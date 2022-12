I servizi di pagamento svolgono un ruolo importante nel processo operativo di qualsiasi azienda. Le app per i pagamenti possono semplificare le transazioni e renderle più sicure. Definiamo il processo di pagamento, esaminiamo alcune app per gestire le transazioni finanziarie e come queste app possono essere utili alla vostra azienda.

Che cos'è il processo di pagamento?

Il processo di pagamento è un termine utilizzato in ambito commerciale per descrivere le fasi e le procedure coinvolte nello scambio di beni o servizi in cambio di denaro. Il processo di pagamento inizia solitamente con l'ordine di beni o servizi da parte del cliente, dopodiché l'azienda emette una fattura per l'ordine. Il cliente pagherà quindi con denaro o carta di credito/debito e l'azienda invierà i beni o i servizi al cliente. Il processo di pagamento può essere completato online, per telefono o di persona tramite carta. Quando i clienti effettuano acquisti con la loro carta di debito o di credito, per finalizzare la transazione vengono eseguiti diversi passaggi elettronici in sequenza. Questo processo coinvolge un consumatore e un commerciante, un processore di pagamenti e un conto commerciale bancario. Sembra che si tratti di una transazione semplice di 5 secondi, ma in realtà l'elaborazione dei pagamenti è più complicata. Molte informazioni devono essere verificate e approvate per poter completare le transazioni.

Che cos'è un'app per l'elaborazione dei pagamenti e come funziona?

Un'app di elaborazione dei pagamenti è un software che consente di effettuare pagamenti online. Si collega a una carta di credito e consente di effettuare pagamenti con essa. Consente di risparmiare tempo e di semplificare le transazioni per qualsiasi azienda. Per far sì che una transazione vada a buon fine, è necessario un gateway per l'elaborazione dei pagamenti. Si tratta di un meccanismo che collega le informazioni fornite dalla banca del cliente alla banca dell'esercente che utilizza il processore di pagamento. Lo scopo principale del gateway di pagamento è quello di notificare al processore l'accettazione o il rifiuto del pagamento. L'elaboratore del pagamento ottiene i dati della carta del cliente e li trasmette al conto dell'esercente.

I vantaggi dell'utilizzo di un'app per l'elaborazione dei pagamenti

Non è un segreto che il mondo degli affari stia cambiando. Nell'era della tecnologia, sempre più aziende si spostano online. Ciò ha portato alla necessità di nuovi metodi di elaborazione dei pagamenti che possano adattarsi a questo nuovo modo di fare business. Le app per l'elaborazione dei pagamenti sono uno di questi metodi.

L'utilizzo di un'app per l'elaborazione dei pagamenti presenta diversi vantaggi:

Sono facili da usare. La maggior parte delle app per l'elaborazione dei pagamenti sono molto facili da usare e da navigare. Questo le rende ideali per le piccole imprese che hanno appena iniziato. Sono convenienti. Con un'app di elaborazione dei pagamenti, è possibile effettuare pagamenti ovunque e in qualsiasi momento. È un enorme vantaggio per le aziende che sono sempre in movimento. I clienti possono effettuare pagamenti in qualsiasi momento e ovunque e le aziende possono accettare pagamenti da diverse fonti. Sono sicure. Le app di elaborazione dei pagamenti utilizzano misure di sicurezza all'avanguardia per mantenere le informazioni al sicuro. Sono veloci: le app e i gateway di elaborazione dei pagamenti sono in genere più veloci dei metodi di pagamento tradizionali, come assegni o vaglia. I fondi vengono trasferiti immediatamente, invece di aspettare che l'assegno venga pagato o che il vaglia venga elaborato.

Le app più diffuse per l'elaborazione dei pagamenti

Sono disponibili diverse app per l'elaborazione dei pagamenti, ognuna con le proprie caratteristiche. Di seguito sono elencate le applicazioni e i gateway di elaborazione dei pagamenti oggi comunemente utilizzati:

PayPal - uno dei gateway di pagamento più utilizzati. PayPal consente di effettuare e ricevere pagamenti da qualsiasi parte del mondo.

Stripe - una scelta popolare per le aziende che devono accettare pagamenti con carta di credito. Stripe offre un'interfaccia semplice e intuitiva.

Square - un'altra scelta popolare per le aziende che devono accettare pagamenti con carta di credito. Square offre una serie di funzioni, tra cui la possibilità di tenere traccia delle vendite e dell'inventario.

Apple Pay - perfetto per le aziende che utilizzano prodotti Apple. Apple Pay consente di effettuare pagamenti con il proprio iPhone o iPad.

Google Wallet - perfetto per le aziende che utilizzano prodotti Android. Google Wallet consente di effettuare pagamenti con il telefono o il tablet Android invece che con la carta di credito.

Come scegliere l'applicazione di elaborazione dei pagamenti giusta per la vostra azienda

La scelta della giusta applicazione per l'elaborazione dei pagamenti è fondamentale per qualsiasi azienda che fornisce servizi o beni. Prima di decidere quale app scegliere, considerate il tipo di pagamenti che volete effettuare. Poi, pensate alle commissioni. In genere, ogni app applica una piccola commissione per ogni transazione. Assicuratevi di confrontare i costi delle diverse app prima di prendere una decisione. Anche le caratteristiche sono importanti. Esse definiscono la capacità delle funzioni che si possono eseguire con il gateway di pagamento scelto. Infine, ma non meno importante, la sicurezza. Scegliete un'app che utilizzi la crittografia e altre misure di sicurezza per proteggere i vostri dati e quelli personali dei vostri clienti, che vi forniranno informazioni sui loro conti bancari e sulle loro carte di credito e di debito.

Come creare un'app di pagamento?

Quando si tratta di creare un'app per i pagamenti, ci sono alcune cose da tenere a mente. Dovete decidere le caratteristiche che volete che la vostra app abbia, come la possibilità di tracciare le vendite, inviare fatture e gestire le informazioni sui clienti. Quindi selezionate un processore di pagamenti che gestisca le transazioni per la vostra app. Prima di immergersi nello sviluppo, è necessario determinare il tipo di app di pagamento. Di solito, il tipo di app dipende dal tipo di pagamento, ossia dal modo in cui i clienti pagheranno i servizi e i prodotti:

carte di credito e di debito;



portafogli digitali;



addebito diretto e bonifico bancario;



criptovalute.

Quindi selezionare la piattaforma della futura app. Se è più facile, si può iniziare con una piattaforma, come iOS, e ampliare il progetto creando in seguito un'app per Android. Il passo successivo consiste nel definire l'elenco delle funzionalità dell'app. Nella maggior parte dei casi, le app di questo tipo includono le seguenti funzionalità:

login e codice di accesso o autenticazione con impronta digitale/facciale;



notifiche;



messaggistica;



portafoglio digitale;



bollette e fatture;



cronologia delle transazioni.



Uno dei compiti più importanti nello sviluppo di un'app di pagamento è la creazione di un sistema di sicurezza affidabile. Dopo tutto, non volete che le informazioni personali dei vostri clienti vengano compromesse. Ecco alcuni consigli per mantenere sicure le vostre app di pagamento:

impostare i requisiti per le password in modo che siano sostanziali;



abilitare l'autenticazione a due fattori per creare un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo agli utenti di inserire un codice dal telefono oltre alla password.



mantenete il vostro software aggiornato - i processori di pagamento aggiornano costantemente le loro misure di sicurezza, quindi è fondamentale tenere aggiornata la vostra applicazione;



non memorizzare informazioni sensibili - se possibile, evitate di memorizzare informazioni sensibili, come i numeri delle carte di credito, sull'app;



non esporre i dati della carta di credito dell'utente.

Tutte le transazioni finanziarie richiedono sicurezza e protezione. Quando create un'app/un gateway di pagamento mobile, le persone vi forniscono i dati della loro carta di credito. Pertanto, dovete capire che la sicurezza dei dati finanziari degli utenti è la priorità assoluta. Inoltre, il layout dell'app di pagamento deve essere fluido, sicuro e protetto. Il passo finale è la scelta dello stack tecnico e l'avvio dello sviluppo. Il modo migliore è utilizzare una piattaforma no-code come AppMaster. Grazie alle solide funzionalità di AppMaster, al suo editor di processi aziendali, al designer di modelli di dati, ai moduli integrati e alle integrazioni tramite API, è possibile costruire un'app di pagamento di qualsiasi complessità. Per sapere come iniziare e costruire il primo progetto sulla piattaforma, registratevi per il periodo di prova gratuito e provate lo strumento.

Conclusione

Le app per l'elaborazione dei pagamenti vi consentono di implementare diversi metodi di pagamento nella vostra attività e di offrire ai clienti una maggiore comodità. Se desiderate creare la vostra soluzione per l'elaborazione dei pagamenti con lo strumento no-code, potete farlo in pochissimo tempo.