Dịch vụ thanh toán đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Các ứng dụng thanh toán có thể đơn giản hóa các giao dịch và làm cho chúng an toàn hơn. Hãy xác định quy trình thanh toán, xem xét một số ứng dụng để xử lý các giao dịch tài chính và cách những ứng dụng này có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Quy trình thanh toán là gì?

Quy trình thanh toán là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh để mô tả các bước và thủ tục liên quan đến việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thành tiền. Quá trình thanh toán thường bắt đầu với việc khách hàng đặt hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ, sau đó doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng. Sau đó, khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, và công ty sẽ gửi hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng. Quá trình thanh toán có thể được hoàn tất trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp qua thẻ. Khi khách hàng mua hàng qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, một số bước điện tử tuần tự sẽ được thực hiện để hoàn tất giao dịch. Quá trình này liên quan đến người tiêu dùng là người bán, người xử lý thanh toán và tài khoản người bán ngân hàng. Có vẻ như đây là một giao dịch dễ dàng trong 5 giây, nhưng trên thực tế, việc xử lý thanh toán phức tạp hơn. Nhiều thông tin phải được xác minh và phê duyệt để giao dịch có thể được hoàn thành.

Ứng dụng xử lý thanh toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Ứng dụng xử lý thanh toán là một phần mềm cho phép mọi người thực hiện thanh toán trực tuyến. Nó kết nối với thẻ tín dụng và sau đó cho phép bạn thanh toán bằng thẻ đó. Nó tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các giao dịch cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Để thực hiện giao dịch thành công, bạn cần có cổng xử lý thanh toán. Đây là một cơ chế kết nối thông tin do ngân hàng của khách hàng cung cấp với ngân hàng của người bán sử dụng bộ xử lý thanh toán. Mục đích chính của cổng thanh toán là thông báo cho bộ xử lý về việc chấp nhận hoặc từ chối thanh toán. Người xử lý thanh toán từ đầu lấy thông tin thẻ của khách hàng và chuyển nó đến tài khoản của người bán.

Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng xử lý thanh toán

Không có gì bí mật khi thế giới kinh doanh đang thay đổi. Trong thời đại công nghệ, ngày càng có nhiều công ty chuyển sang hoạt động trực tuyến. Nó đã dẫn đến nhu cầu về các phương thức xử lý thanh toán mới có thể phù hợp với phương thức kinh doanh mới này. Ứng dụng xử lý thanh toán là một trong những phương pháp.

Có một số lợi ích khi sử dụng ứng dụng xử lý thanh toán:

Chúng rất dễ sử dụng. Hầu hết các ứng dụng xử lý thanh toán đều rất thân thiện với người dùng và dễ điều hướng. Nó làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu. Chúng thật tiện lợi. Với ứng dụng xử lý thanh toán, bạn có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Đó là một lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp luôn di chuyển. Khách hàng có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi và các công ty có thể chấp nhận thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng được bảo mật. Các ứng dụng xử lý thanh toán sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại để giữ an toàn cho thông tin của bạn. Chúng nhanh - các ứng dụng và cổng xử lý thanh toán thường nhanh hơn các phương thức thanh toán truyền thống, chẳng hạn như séc hoặc lệnh chuyển tiền. Các khoản tiền được chuyển ngay lập tức, thay vì đợi séc hoàn tất hoặc lệnh chuyển tiền được xử lý.

Các ứng dụng xử lý thanh toán phổ biến nhất

Có nhiều ứng dụng xử lý thanh toán khác nhau, mỗi ứng dụng có các tính năng riêng. Dưới đây là các ứng dụng và cổng xử lý thanh toán thường được sử dụng hiện nay:

PayPal - một trong những cổng thanh toán được sử dụng nhiều nhất. PayPal cho phép bạn thực hiện và nhận thanh toán từ mọi nơi trên thế giới.

Stripe - một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp cần chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Stripe cung cấp một giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng.

Square - một lựa chọn phổ biến khác cho các doanh nghiệp cần chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Square cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm khả năng theo dõi doanh số bán hàng và hàng tồn kho.

Apple Pay - hoàn hảo cho các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm của Apple. Apple Pay cho phép bạn thực hiện thanh toán bằng iPhone hoặc iPad của mình.

Google Wallet - hoàn hảo cho các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm Android. Google Wallet cho phép bạn thanh toán bằng điện thoại hoặc máy tính bảng Android thay vì thẻ tín dụng.

Cách chọn ứng dụng xử lý thanh toán phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Việc chọn phương thức xử lý thanh toán phù hợp là rất quan trọng đối với bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa. Trước khi bạn quyết định chọn ứng dụng nào, hãy cân nhắc loại thanh toán bạn muốn thực hiện. Tiếp theo, hãy nghĩ về các khoản phí. Mỗi ứng dụng thường tính một khoản phí nhỏ cho mỗi giao dịch. Đảm bảo so sánh chi phí của các ứng dụng khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Các tính năng cũng rất đáng kể. Chúng xác định dung lượng của các chức năng bạn có thể thực hiện với cổng thanh toán đã chọn. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng - bảo mật. Chọn một ứng dụng sử dụng mã hóa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ dữ liệu của bạn và dữ liệu cá nhân của khách hàng, những người sẽ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng cũng như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ.

Cách tạo ứng dụng thanh toán?

Khi nói đến việc tạo ứng dụng thanh toán, có một số điều bạn cần lưu ý. Bạn cần quyết định các tính năng bạn muốn ứng dụng của mình có, chẳng hạn như khả năng theo dõi doanh số bán hàng, gửi hóa đơn và quản lý thông tin khách hàng. Sau đó, chọn một bộ xử lý thanh toán sẽ xử lý các giao dịch cho ứng dụng của bạn. Trước khi đi sâu vào phát triển, trước tiên hãy xác định loại ứng dụng thanh toán. Thông thường, loại ứng dụng phụ thuộc vào hình thức thanh toán - cách khách hàng sẽ thanh toán cho các dịch vụ và sản phẩm:

thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ;



ví kỹ thuật số;



ghi nợ trực tiếp và chuyển khoản ngân hàng;



tiền điện tử.

Sau đó chọn nền tảng của ứng dụng trong tương lai. Nếu dễ dàng hơn, hãy bắt đầu với một nền tảng, như iOS và mở rộng dự án bằng cách tạo ứng dụng cho Android sau này. Bước tiếp theo là xác định danh sách các tính năng cho ứng dụng. Thông thường, các ứng dụng như vậy bao gồm các tính năng sau:

đăng nhập và mật mã hoặc xác thực bằng vân tay / khuôn mặt;



thông báo;



nhắn tin;



ví tiền kỹ thuật số;



hóa đơn và hóa đơn;



Lịch sử giao dịch.



Một trong những nhiệm vụ lớn nhất trong quá trình phát triển ứng dụng thanh toán là xây dựng một hệ thống bảo mật đáng tin cậy bên trong nó. Sau tất cả, bạn không muốn thông tin cá nhân của khách hàng bị xâm phạm. Dưới đây là một số mẹo để giữ an toàn cho các ứng dụng thanh toán của bạn:

thiết lập các yêu cầu mật khẩu để chúng thực sự quan trọng;



cho phép xác thực hai yếu tố để tạo thêm một lớp bảo mật bằng cách yêu cầu người dùng nhập mã từ điện thoại ngoài mật khẩu.



giữ cho phần mềm của bạn luôn được cập nhật - các bộ xử lý thanh toán liên tục nâng cấp các biện pháp bảo mật của họ, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật ứng dụng của bạn;



không lưu trữ thông tin nhạy cảm - nếu có thể, hãy tránh lưu trữ thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, trên ứng dụng;



không tiết lộ chi tiết thẻ tín dụng của người dùng.

Tất cả các giao dịch tài chính cần bảo mật và an toàn. Khi bạn tạo ứng dụng thanh toán di động / cổng thanh toán, mọi người sẽ cung cấp cho bạn chi tiết thẻ tín dụng của họ. Vì vậy, bạn cần hiểu rằng bảo mật và an toàn dữ liệu tài chính của người dùng là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, bố cục ứng dụng thanh toán của bạn phải trơn tru, an toàn và bảo mật. Bước cuối cùng là chọn ngăn xếp kỹ thuật và bắt đầu phát triển. Cách tốt nhất là sử dụng nền tảng không mã như AppMaster. Với chức năng mạnh mẽ của AppMaster, trình chỉnh sửa quy trình kinh doanh, trình thiết kế mô hình dữ liệu, mô-đun tích hợp và tích hợp thông qua API, bạn có thể xây dựng một ứng dụng thanh toán ở bất kỳ mức độ phức tạp nào. Để tìm hiểu cách bắt đầu và xây dựng dự án đầu tiên trên nền tảng, hãy đăng ký giai đoạn dùng thử miễn phí và dùng thử công cụ.

Sự kết luận

Các ứng dụng xử lý thanh toán cho phép bạn triển khai các phương thức thanh toán khác nhau trong doanh nghiệp của mình và cung cấp cho khách hàng nhiều tiện lợi hơn. Nếu bạn muốn tạo giải pháp của riêng mình để xử lý thanh toán bằng công cụ không mã, bạn có thể thực hiện việc này ngay lập tức.