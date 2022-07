Les services de paiement jouent un rôle important dans le processus de fonctionnement de toute entreprise. Les applications de paiement peuvent simplifier les transactions et les rendre plus sûres. Définissons le processus de paiement, examinons certaines applications pour gérer les transactions financières et comment ces applications peuvent bénéficier à votre entreprise.

Quelle est la procédure de paiement ?

Un processus de paiement est un terme utilisé dans les affaires pour décrire les étapes et les procédures impliquées dans l'échange de biens ou de services contre de l'argent. Le processus de paiement commence généralement lorsque le client passe une commande de biens ou de services, après quoi l'entreprise facturera la commande au client. Le client paiera alors avec de l'argent ou une carte de crédit/débit, et l'entreprise enverra les biens ou services au client. Le processus de paiement peut être effectué en ligne, par téléphone ou en personne par carte. Lorsque les clients effectuent des achats via leur carte de débit ou de crédit, plusieurs étapes électroniques séquentielles sont tenues pour finaliser la transaction. Ce processus implique un consommateur et un commerçant, un processeur de paiement et un compte bancaire marchand. Il semble que ce soit une affaire facile de 5 secondes, mais le traitement des paiements est plus compliqué en réalité. De nombreuses informations doivent être vérifiées et approuvées afin que les transactions puissent être effectuées.

Qu'est-ce qu'une application de traitement des paiements et comment fonctionne-t-elle ?

Une application de traitement des paiements est un logiciel permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements en ligne. Il se connecte à une carte de crédit et vous permet ensuite d'effectuer des paiements avec celle-ci. Il fait gagner du temps et simplifie les transactions pour toute entreprise. Pour réussir une transaction, vous avez besoin d'une passerelle de traitement des paiements. Il s'agit d'un mécanisme reliant les informations fournies par la banque du client à la banque du commerçant utilisant le processeur de paiement. L'objectif principal de la passerelle de paiement est d'informer le processeur de l'acceptation ou du refus du paiement. Le processeur de paiement de son côté obtient les informations de la carte du client et les transmet au compte du commerçant.



Les avantages d'utiliser une application de traitement des paiements

Ce n'est un secret pour personne que le monde des affaires évolue. À l'ère de la technologie, de plus en plus d'entreprises se tournent vers Internet. Cela a conduit à un besoin de nouvelles méthodes de traitement des paiements qui peuvent s'adapter à cette nouvelle façon de faire des affaires. Les applications de traitement des paiements sont l'une des méthodes.

L'utilisation d'une application de traitement des paiements présente plusieurs avantages :

Ils sont faciles à utiliser. La plupart des applications de traitement des paiements sont très conviviales et faciles à naviguer. Cela les rend idéales pour les petites entreprises qui démarrent tout juste. Ils sont pratiques. Avec une application de traitement des paiements, vous pouvez effectuer des paiements n'importe où, n'importe quand. C'est un énorme avantage pour les entreprises qui sont toujours en mouvement. Les clients peuvent effectuer des paiements à tout moment, n'importe où, et les entreprises peuvent accepter des paiements de diverses sources. Ils sont sécurisés. Les applications de traitement des paiements utilisent des mesures de sécurité de pointe pour protéger vos informations. Ils sont rapides - les applications et les passerelles de traitement des paiements sont généralement plus rapides que les méthodes de paiement traditionnelles, telles que les chèques ou les mandats. Les fonds sont transférés immédiatement, plutôt que d'attendre que le chèque soit compensé ou que le mandat soit traité.

Les applications de traitement des paiements les plus populaires

Diverses applications de traitement des paiements sont disponibles, chacune avec ses propres fonctionnalités. Vous trouverez ci-dessous les applications et passerelles de traitement des paiements couramment utilisées aujourd'hui :

PayPal – l'une des passerelles de paiement les plus utilisées. PayPal vous permet d'effectuer et de recevoir des paiements de n'importe où dans le monde.

Stripe - un choix populaire pour les entreprises qui doivent accepter les paiements par carte de crédit. Stripe offre une interface simple et conviviale.

Square - un autre choix populaire pour les entreprises qui doivent accepter les paiements par carte de crédit. Square offre une variété de fonctionnalités, notamment la possibilité de suivre les ventes et les stocks.

Apple Pay – parfait pour les entreprises qui utilisent des produits Apple. Apple Pay vous permet d'effectuer des paiements avec votre iPhone ou iPad.

Google Wallet - parfait pour les entreprises qui utilisent des produits Android. Google Wallet vous permet d'effectuer des paiements avec votre téléphone ou votre tablette Android au lieu d'une carte de crédit.

Comment choisir la bonne application de traitement des paiements pour votre entreprise

Choisir le bon traitement des paiements est crucial pour toute entreprise fournissant des services ou des biens. Avant de décider quelle application sélectionner, réfléchissez au type de paiements que vous souhaitez effectuer. Ensuite, pensez aux frais. Chaque application facture généralement une somme modique pour chaque transaction. Assurez-vous de comparer les coûts des différentes applications avant de prendre votre décision. Les fonctionnalités sont également importantes. Ils définissent la capacité des fonctions que vous pouvez exécuter avec la passerelle de paiement choisie. Et le dernier mais non le moindre - la sécurité. Choisissez une application qui utilise le cryptage et d'autres mesures de sécurité pour protéger vos données et les données personnelles de vos clients, qui fourniront des informations sur leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit et de débit.

Comment créer une application de paiement ?

Lorsqu'il s'agit de créer une application de paiement, vous devez garder à l'esprit certaines choses. Vous devez décider des fonctionnalités que vous souhaitez pour votre application, telles que la possibilité de suivre les ventes, d'envoyer des factures et de gérer les informations sur les clients. Sélectionnez ensuite un processeur de paiement qui gérera les transactions pour votre application. Avant de plonger dans le développement, déterminez d'abord le type d'application de paiement. Habituellement, le type d'applications dépend du type de paiement — comment les clients paieront pour les services et les produits :

cartes de crédit et cartes de débit;



portefeuilles numériques;



prélèvement automatique et virement bancaire ;



crypto-monnaie.

Sélectionnez ensuite la plateforme de la future application. Si c'est plus facile, commencez avec une plate-forme, comme iOS, et développez le projet en créant une application pour Android plus tard. L'étape suivante consiste à définir la liste des fonctionnalités de l'application. Le plus souvent, ces applications incluent les fonctionnalités suivantes :

connexion et mot de passe ou authentification par empreinte digitale/faciale ;



notifications ;



Messagerie;



portefeuille numérique ;



factures et factures ;



Historique des transactions.



L'une des tâches les plus importantes dans le développement d'applications de paiement consiste à créer un système de sécurité fiable. Après tout, vous ne voulez pas que les informations personnelles de vos clients soient compromises. Voici quelques conseils pour assurer la sécurité de vos applications de paiement :

définir des exigences de mot de passe afin qu'elles soient substantielles ;



activer l'authentification à deux facteurs pour créer une couche de sécurité supplémentaire en demandant aux utilisateurs de saisir un code à partir du téléphone en plus d'un mot de passe.



gardez votre logiciel à jour - les processeurs de paiement améliorent constamment leurs mesures de sécurité, il est donc crucial de maintenir votre application à jour ;



ne stockez pas d'informations sensibles - si possible, évitez de stocker des informations sensibles, telles que des numéros de carte de crédit, sur l'application ;



n'exposez pas les détails de la carte de crédit de l'utilisateur.

Toutes les transactions financières ont besoin de sécurité et de sûreté. Lorsque vous créez une application de paiement mobile/une passerelle de paiement, les utilisateurs vous donnent les détails de leur carte de crédit. Par conséquent, vous devez comprendre que la sécurité et la sécurité des données financières des utilisateurs sont la priorité absolue. De plus, la mise en page de votre application de paiement doit être fluide, sûre et sécurisée. La dernière étape consiste à choisir la pile technique et à démarrer le développement. Le meilleur moyen est d'utiliser une plate-forme sans code telle qu'AppMaster. Avec les fonctionnalités robustes d'AppMaster, son éditeur de processus métier, son concepteur de modèles de données, ses modules intégrés et ses intégrations via API, vous pouvez créer une application de paiement de toute complexité. Pour savoir comment démarrer et construire le premier projet sur la plateforme, inscrivez-vous à la période d'essai gratuite et essayez l'instrument.

Conclusion

Les applications de traitement des paiements vous permettent de mettre en œuvre différentes méthodes de paiement dans votre entreprise et d'offrir aux clients plus de commodité. Si vous souhaitez créer votre propre solution de traitement des paiements avec l'outil sans code, vous pouvez le faire en un rien de temps.