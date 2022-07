Layanan pembayaran memainkan peran penting dalam proses operasi bisnis apa pun. Aplikasi pembayaran dapat menyederhanakan transaksi dan membuatnya lebih aman. Mari kita definisikan proses pembayaran, tinjau beberapa aplikasi untuk menangani transaksi keuangan, dan bagaimana aplikasi ini dapat menguntungkan bisnis Anda.

Bagaimana proses pembayarannya?

Proses pembayaran adalah istilah yang digunakan dalam bisnis untuk menggambarkan langkah-langkah dan prosedur yang terlibat dalam pertukaran barang atau jasa untuk uang. Proses pembayaran biasanya dimulai dengan klien melakukan pemesanan barang atau jasa, setelah itu bisnis akan menagih pelanggan untuk pesanan tersebut. Pelanggan kemudian akan membayar dengan uang atau kartu kredit/debit, dan perusahaan akan mengirimkan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan. Proses pembayaran dapat diselesaikan secara online, melalui telepon, atau secara langsung melalui kartu. Ketika pelanggan melakukan pembelian melalui kartu debit atau kartu kredit mereka, beberapa langkah elektronik berurutan sedang diadakan untuk menyelesaikan transaksi. Proses ini melibatkan konsumen dan pedagang, pemroses pembayaran, dan rekening pedagang bank. Sepertinya ini adalah kesepakatan 5 detik yang mudah, tetapi pemrosesan pembayarannya lebih rumit dalam kenyataannya. Banyak informasi yang harus diverifikasi dan disetujui agar transaksi dapat diselesaikan.

Apa itu aplikasi pemrosesan pembayaran, dan bagaimana cara kerjanya?

Aplikasi pemrosesan pembayaran adalah perangkat lunak yang memungkinkan orang melakukan pembayaran online. Ini terhubung ke kartu kredit dan kemudian memungkinkan Anda melakukan pembayaran dengannya. Ini menghemat waktu dan menyederhanakan transaksi untuk bisnis apa pun. Untuk membuat transaksi berhasil, Anda memerlukan gateway pemroses pembayaran. Ini adalah mekanisme yang menghubungkan informasi yang diberikan oleh bank klien ke bank pedagang menggunakan pemroses pembayaran. Tujuan utama dari gateway pembayaran adalah untuk memberi tahu prosesor tentang penerimaan atau penolakan pembayaran. Pemroses pembayaran pada akhirnya memperoleh informasi kartu pelanggan dan meneruskannya ke rekening pedagang.



Manfaat menggunakan aplikasi pemrosesan pembayaran

Bukan rahasia lagi bahwa dunia bisnis sedang berubah. Di era teknologi, semakin banyak perusahaan yang bergerak secara online. Hal ini menyebabkan perlunya metode pemrosesan pembayaran baru yang dapat mengakomodasi cara baru berbisnis ini. Aplikasi pemrosesan pembayaran adalah salah satu metodenya.

Ada beberapa manfaat menggunakan aplikasi pemrosesan pembayaran:

Mereka mudah digunakan. Sebagian besar aplikasi pemrosesan pembayaran sangat ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Itu membuat mereka ideal untuk usaha kecil yang baru memulai. Mereka nyaman. Dengan aplikasi pemrosesan pembayaran, Anda dapat melakukan pembayaran di mana saja, kapan saja. Ini adalah keuntungan besar bagi bisnis yang selalu bepergian. Pelanggan dapat melakukan pembayaran kapan saja, di mana saja, dan perusahaan dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber. Mereka aman. Aplikasi pemrosesan pembayaran menggunakan langkah-langkah keamanan mutakhir untuk menjaga keamanan informasi Anda. Mereka cepat – aplikasi dan gerbang pemrosesan pembayaran biasanya lebih cepat daripada metode pembayaran tradisional, seperti cek atau wesel. Dana segera ditransfer, daripada menunggu cek dicairkan atau wesel diproses.

Aplikasi pemrosesan pembayaran paling populer

Berbagai aplikasi pemrosesan pembayaran tersedia, masing-masing dengan fiturnya sendiri. Di bawah ini adalah aplikasi dan gateway pemrosesan pembayaran yang umum digunakan saat ini:

PayPal – salah satu gateway pembayaran yang paling banyak digunakan. PayPal memungkinkan Anda melakukan dan menerima pembayaran dari mana saja di dunia.

Stripe – pilihan populer untuk bisnis yang perlu menerima pembayaran kartu kredit. Stripe menawarkan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna.

Square – pilihan populer lainnya untuk bisnis yang perlu menerima pembayaran kartu kredit. Square menawarkan berbagai fitur, termasuk kemampuan untuk melacak penjualan dan inventaris.

Apple Pay – cocok untuk bisnis yang menggunakan produk Apple. Apple Pay memungkinkan Anda melakukan pembayaran dengan iPhone atau iPad Anda.

Google Wallet – cocok untuk bisnis yang menggunakan produk Android. Google Wallet memungkinkan Anda melakukan pembayaran dengan ponsel atau tablet Android alih-alih kartu kredit.

Bagaimana memilih aplikasi pemrosesan pembayaran yang tepat untuk bisnis Anda

Memilih pemrosesan pembayaran yang tepat sangat penting bagi setiap perusahaan yang menyediakan layanan atau barang. Sebelum Anda memutuskan aplikasi apa yang akan dipilih, pertimbangkan jenis pembayaran yang ingin Anda lakukan. Selanjutnya, pikirkan tentang biayanya. Setiap aplikasi biasanya mengenakan sedikit biaya untuk setiap transaksi. Pastikan untuk membandingkan biaya aplikasi yang berbeda sebelum membuat keputusan. Fitur-fiturnya juga signifikan. Mereka menentukan kapasitas fungsi yang dapat Anda lakukan dengan gateway pembayaran yang dipilih. Dan last but not least - keamanan. Pilih aplikasi yang menggunakan enkripsi dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi data Anda dan data pribadi pelanggan Anda, yang akan memberikan informasi tentang rekening bank dan kartu kredit dan debit mereka.

Bagaimana cara membuat aplikasi pembayaran?

Saat membuat aplikasi pembayaran, ada beberapa hal yang perlu Anda ingat. Anda perlu memutuskan fitur yang ingin dimiliki aplikasi Anda, seperti kemampuan untuk melacak penjualan, mengirim faktur, dan mengelola informasi pelanggan. Kemudian pilih pemroses pembayaran yang akan menangani transaksi untuk aplikasi Anda. Sebelum masuk ke pengembangan, tentukan dulu jenis aplikasi pembayarannya. Biasanya, jenis aplikasi bergantung pada jenis pembayaran — cara pelanggan membayar layanan dan produk:

kartu kredit dan kartu debit;



dompet digital;



debet langsung dan transfer bank;



mata uang kripto.

Kemudian pilih platform aplikasi masa depan. Jika lebih mudah, mulailah dengan satu platform, seperti iOS, dan kembangkan proyek dengan membuat aplikasi untuk Android nanti. Langkah selanjutnya adalah menentukan daftar fitur untuk aplikasi. Paling sering, aplikasi semacam itu menyertakan fitur berikut:

login dan kode sandi atau otentikasi sidik jari/wajah;



pemberitahuan;



pesan;



dompet digital;



tagihan dan faktur;



sejarah transaksi.



Salah satu tugas terbesar dalam pengembangan aplikasi pembayaran adalah membangun sistem keamanan yang andal di dalamnya. Lagi pula, Anda tidak ingin informasi pribadi pelanggan Anda dikompromikan. Berikut adalah beberapa tip untuk menjaga keamanan aplikasi pembayaran Anda:

atur persyaratan kata sandi sehingga menjadi substansial;



aktifkan autentikasi dua faktor untuk membuat lapisan keamanan tambahan dengan mengharuskan pengguna memasukkan kode dari telepon selain kata sandi.



perbarui perangkat lunak Anda – pemroses pembayaran terus meningkatkan langkah-langkah keamanannya, jadi sangat penting untuk selalu memperbarui aplikasi Anda;



jangan simpan informasi sensitif – jika memungkinkan, hindari menyimpan informasi sensitif, seperti nomor kartu kredit, di aplikasi;



jangan memaparkan detail kartu kredit pengguna.

Semua transaksi keuangan membutuhkan keamanan dan keselamatan. Saat Anda membuat aplikasi pembayaran/gerbang pembayaran seluler, orang-orang memberi Anda detail kartu kredit mereka. Oleh karena itu, Anda perlu memahami bahwa keamanan dan keselamatan data keuangan pengguna adalah prioritas utama. Selain itu, tata letak aplikasi pembayaran Anda harus lancar, aman, dan terlindungi. Langkah terakhir adalah memilih tumpukan teknis dan memulai pengembangan. Cara terbaik adalah menggunakan platform tanpa kode seperti AppMaster. Dengan fungsionalitas AppMaster yang tangguh, editor proses bisnis, perancang model data, modul bawaan, dan integrasi melalui API, Anda dapat membangun aplikasi pembayaran dengan kompleksitas apa pun. Untuk mempelajari cara memulai dan membangun proyek pertama di platform, daftar untuk periode uji coba gratis dan coba instrumennya.

Kesimpulan

Aplikasi pemrosesan pembayaran memungkinkan Anda untuk menerapkan metode pembayaran yang berbeda dalam bisnis Anda dan memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan. Jika Anda ingin membuat solusi sendiri untuk memproses pembayaran dengan alat tanpa kode, Anda dapat melakukannya dalam waktu singkat.