Ödeme hizmetleri, herhangi bir işletmenin operasyon sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ödeme uygulamaları işlemleri basitleştirebilir ve daha güvenli hale getirebilir. Ödeme sürecini tanımlayalım, finansal işlemleri halletmek için bazı uygulamaları ve bu uygulamaların işletmenize nasıl fayda sağlayabileceğini inceleyelim.

Ödeme süreci nedir?

Ödeme süreci, mal veya hizmetlerin para karşılığında değiş tokuş edilmesiyle ilgili adımları ve prosedürleri tanımlamak için iş dünyasında kullanılan bir terimdir. Ödeme süreci genellikle müşterinin mal veya hizmet siparişi vermesiyle başlar, ardından işletme sipariş için müşteriye fatura keser. Müşteri daha sonra para veya kredi/banka kartı ile ödeme yapacak ve şirket mal veya hizmetleri müşteriye gönderecektir. Ödeme işlemi online olarak, telefonla veya şahsen kartla tamamlanabilir. Müşteriler banka kartı veya kredi kartı ile alışveriş yaptıklarında, işlemi tamamlamak için birkaç ardışık elektronik adım gerçekleştirilir. Bu süreç, bir tüketici ve bir tüccar, bir ödeme işlemcisi ve bir banka tüccar hesabını içerir. 5 saniyelik kolay bir anlaşma gibi görünüyor, ancak ödeme işlemi gerçekte daha karmaşık. İşlemlerin tamamlanabilmesi için birçok bilginin doğrulanması ve onaylanması gerekir.

Ödeme işleme uygulaması nedir ve nasıl çalışır?

Bir ödeme işleme uygulaması, insanların çevrimiçi ödeme yapmasına izin veren bir yazılımdır. Bir kredi kartına bağlanır ve daha sonra onunla ödeme yapmanızı sağlar. Herhangi bir işletme için zaman kazandırır ve işlemleri basitleştirir. Bir işlemi başarılı kılmak için bir ödeme işlemcisi ağ geçidine ihtiyacınız vardır. Müşterinin bankası tarafından sağlanan bilgileri, ödeme işlemcisini kullanarak üye işyerinin bankasına bağlayan bir mekanizmadır. Ödeme ağ geçidinin temel amacı, ödeme kabulü veya reddi hakkında işlemciyi bilgilendirmektir. Ödemeyi işleyen, müşterinin kart bilgilerini alır ve satıcının hesabına iletir.



Bir ödeme işleme uygulaması kullanmanın faydaları

İş dünyasının değiştiği bir sır değil. Teknoloji çağında, daha fazla şirket çevrimiçi oluyor. Bu yeni iş yapma biçimini barındırabilecek yeni ödeme işleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Ödeme işleme uygulamaları yöntemlerden biridir.

Bir ödeme işleme uygulaması kullanmanın çeşitli faydaları vardır:

Kullanımı kolaydır. Çoğu ödeme işleme uygulaması çok kullanıcı dostudur ve gezinmesi kolaydır. Bu onları yeni başlayan küçük işletmeler için ideal kılar. Onlar uygun. Bir ödeme işleme uygulaması ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ödeme yapabilirsiniz. Sürekli hareket halinde olan işletmeler için büyük bir avantajdır. Müşteriler her zaman, her yerde ödeme yapabilir ve şirketler çeşitli kaynaklardan ödeme kabul edebilir. Güvendeler. Ödeme işleme uygulamaları, bilgilerinizi güvende tutmak için en son güvenlik önlemlerini kullanır. Hızlıdırlar – ödeme işleme uygulamaları ve ağ geçitleri genellikle çek veya havale gibi geleneksel ödeme yöntemlerinden daha hızlıdır. Para, çekin ödenmesini veya havalenin işleme koyulmasını beklemek yerine hemen transfer edilir.

En popüler ödeme işleme uygulamaları

Her biri kendi özelliklerine sahip çeşitli ödeme işleme uygulamaları mevcuttur. Aşağıda, günümüzde yaygın olarak kullanılan ödeme işleme uygulamaları ve ağ geçitleri bulunmaktadır:

PayPal – en çok kullanılan ödeme ağ geçitlerinden biridir. PayPal, dünyanın her yerinden ödeme yapmanızı ve almanızı sağlar.

Stripe – kredi kartı ödemelerini kabul etmesi gereken işletmeler için popüler bir seçim. Stripe, basit, kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Square – kredi kartı ödemelerini kabul etmesi gereken işletmeler için bir başka popüler seçim. Square, satışları ve envanteri takip etme yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar.

Apple Pay – Apple ürünlerini kullanan işletmeler için mükemmel. Apple Pay, iPhone veya iPad'inizle ödeme yapmanızı sağlar.

Google Cüzdan – Android ürünlerini kullanan işletmeler için mükemmel. Google Cüzdan, kredi kartı yerine Android telefonunuz veya tabletinizle ödeme yapmanıza olanak tanır.

İşletmeniz için doğru ödeme işleme uygulamasını nasıl seçersiniz?

Doğru ödeme işlemini seçmek, hizmet veya mal sağlayan herhangi bir şirket için çok önemlidir. Hangi uygulamayı seçeceğinize karar vermeden önce, yapmak istediğiniz ödeme türünü düşünün. Ardından, ücretleri düşünün. Her uygulama, genellikle her işlem için küçük bir ücret alır. Kararınızı vermeden önce farklı uygulamaların maliyetlerini karşılaştırdığınızdan emin olun. Özellikler de önemli. Seçilen ödeme ağ geçidi ile gerçekleştirebileceğiniz işlevlerin kapasitesini tanımlarlar. Ve son fakat en az değil - güvenlik. Verilerinizi ve banka hesapları, kredi ve banka kartları hakkında bilgi sağlayacak müşterilerinizin kişisel verilerini korumak için şifreleme ve diğer güvenlik önlemlerini kullanan bir uygulama seçin.

Bir ödeme uygulaması nasıl oluşturulur?

Bir ödeme uygulaması oluşturmaya gelince, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var. Satışları takip etme, fatura gönderme ve müşteri bilgilerini yönetme gibi uygulamanızın sahip olmasını istediğiniz özelliklere karar vermeniz gerekir. Ardından, uygulamanız için işlemleri gerçekleştirecek bir ödeme işlemcisi seçin. Geliştirmeye dalmadan önce, ödeme uygulamasının türünü belirleyin. Genellikle uygulamaların türü ödeme türüne, yani müşterilerin hizmetler ve ürünler için nasıl ödeme yapacağına bağlıdır:

kredi kartları ve banka kartları;



dijital cüzdanlar;



otomatik ödeme ve banka havalesi;



kripto para.

Ardından gelecekteki uygulamanın platformunu seçin. Daha kolaysa, iOS gibi bir platformla başlayın ve daha sonra Android için bir uygulama oluşturarak projeyi genişletin. Bir sonraki adım, uygulama için özellikler listesini tanımlamaktır. Çoğu zaman, bu tür uygulamalar aşağıdaki özellikleri içerir:

oturum açma ve parola veya parmak izi/yüzle kimlik doğrulama;



bildirimler;



mesajlaşma;



dijital cüzdan;



faturalar ve faturalar;



işlem geçmişi.



Ödeme uygulaması geliştirmedeki en büyük görevlerden biri, içinde güvenilir bir güvenlik sistemi oluşturmaktır. Sonuçta, müşterilerinizin kişisel bilgilerinin güvenliğinin ihlal edilmesini istemezsiniz. Ödeme uygulamalarınızı güvende tutmak için birkaç ipucu:

önemli olmaları için parola gereksinimleri belirleyin;



Kullanıcıların şifreye ek olarak telefondan bir kod girmesini gerektirerek ek bir güvenlik katmanı oluşturmak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.



yazılımınızı güncel tutun – ödeme işlemcileri güvenlik önlemlerini sürekli olarak yükseltirler, bu nedenle uygulamanızı güncel tutmak çok önemlidir;



hassas bilgileri saklamayın – mümkünse, uygulamada kredi kartı numaraları gibi hassas bilgileri depolamaktan kaçının;



kullanıcının kredi kartı bilgilerini ifşa etmeyin.

Tüm finansal işlemler güvenlik ve emniyete ihtiyaç duyar. Bir mobil ödeme uygulaması/ödeme ağ geçidi oluşturduğunuzda, insanlar size kredi kartı bilgilerini verir. Bu nedenle, kullanıcıların finansal veri güvenliğinin ve güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu anlamanız gerekir. Ayrıca, ödeme uygulama düzeniniz sorunsuz, güvenli ve güvenli olmalıdır. Son adım, teknik yığını seçmek ve geliştirmeye başlamaktır. En iyi yol, AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanmaktır. AppMaster'ın güçlü işlevselliği, iş süreçleri düzenleyicisi, veri modeli tasarımcısı, yerleşik modülleri ve API aracılığıyla entegrasyonları ile her karmaşıklıkta bir ödeme uygulaması oluşturabilirsiniz. Platformdaki ilk projeyi nasıl başlatacağınızı ve inşa edeceğinizi öğrenmek için ücretsiz deneme süresine kaydolun ve aracı deneyin.

Çözüm

Ödeme işleme uygulamaları, işletmenizde farklı ödeme yöntemleri uygulamanıza ve müşterilere daha fazla kolaylık sağlamanıza olanak tanır. Kodsuz araçla ödemeleri işlemek için kendi çözümünüzü oluşturmak istiyorsanız, bunu hemen yapabilirsiniz.



