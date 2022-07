Os serviços de pagamento desempenham um papel significativo no processo de operação de qualquer negócio. Os aplicativos de pagamento podem simplificar as transações e torná-las mais seguras. Vamos definir o processo de pagamento, analisar alguns aplicativos para lidar com transações financeiras e como esses aplicativos podem beneficiar sua empresa.

Qual é o processo de pagamento?

Um processo de pagamento é um termo usado nos negócios para descrever as etapas e procedimentos envolvidos na troca de bens ou serviços por dinheiro. O processo de pagamento geralmente começa com o cliente fazendo um pedido de bens ou serviços, após o qual a empresa irá faturar o cliente pelo pedido. O cliente pagará então com dinheiro ou cartão de crédito/débito e a empresa enviará os bens ou serviços ao cliente. O processo de pagamento pode ser feito online, por telefone ou pessoalmente via cartão. Quando os clientes fazem compras com cartão de débito ou cartão de crédito, várias etapas eletrônicas sequenciais estão sendo realizadas para finalizar a transação. Esse processo envolve um consumidor e um comerciante, um processador de pagamento e uma conta de comerciante do banco. Parece que é um negócio fácil de 5 segundos, mas o processamento do pagamento é mais complicado na realidade. Muitas informações devem ser verificadas e aprovadas para que as transações possam ser concluídas.

O que é um aplicativo de processamento de pagamentos e como ele funciona?

Um aplicativo de processamento de pagamentos é um software que permite que as pessoas façam pagamentos online. Ele se conecta a um cartão de crédito e permite que você faça pagamentos com ele. Economiza tempo e simplifica as transações para qualquer negócio. Para tornar uma transação bem-sucedida, você precisa de um gateway de processador de pagamento. É um mecanismo que conecta as informações fornecidas pelo banco do cliente ao banco do comerciante usando o processador de pagamento. O principal objetivo do gateway de pagamento é notificar o processador sobre a aceitação ou recusa do pagamento. O processador do pagamento em sua extremidade obtém as informações do cartão do cliente e as repassa para a conta do comerciante.



Os benefícios de usar um aplicativo de processamento de pagamentos

Não é nenhum segredo que o mundo dos negócios está mudando. Na era da tecnologia, mais empresas estão se movendo online. Isso levou à necessidade de novos métodos de processamento de pagamentos que possam acomodar essa nova maneira de fazer negócios. Os aplicativos de processamento de pagamentos são um dos métodos.

Existem vários benefícios em usar um aplicativo de processamento de pagamentos:

Eles são fáceis de usar. A maioria dos aplicativos de processamento de pagamentos é muito amigável e fácil de navegar. Isso os torna ideais para pequenas empresas que estão apenas começando. Eles são convenientes. Com um aplicativo de processamento de pagamentos, você pode fazer pagamentos em qualquer lugar, a qualquer hora. É uma grande vantagem para as empresas que estão sempre em movimento. Os clientes podem fazer pagamentos a qualquer hora, em qualquer lugar, e as empresas podem aceitar pagamentos de várias fontes. Eles são seguros. Os aplicativos de processamento de pagamentos usam medidas de segurança de última geração para manter suas informações seguras. Eles são rápidos – os aplicativos e gateways de processamento de pagamentos geralmente são mais rápidos do que os métodos de pagamento tradicionais, como cheques ou ordens de pagamento. Os fundos são transferidos imediatamente, em vez de esperar que o cheque seja compensado ou que a ordem de pagamento seja processada.

Os aplicativos de processamento de pagamentos mais populares

Vários aplicativos de processamento de pagamentos estão disponíveis, cada um com seus próprios recursos. Abaixo estão os aplicativos e gateways de processamento de pagamentos que são comumente usados hoje:

PayPal – um dos gateways de pagamento mais usados. O PayPal permite que você faça e receba pagamentos de qualquer lugar do mundo.

Stripe – uma escolha popular para empresas que precisam aceitar pagamentos com cartão de crédito. O Stripe oferece uma interface simples e amigável.

Square – outra escolha popular para empresas que precisam aceitar pagamentos com cartão de crédito. O Square oferece uma variedade de recursos, incluindo a capacidade de rastrear vendas e estoque.

Apple Pay – perfeito para empresas que usam produtos Apple. O Apple Pay permite que você faça pagamentos com seu iPhone ou iPad.

Google Wallet – perfeito para empresas que usam produtos Android. A Carteira virtual do Google permite que você faça pagamentos com seu telefone ou tablet Android em vez de um cartão de crédito.

Como escolher o aplicativo de processamento de pagamentos certo para o seu negócio

Escolher o processamento de pagamento correto é crucial para qualquer empresa que forneça serviços ou mercadorias. Antes de decidir qual aplicativo selecionar, considere o tipo de pagamento que deseja fazer. Em seguida, pense nas taxas. Cada aplicativo normalmente cobra uma pequena taxa por cada transação. Certifique-se de comparar os custos de diferentes aplicativos antes de tomar sua decisão. As características também são significativas. Eles definem a capacidade de funções que você pode realizar com o gateway de pagamento escolhido. E por último, mas não menos importante - a segurança. Escolha um aplicativo que use criptografia e outras medidas de segurança para proteger seus dados e os dados pessoais de seus clientes, que fornecerão informações sobre suas contas bancárias e cartões de crédito e débito.

Como criar um aplicativo de pagamento?

Quando se trata de criar um aplicativo de pagamento, há algumas coisas que você precisa ter em mente. Você precisa decidir sobre os recursos que deseja que seu aplicativo tenha, como a capacidade de rastrear vendas, enviar faturas e gerenciar informações de clientes. Em seguida, selecione um processador de pagamento que lidará com as transações do seu aplicativo. Antes de mergulhar no desenvolvimento, primeiro determine o tipo de aplicativo de pagamento. Normalmente, o tipo de aplicativo depende do tipo de pagamento – como os clientes pagarão pelos serviços e produtos:

cartões de crédito e cartões de débito;



carteiras digitais;



débito direto e transferência bancária;



criptomoeda.

Em seguida, selecione a plataforma do aplicativo futuro. Se for mais fácil, comece com uma plataforma, como iOS, e expanda o projeto criando um aplicativo para Android posteriormente. A próxima etapa é definir a lista de recursos para o aplicativo. Na maioria das vezes, esses aplicativos incluem os seguintes recursos:

login e senha ou autenticação de impressão digital/face;



notificações;



Mensagens;



carteira digital;



contas e faturas;



histórico de transações.



Uma das maiores tarefas no desenvolvimento de aplicativos de pagamento é construir um sistema de segurança confiável dentro dele. Afinal, você não quer que as informações pessoais de seus clientes sejam comprometidas. Veja algumas dicas para manter seus aplicativos de pagamento seguros:

definir requisitos de senha para que sejam substanciais;



ative a autenticação de dois fatores para criar uma camada adicional de segurança, exigindo que os usuários insiram um código do telefone além de uma senha.



mantenha seu software atualizado – os processadores de pagamento estão constantemente atualizando suas medidas de segurança, por isso é crucial manter seu aplicativo atualizado;



não armazene informações confidenciais – se possível, evite armazenar informações confidenciais, como números de cartão de crédito, no aplicativo;



não exponha os detalhes do cartão de crédito do usuário.

Todas as transações financeiras precisam de segurança e proteção. Quando você cria um aplicativo de pagamento móvel/gateway de pagamento, as pessoas fornecem os detalhes do cartão de crédito. Portanto, você precisa entender que a segurança dos dados financeiros dos usuários é a prioridade máxima. Além disso, o layout do seu aplicativo de pagamento deve ser suave, seguro e protegido. A etapa final é escolher a pilha técnica e iniciar o desenvolvimento. A melhor maneira é usar uma plataforma sem código, como AppMaster. Com a funcionalidade robusta do AppMaster, seu editor de processos de negócios, designer de modelo de dados, módulos integrados e integrações via API, você pode criar um aplicativo de pagamento de qualquer complexidade. Para saber como iniciar e construir o primeiro projeto na plataforma, registre-se no período de teste gratuito e experimente o instrumento.

Conclusão

Os aplicativos de processamento de pagamentos permitem que você implemente diferentes métodos de pagamento em seu negócio e ofereça mais comodidade aos clientes. Se você quiser criar sua própria solução para processar pagamentos com a ferramenta sem código, poderá fazer isso rapidamente.