfect voor bedrijven die Apple-producten gebruiken. Met Apple Pay kunt u betalingen verrichten met uw iPhone of iPad.

Google Wallet - perfect voor bedrijven die Android-producten gebruiken. Met Google Wallet kunt u betalen met uw Android-telefoon of -tablet in plaats van met een creditcard.

Hoe kiest u de juiste app voor betalingsverwerking voor uw bedrijf?

Het kiezen van de juiste betalingsverwerking is cruciaal voor elk bedrijf dat diensten of goederen levert. Voordat u beslist welke app u kiest, moet u nadenken over het soort betalingen dat u wilt doen. Denk vervolgens na over de kosten. Elke app rekent doorgaans een kleine vergoeding voor elke transactie. Zorg ervoor dat u de kosten van de verschillende apps vergelijkt voordat u beslist. De functies zijn ook belangrijk. Zij bepalen de capaciteit van de functies die u kunt uitvoeren met de gekozen betalingsgateway. En last but not least - de veiligheid. Kies een app die encryptie en andere veiligheidsmaatregelen gebruikt om uw gegevens en de persoonlijke gegevens van uw klanten, die informatie over hun bankrekeningen en krediet- en debetkaarten zullen verstrekken, te beschermen.

Hoe maak je een betaal-app?

Als het gaat om het maken van een betaal-app, zijn er een paar dingen die u in gedachten moet houden. Je moet beslissen over de functies die je wilt dat je app heeft, zoals de mogelijkheid om verkopen bij te houden, facturen te versturen en klantinformatie te beheren. Selecteer vervolgens een betalingsverwerker die de transacties voor uw app zal afhandelen. Voordat u in de ontwikkeling duikt, bepaalt u eerst het type betaalapp. Meestal hangt het soort apps af van het betalingstype - hoe klanten zullen betalen voor diensten en producten:

creditcards en debetkaarten;



digitale portemonnees



automatische incasso en bankoverschrijving;



cryptocurrency.

Selecteer vervolgens het platform van de toekomstige app. Als het gemakkelijker is, begin dan met één platform, zoals iOS, en breid het project uit door later een app voor Android te maken. De volgende stap is het bepalen van de lijst met functies voor de app. Meestal bevatten dergelijke apps de volgende functies:

login en wachtwoord of vingerafdruk/gezichtsverificatie;



meldingen;



berichtgeving;



digitale portemonnee;



rekeningen en facturen;



transactiegeschiedenis.



Een van de grootste taken bij de ontwikkeling van betaalapps is het bouwen van een betrouwbaar beveiligingssysteem erin. U wilt immers niet dat de persoonlijke gegevens van uw klanten in gevaar komen. Hier volgen enkele tips om uw betaalapps veilig te houden:

wachtwoordvereisten zo instellen dat ze substantieel zijn;



schakel twee-factor authenticatie in om een extra beveiligingslaag te creëren door gebruikers te verplichten naast een wachtwoord ook een code van de telefoon in te voeren.



houd uw software up-to-date - betalingsverwerkers upgraden voortdurend hun beveiligingsmaatregelen, dus het is cruciaal om uw app up-to-date te houden;



sla geen gevoelige informatie op - vermijd, indien mogelijk, het opslaan van gevoelige informatie, zoals creditcardnummers, op de app;



geef de creditcardgegevens van de gebruiker niet bloot.

Alle financiële transacties hebben veiligheid en beveiliging nodig. Wanneer u een mobiele betaalapp/betalingsgateway maakt, geven mensen u hun creditcardgegevens. Daarom moet je begrijpen dat de beveiliging en veiligheid van financiële gegevens van gebruikers de hoogste prioriteit heeft. Bovendien moet de lay-out van je betaalapp soepel, veilig en zeker zijn. De laatste stap is het kiezen van de technische stack en het starten van de ontwikkeling. De beste manier is het gebruik van een no-code platform zoals AppMaster. Met de robuuste functionaliteit van AppMaster, zijn bedrijfsproceseditor, datamodelontwerper, ingebouwde modules en integraties via API, kunt u een betaalapp van elke complexiteit bouwen. Om te leren hoe je het eerste project op het platform kunt starten en bouwen, registreer je je voor de gratis proefperiode en probeer je het instrument uit.

Conclusie

Met de apps voor betalingsverwerking kunt u verschillende betalingsmethoden in uw bedrijf implementeren en klanten meer gemak bieden. Als u uw eigen oplossing voor het verwerken van betalingen wilt creëren met de no-code tool, kunt u dit in een mum van tijd doen.