MVP czyli Minimum Viable Product to pierwsza i najprostsza wersja produktu dla docelowej grupy odbiorców. Chodzi o to, aby przetestować funkcjonalność i ocenić działanie swojej koncepcji produktu. Na podstawie informacji zwrotnej tworzy się ogólne zrozumienie wartości i gotowości ludzi do zapłacenia za produkt, co daje plan dalszego rozwoju.

MVP z no-code

Istnieją 3 główne korzyści z tworzenia MVP z no-code:

1. Niezależność

Oznacza to rezygnację z inżynierów technicznych przy tworzeniu pierwszego produktu. Każdy, kto rozumie zadanie, może stworzyć projekt pilotażowy.

2. Szybkość

Ponieważ platformy no-code eliminują potrzebę pisania kodu, oszczędza to czas poświęcony na rozwój.

3. Testowanie

Z pomocą platform no-code można szybko stworzyć i opublikować pilotażową wersję produktu. Jeśli MVP się nie sprawdzi, to tego samego dnia i z taką samą prędkością można stworzyć i opublikować nowy projekt.

Dlaczego no-code jest zwykle tylko dla MVP?

Produkt zawsze wymagał dalszego rozwoju po MVP, ale większość platform no-code niestety nie jest w stanie w tym pomóc ze względu na kilka aspektów:

1. Ograniczone możliwości

Rozwiązania no-code są proste, wszystkie funkcje są ograniczone do proponowanych ustawień i szablonów na platformie. Stworzenie unikalnego produktu jest po prostu niemożliwe ze względu na ograniczony wybór motywów, funkcji i ustawień.

2. Przywiązanie do platformy "no-code

Stworzenie MVP na konkretnej platformie automatycznie odbiera deweloperowi możliwość indywidualnego tworzenia projektu lub przeniesienia go na inną platformę. Produkt zawsze będzie ograniczony funkcjonalnością, pracą i integracjami tylko w obrębie platformy. Ponadto, aby zatrzymać użytkowników, większość platform nie generuje kodu źródłowego lub czyni go tak zagmatwanym, że modyfikacja projektu poza platformą jest prawie niemożliwa.

3. Bezpieczeństwo

Produkt zbudowany na no-code zawsze będzie częścią platformy. Twórca nie ma pełnej kontroli nad projektem, pełnego dostępu do kodu źródłowego i zbioru danych. Wszelkie naruszenia i problemy na platformie mogą wpłynąć na funkcje i dalsze istnienie również projektu.

Jak to zrobić w Appmaster.io?

Appmaster.io nie jest pierwszą platformą no-code, ale została stworzona z uwzględnieniem wszystkich błędów i niedociągnięć istniejących rozwiązań. Platforma nie jest oparta na szablonach i nie ogranicza użytkownika tylko do predefiniowanych funkcji. Użytkownicy mogą naprawdę zaimplementować dowolną funkcjonalność, ze względu na edytor procesów biznesowych, gdzie za pomocą prostych bloków wizualnych można zaimplementować dowolną zdolność. Oczywiście platforma zapewnia możliwość szybkiego tworzenia aplikacji webowych i natywnych aplikacji mobilnych z możliwością zmiany wyglądu i funkcjonalności po publikacji, a także ogromną ilość dodatkowych funkcjonalności do utrzymania aplikacji w trakcie ich użytkowania.





Gdy tylko użytkownik stworzy procesy biznesowe i zaprojektuje interfejs, platforma pisze kod źródłowy całej aplikacji (tak! dokładnie kod źródłowy!), a następnie zbiera go i wgrywa na Twój serwer - to już daleko nie jest MVP, ale pełnoprawny produkt.#nbsp;





Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na AppMaster.io.