Платежные сервисы играют огромную роль в процессе работы любого бизнеса. Платежные приложения используются для упрощения и повышения безопасности транзакций. Что такое приложение для обработки платежей и как оно может помочь вашему бизнесу, давайте разберемся.

Как происходит процесс оплаты?

Платежный процесс — это термин, используемый в бизнесе для описания процесса, связанного с обменом товаров или услуг на деньги. Процесс оплаты обычно начинается с того, что клиент размещает заказ, после чего бизнес выставляет клиенту счет. Затем клиент оплачивает счет деньгами или кредитной/дебетовой картой, а компания отправляет товары или услуги клиенту. Процесс оплаты может быть завершен онлайн, по телефону или лично. Когда клиент совершает покупку с помощью своей дебетовой или кредитной карты, для завершения транзакции в цифровом мире выполняется несколько последовательных электронных шагов. В этом процессе участвуют потребитель, платежная система, продавец и банковский торговый счет. Кажется, что это простая 5-секундная процедура, но на самом деле обработка платежа сложнее. Многие данные должны быть проверены, одобрены для завершения одной транзакции.

Что такое приложение для обработки платежей и как оно работает?

Приложение для обработки платежей — это тип программного обеспечения, которое позволяет вам совершать платежи онлайн. Оно подключается к кредитной карте и банку, а затем позволяет вам совершать платежи с его помощью. Это экономит время и упрощает транзакции для любого бизнеса. Чтобы завершить транзакцию, вам нужен платежный шлюз. Это механизм, который связывает информацию, предоставленную банком покупателя, с банком продавца с помощью платежного процессора. Платежный шлюз предназначен для уведомления процессора о принятии или отклонении платежа. Процессор со своей стороны получает информацию о карте клиента и передает ее на торговый счет.

Преимущества использования приложений для обработки платежей

Ни для кого не секрет, что мир бизнеса меняется. В век технологий все больше компаний переходят в онлайн. Это привело к необходимости новых методов обработки платежей, которые могут соответствовать этому новому способу ведения бизнеса. Одним из таких методов являются приложения для обработки платежей. Приложения позволяют совершать платежи онлайн, не используя учетную запись продавца. Преимущества приложений для обработки платежей:

Они просты в использовании. Большинство приложений для обработки платежей очень удобны и просты в навигации. Они удобны. С помощью приложения для обработки платежей можно совершать платежи и принимать их в любом месте и в любое время. Они улучшают безопасность транзакций. Приложения для обработки платежей используют самые современные меры безопасности для защиты информации и защищают данные клиентов и ваши. Они быстрые. Приложения и шлюзы для обработки платежей обычно работают быстрее, чем традиционные способы оплаты, такие как чеки или денежные переводы. Денежные средства попадают на счет сразу же.

Самые популярные приложения для обработки платежей

Сегодня можно найти сотни различных приложений для обработки платежей, каждое из которых имеет свои особенности. Ниже продукты, которые используются сегодня чаще всего:

PayPal — один из наиболее часто используемых платежных шлюзов. PayPal позволяет совершать и получать платежи из любой точки мира.

Stripe — популярный выбор для предприятий, которым необходимо принимать платежи по кредитным картам. Stripe предлагает простой и удобный интерфейс.

Square — еще один популярный выбор для предприятий, которым необходимо принимать платежи по кредитным картам. Square предлагает множество функций, в том числе возможность отслеживать продажи.

Apple Pay — идеально подходит для предприятий, использующих продукты Apple. Apple Pay позволяет совершать платежи с помощью iPhone или iPad.

Google Wallet — идеально подходит для компаний, использующих продукты Android. Google Wallet позволяет совершать платежи с помощью телефона или планшета Android вместо кредитной карты.

Как правильно выбрать приложение для обработки платежей

Очень важно выбрать правильное приложение для обработки платежей для вашего бизнеса. Прежде чем принять решение, подумайте о типе платежей, которые вы хотите совершать. Далее подумайте о налогах. Каждое приложение обычно взимает небольшую комиссию за каждую транзакцию. Обязательно сравните стоимость разных приложений, прежде чем принимать решение. Функции тоже имеют значение. Они определяют объем возможностей приложения. И последнее, но не менее важное — безопасность. Выберите приложение, которое использует шифрование и другие меры безопасности для защиты ваших данных и личных данных ваших клиентов, которые будут предоставлять информацию о своих банковских счетах и ​​картах.

Как создать платежное приложение?

Прежде всего определите, какие функции вы хотите иметь в своем приложении, например, возможность отслеживать продажи, отправлять счета и управлять информацией о клиентах. Затем выберите процессор платежей, который будет обрабатывать транзакции для вашего приложения. Приближаясь к стадии разработки, сначала определите тип вашего будущего приложения. Обычно вид приложений зависит от типа оплаты — как клиенты будут оплачивать услуги и продукты:

кредитные карты и дебетовые карты;



цифровые кошельки;



прямой дебет и банковский перевод;



криптовалюта.

Затем вы можете выбрать платформу. Попробуйте начать с одной платформы, например iOS, и расширить проект, создав приложение для Android немного позже, когда первое соберет хорошую прибыль. Следующим шагом является определение набора функций. Чаще всего такие приложения включают в себя следующие функции:

логин и пароль или аутентификация по отпечатку пальца/лицу;



уведомления;



обмен сообщениями;



цифровой кошелек;



счета и счет-фактуры;



история транзакций.

Одной из самых больших задач при разработке платежного приложения является построение в нем надежной системы безопасности. В конце концов, вы не хотите, чтобы личная информация ваших клиентов была скомпрометирована. Вот несколько советов по обеспечению безопасности ваших платежных приложений:

установить требования к паролям;



включить двухфакторную аутентификацию, чтобы создать дополнительный уровень безопасности, требуя от пользователей ввода кода с телефона в дополнение к паролю.



поддержание программного обеспечения в актуальном состоянии — платежные системы постоянно обновляют свои меры безопасности, поэтому крайне важно постоянно обновлять ваше приложение;



не хранить конфиденциальную информацию — по возможности избегайте хранения конфиденциальной информации;



не раскрывать данные кредитной карты пользователя.

Вы должны понимать, что безопасность финансовых данных пользователей является главным приоритетом. Последний шаг — выбор технического стека и запуск процесса разработки. Лучший способ — использовать платформу no-code, такую ​​как AppMaster. Благодаря мощному функционалу AppMaster, его редактору бизнес-процессов, редактору моделей данных, встроенным модулям и интеграции через API вы можете создать платежное приложение любой сложности. Чтобы узнать, как запустить и построить первый проект на платформе, зарегистрируйтесь на бесплатный пробный период и изучите инструмент.

Заключение

Приложения для обработки платежей позволяют вам внедрять различные способы оплаты в свой бизнес и предоставлять клиентам больше удобства. Если вы хотите создать собственное решение для обработки платежей с помощью инструмента no-code, вы можете сделать это в кратчайшие сроки.



