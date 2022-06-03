تلعب خدمات الدفع دورًا مهمًا في عملية تشغيل أي عمل تجاري. يمكن لتطبيقات الدفع تبسيط المعاملات وجعلها أكثر أمانًا. دعنا نحدد عملية الدفع ، ونراجع بعض التطبيقات للتعامل مع المعاملات المالية ، وكيف يمكن لهذه التطبيقات أن تفيد عملك.

ما هي عملية الدفع؟

عملية الدفع هي مصطلح يستخدم في الأعمال التجارية لوصف الخطوات والإجراءات التي ينطوي عليها تبادل السلع أو الخدمات مقابل المال. تبدأ عملية الدفع عادةً عند قيام العميل بتقديم طلب للحصول على سلع أو خدمات ، وبعد ذلك ستُصدر الشركة فاتورة للعميل بالطلب. سيدفع العميل بعد ذلك بالمال أو ببطاقة الائتمان / الخصم ، وستقوم الشركة بإرسال البضائع أو الخدمات إلى العميل. يمكن إتمام عملية الدفع عبر الإنترنت أو عبر الهاتف أو شخصيًا عبر البطاقة. عندما يقوم العملاء بإجراء عمليات شراء عبر بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم ، يتم اتخاذ عدة خطوات إلكترونية متتالية لإنهاء المعاملة. تتضمن هذه العملية مستهلكًا وتاجرًا ومعالج دفع وحساب تاجر مصرفي. يبدو أنها صفقة سهلة لمدة 5 ثوانٍ ، لكن معالجة الدفع أكثر تعقيدًا في الواقع. يجب التحقق من العديد من المعلومات والموافقة عليها حتى يمكن إكمال المعاملات.

ما هو تطبيق معالجة الدفع وكيف يعمل؟

تطبيق معالجة الدفع هو برنامج يسمح للأشخاص بإجراء مدفوعات عبر الإنترنت. يتصل ببطاقة ائتمان ثم يمكّنك من تسديد الدفعات بها. إنه يوفر الوقت ويبسط المعاملات لأي عمل. لإنجاح المعاملة ، تحتاج إلى بوابة معالج الدفع. هي آلية تربط المعلومات المقدمة من بنك العميل ببنك التاجر باستخدام معالج الدفع. الغرض الرئيسي من بوابة الدفع هو إخطار المعالج بقبول الدفع أو رفضه. يحصل معالج الدفع في نهايته على معلومات بطاقة العميل ويمررها إلى حساب التاجر.



فوائد استخدام تطبيق معالجة الدفع

ليس سراً أن عالم الأعمال يتغير. في عصر التكنولوجيا ، يتزايد عدد الشركات التي تنتقل عبر الإنترنت. لقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى طرق معالجة الدفع الجديدة التي يمكن أن تستوعب هذه الطريقة الجديدة لممارسة الأعمال التجارية. تطبيقات معالجة الدفع هي إحدى الطرق.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام تطبيق معالجة الدفع:

إنها سهلة الاستخدام. معظم تطبيقات معالجة الدفع سهلة الاستخدام للغاية وسهلة التصفح. يجعلها مثالية للشركات الصغيرة التي بدأت للتو. إنها مريحة. باستخدام تطبيق معالجة الدفع ، يمكنك إجراء مدفوعات في أي مكان وفي أي وقت. إنها ميزة كبيرة للشركات التي تعمل دائمًا. يمكن للعملاء إجراء المدفوعات في أي وقت وفي أي مكان ، ويمكن للشركات قبول المدفوعات من مصادر مختلفة. إنهم آمنون. تستخدم تطبيقات معالجة الدفع أحدث إجراءات الأمان للحفاظ على أمان معلوماتك. إنها سريعة - عادةً ما تكون تطبيقات وبوابات معالجة الدفع أسرع من طرق الدفع التقليدية ، مثل الشيكات أو الحوالات المالية. يتم تحويل الأموال على الفور ، بدلاً من انتظار تصفية الشيك أو معالجة الحوالة المالية.

أشهر تطبيقات معالجة الدفع

تتوفر العديد من تطبيقات معالجة الدفع ، ولكل منها ميزاتها الخاصة. فيما يلي تطبيقات وبوابات معالجة الدفع المستخدمة بشكل شائع اليوم:

PayPal - واحدة من بوابات الدفع الأكثر استخدامًا. يتيح لك PayPal إجراء المدفوعات واستلامها من أي مكان في العالم.

Stripe - خيار شائع للشركات التي تحتاج إلى قبول مدفوعات بطاقات الائتمان. يقدم Stripe واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

سكوير - خيار شائع آخر للشركات التي تحتاج إلى قبول مدفوعات بطاقات الائتمان. تقدم Square مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك القدرة على تتبع المبيعات والمخزون.

Apple Pay - مثالي للشركات التي تستخدم منتجات Apple. تسمح لك Apple Pay بإجراء مدفوعات باستخدام iPhone أو iPad.

محفظة Google - مثالية للشركات التي تستخدم منتجات Android. تتيح لك محفظة Google إجراء مدفوعات باستخدام هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android بدلاً من بطاقة الائتمان.

كيفية اختيار تطبيق معالجة الدفع المناسب لعملك

يعد اختيار معالجة الدفع الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لأي شركة تقدم خدمات أو سلعًا. قبل أن تقرر التطبيق الذي تريد تحديده ، ضع في اعتبارك نوع المدفوعات التي تريد سدادها. بعد ذلك ، فكر في الرسوم. عادةً ما يتقاضى كل تطبيق رسومًا رمزية مقابل كل معاملة. تأكد من مقارنة تكاليف التطبيقات المختلفة قبل اتخاذ قرارك. الميزات مهمة أيضًا. إنها تحدد قدرة الوظائف التي يمكنك القيام بها باستخدام بوابة الدفع المختارة. وأخيرًا وليس آخرًا - الأمن. اختر تطبيقًا يستخدم التشفير والتدابير الأمنية الأخرى لحماية بياناتك والبيانات الشخصية لعملائك ، والذين سيوفرون معلومات حول حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم.

كيف تنشئ تطبيق دفع؟

عندما يتعلق الأمر بإنشاء تطبيق دفع ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك. تحتاج إلى تحديد الميزات التي تريد أن يتمتع بها تطبيقك ، مثل القدرة على تتبع المبيعات وإرسال الفواتير وإدارة معلومات العملاء. ثم حدد معالج الدفع الذي سيتعامل مع المعاملات لتطبيقك. قبل الغوص في التطوير ، حدد أولاً نوع تطبيق الدفع. عادةً ما يعتمد نوع التطبيقات على نوع الدفع - كيف سيدفع العملاء مقابل الخدمات والمنتجات:

بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ؛



محافظ رقمية



الخصم المباشر والتحويل المصرفي ؛



عملة مشفرة.

ثم حدد النظام الأساسي للتطبيق المستقبلي. إذا كان الأمر أسهل ، فابدأ بمنصة واحدة ، مثل iOS ، وقم بتوسيع المشروع عن طريق إنشاء تطبيق لنظام Android لاحقًا. الخطوة التالية هي تحديد قائمة ميزات التطبيق. في أغلب الأحيان ، تتضمن هذه التطبيقات الميزات التالية:

تسجيل الدخول ورمز المرور أو المصادقة على بصمة الإصبع / الوجه ؛



إشعارات؛



الرسائل.



محفظة رقمية



الفواتير والفواتير.



تاريخ المعاملة.



تتمثل إحدى أكبر المهام في تطوير تطبيقات الدفع في بناء نظام أمان موثوق فيه. بعد كل شيء ، لا تريد أن يتم اختراق المعلومات الشخصية لعملائك. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على أمان تطبيقات الدفع الخاصة بك:

تعيين متطلبات كلمة المرور بحيث تكون جوهرية ؛



تمكين المصادقة ذات العاملين لإنشاء طبقة إضافية من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال رمز من الهاتف بالإضافة إلى كلمة المرور.



حافظ على تحديث برنامجك - تعمل معالجات الدفع باستمرار على ترقية إجراءات الأمان الخاصة بهم ، لذلك من الضروري أن تحافظ على تحديث تطبيقك ؛



لا تخزن معلومات حساسة - إذا أمكن ، تجنب تخزين المعلومات الحساسة ، مثل أرقام بطاقات الائتمان ، على التطبيق ؛



لا تكشف تفاصيل بطاقة ائتمان المستخدم.

تحتاج جميع المعاملات المالية إلى الأمن والسلامة. عند إنشاء تطبيق / بوابة دفع عبر الهاتف المحمول ، يمنحك الأشخاص تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم. لذلك ، يجب أن تفهم أن أمان البيانات المالية للمستخدمين وسلامتها يمثلان أولوية قصوى. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون تخطيط تطبيق الدفع الخاص بك سلسًا وآمنًا. الخطوة الأخيرة هي اختيار المكدس الفني وبدء التطوير. أفضل طريقة هي استخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster. من خلال الوظائف القوية لـ AppMaster ، ومحرر عمليات الأعمال ، ومصمم نموذج البيانات ، والوحدات النمطية المدمجة ، والتكاملات عبر واجهة برمجة التطبيقات ، يمكنك إنشاء تطبيق دفع بأي تعقيد. لمعرفة كيفية بدء وبناء المشروع الأول على المنصة ، قم بالتسجيل في الفترة التجريبية المجانية وجرب الأداة.

استنتاج

تتيح لك تطبيقات معالجة الدفع تنفيذ طرق دفع مختلفة في عملك وتزويد العملاء بمزيد من الراحة. إذا كنت ترغب في إنشاء الحل الخاص بك لمعالجة المدفوعات باستخدام أداة no-code ، فيمكنك القيام بذلك في أي وقت من الأوقات.



