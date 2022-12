Cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động thương mại điện tử có nghĩa là giao dịch các sản phẩm và hàng hóa thương mại thông qua một diễn đàn trực tuyến đóng vai trò là điểm tiếp xúc. Thị trường trực tuyến ngày càng có xu hướng vì đại dịch đã hạn chế sự di chuyển của mọi người. Hầu hết mọi người thích mua sắm trực tuyến từ điện thoại của họ và vì vậy, các ứng dụng Thương mại điện tử là cần thiết. Các doanh nghiệp ngày nay cũng đang trực tuyến tùy thuộc vào sở thích của khách hàng. Hệ thống mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng vì công nghệ ngày càng phát triển và toàn cầu hóa để có trải nghiệm tốt hơn. Nhu cầu tạo cửa hàng ứng dụng Thương mại điện tử ngày càng tăng khi thị trường chuyển từ cửa hàng gạch sang cửa hàng trực tuyến. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn các xu hướng và công nghệ mới để nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh.

Tại sao bạn cần một ứng dụng thương mại điện tử?

Thương mại điện tử đang là xu hướng và được các doanh nghiệp ưa chuộng hơn, vì vậy chuyển sang trải nghiệm di động trực tuyến sẽ tốt hơn để dẫn đầu đối thủ. Một số thương hiệu trên thị trường đã lựa chọn công nghệ và xu hướng mới, vì vậy cần phát triển hệ thống trực tuyến để cạnh tranh hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm lý do tại sao bạn cần tạo một ứng dụng Thương mại điện tử, thì đây là một vài lý do quan trọng để thuyết phục suy nghĩ của bạn. Việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng là một trong những lý do chính để sở hữu ứng dụng Thương mại điện tử, vì mọi người thích mua hàng bằng một lần chạm trên màn hình điện thoại thông minh của họ.

Cửa hàng trực tuyến cho phép người tiêu dùng luôn kết nối với thương hiệu của bạn. Tốc độ tăng trưởng tăng lên do thu thập thông tin về khách hàng và thông báo đẩy. Sự trung thành của khách hàng và sự công nhận thương hiệu tăng lên. Việc phát triển cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp tăng trưởng doanh thu giữa tất cả các thiết bị. Covid-19 đã thay đổi sở thích của khách hàng theo những hạn chế trong khóa máy. Các ứng dụng thương mại điện tử rất dễ sử dụng và tiện dụng, mang lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời.

Ứng dụng di động thương mại điện tử được xây dựng như thế nào?

Tất cả chúng ta đều biết và hiểu sự cần thiết của việc tạo ứng dụng Thương mại điện tử để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm cách dễ nhất để tạo ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp của mình, bạn sẽ có câu trả lời trong bài viết này. Dưới đây là một số bước bạn cần làm theo để tạo một cơ sở trực tuyến hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Nghiên cứu thị trường thích hợp

Để xây dựng một cửa hàng ứng dụng Thương mại điện tử phù hợp, việc tiến hành nghiên cứu thích hợp về thị trường và các xu hướng gần đây là cần thiết. Bạn cần hiểu rõ hơn các chiến lược của đối thủ cạnh tranh để thiết lập chiến lược của mình là chiến lược tốt nhất. Nghiên cứu đầy đủ về các chiến lược và thực tiễn của đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật và thu thập nhiều lưu lượng truy cập trên thiết bị di động và mua hàng lặp lại. Ngoài ra, nghiên cứu là bắt buộc về sở thích, hành vi và khuôn mẫu của khán giả. Điều này giúp thiết kế cửa hàng trực tuyến theo nhu cầu của người tiêu dùng để đảm bảo mua hàng nhiều lần. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sự trung thành của khách hàng và sự tin tưởng giữa khách hàng và thương hiệu.

Xác định mục tiêu cho ứng dụng của bạn

Khi bạn đang làm việc để phát triển một cơ sở trực tuyến, bạn cần phải hiểu về những gì bạn muốn, khách hàng của bạn là ai và theo bạn thì thành công được đo lường như thế nào. Kiến thức của bạn về những điều này được thể hiện trong các thiết kế, bố cục và tính năng của ứng dụng Thương mại điện tử. Trước khi tạo một ứng dụng đặt trước, bạn cần biết về mức độ thành công và vị trí hiện tại của bạn trên thị trường giữa các đối thủ cạnh tranh. Nếu yêu cầu duy nhất là tạo ra một cơ sở trực tuyến cho doanh nghiệp của bạn, nó sẽ được giải quyết bằng cách chỉ cần thiết kế một ứng dụng đặt riêng tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn đã sở hữu một cơ sở trực tuyến và không có lưu lượng truy cập di động cần thiết, bạn cần phải làm việc nhiều hơn trong quá trình phát triển các tính năng.

Chọn một nền tảng phù hợp



Tùy thuộc vào tính chất kinh doanh và doanh thu của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng nền tảng để khởi chạy ứng dụng Thương mại điện tử. Có thông tin chi tiết về khoảng không quảng cáo, CMS, cơ sở dữ liệu và chi phí, bạn sẽ có thể quyết định khởi chạy nó trên Android hoặc iOS. Tech stack cho phép bạn chuyển đổi ý tưởng tuyệt vời của mình thành một sản phẩm. Nó bao gồm các thành phần phức tạp, bao gồm giao diện người dùng, giao diện người dùng, quy trình phát triển và hỗ trợ. Trong khi thiết kế ứng dụng Thương mại điện tử cho Android, bạn cần tìm kiếm ngôn ngữ lập trình gốc, giao diện người dùng Android và các công cụ phát triển được thiết kế đặc biệt như ứng dụng gốc. Tuy nhiên, để phát triển ứng dụng Thương mại điện tử cho iOS, bạn cần tìm kiếm ngôn ngữ mẹ đẻ, công cụ phát triển iOS và khung giao diện người dùng.

Xác định các tính năng và yêu cầu bắt buộc

Khi bạn đã hoàn tất việc thu thập thông tin và đặt mục tiêu bằng cách lấy phản hồi và thông tin về đối thủ cạnh tranh, đã đến lúc tranh thủ các yêu cầu về tính năng cơ bản và cần thiết cho ứng dụng Thương mại điện tử của bạn. Bạn cần phải động não các ý tưởng và chức năng để làm cho cửa hàng trực tuyến trở nên hấp dẫn hơn và có nhiều lần mua hàng hơn. Một số chức năng có thể là tin nhắn đẩy, thanh toán dễ dàng, sổ nhìn và nhiều tùy chọn thanh toán. Những thứ khác cũng thu hút sự chú ý của khách hàng bao gồm thiết kế và thương hiệu tùy chỉnh, đồng bộ hóa back-end, hệ thống đánh giá hoặc phản hồi và cộng tác trên mạng xã hội. Những yêu cầu về tính năng cơ bản này làm cho nền tảng trực tuyến của bạn nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh, vì hầu hết khách hàng đều tìm kiếm các nền tảng dễ mua và hấp dẫn để mua sắm.

Tạo thiết kế UX / UI

Trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện người dùng là yếu tố cần thiết để thu hút sự chú ý của khách hàng và sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu chúng được tích hợp sẵn. Thiết kế giải thích rõ ràng thương hiệu của bạn và bản sắc của doanh nghiệp để thu thập khách hàng mục tiêu. Việc sử dụng hoạt ảnh, phối màu, chuyển tiếp mượt mà và hình ảnh hấp dẫn với thao tác chạm cơ bản sẽ tăng thêm dung lượng hấp dẫn hơn cho các ứng dụng gốc của bạn. Những thiết kế này có thể giúp bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn trên ứng dụng Thương mại điện tử của mình và mua hàng lặp lại một cách hiệu quả.

Tạo MVP

Tạo MVP, sản phẩm khả thi tối thiểu, là cần thiết để đảm bảo rằng khách truy cập chắc chắn sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của thương hiệu của bạn. Nó chứa quá nhiều tính năng của sản phẩm khiến khách truy cập không muốn rời khỏi nền tảng mà không mua sản phẩm. Trong khi tạo MVP cho sản phẩm của bạn, cần phải hiểu người dùng nghĩ gì về sản phẩm của bạn một cách sâu sắc. Nó cũng làm giảm rủi ro, giảm thiểu thời gian của quá trình phát triển và phân phối các nguồn lực một cách hiệu quả.

Bộ sưu tập phản hồi

Khi hoàn thành việc phát hành MVP, bạn phải thu thập phản hồi từ người tiêu dùng của mình. Nó giúp cải thiện các ứng dụng gốc của bạn theo phản hồi của người dùng tiềm năng. Nó cung cấp ý tưởng về mức độ hài lòng của khán giả với các ứng dụng gốc của bạn và những cải tiến mà họ muốn thấy ở chúng. Điều này sẽ giúp bạn xác định những thay đổi cơ bản trong các yêu cầu về tính năng cốt lõi và nhu cầu của người tiêu dùng.

Điều chỉnh lại

Đảm bảo rằng thiết kế bạn đã tạo cho các ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động của mình không được giữ nguyên trong toàn bộ thời gian. Người tiêu dùng luôn thích sự thay đổi tích cực của các tính năng. Không có ứng dụng Thương mại điện tử nào trên thị trường không đổi trong một thời gian dài hơn. Do đó, việc thay đổi và cập nhật các thiết kế của các ứng dụng Thương mại điện tử dẫn đến việc duy trì những người tiêu dùng lớn tuổi hơn và thu hút nhiều người trong số họ hơn.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để bạn tạo một ứng dụng Thương mại điện tử từ đầu?

Với công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu về các cửa hàng trực tuyến cũng ngày càng tăng, vì vậy mọi doanh nghiệp đều phải phát triển một ứng dụng đặt hàng trên thiết bị di động. Nó chỉ cần một ý tưởng và chiến lược để thiết kế một ứng dụng di động. Bạn cần đặt mục tiêu cụ thể cho ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh của mình và tranh thủ các yêu cầu về tính năng tùy theo loại thương hiệu của bạn. Kết hợp các thiết kế UX / UI, hoạt ảnh và thông điệp đẩy trong nền tảng để làm cho nó trở nên quyến rũ hơn. Tạo MVP theo yêu cầu của khách hàng bằng cách trình bày chi tiết đủ các tính năng cơ bản của sản phẩm. Đưa ra tùy chọn đưa ra phản hồi để khán giả có thể đưa ra ý kiến và phản hồi của họ để cải thiện ứng dụng một cách tích cực.

Chi phí để tạo một ứng dụng thương mại điện tử là bao nhiêu?

Một cuộc khảo sát của Clutch báo cáo rằng chi phí phát triển ứng dụng nằm trong khoảng từ 30.000 đến 700.000 đô la. Chi phí phát triển trung bình là 171.450 đô la. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho rằng chi phí trung bình để phát triển ứng dụng là 5.000 đến 7.000 USD cho cả iOS và Android.

Ứng dụng thương mại điện tử dành cho thiết bị di động là gì?

Ứng dụng thương mại điện tử dành cho thiết bị di động là cửa hàng trực tuyến hoặc các điểm tiếp xúc giúp khách hàng mua sắm trực tuyến thông qua ứng dụng di động của thương hiệu. Ngày nay, mọi người có xu hướng hướng tới các lựa chọn trực tuyến nhiều hơn vì trải nghiệm trên thiết bị di động, cho dù đó là mua sắm, đặt xe hay vé xem phim. Mọi doanh nghiệp trong thế giới dựa trên công nghệ này cần phải xây dựng một ứng dụng Thương mại điện tử dành cho thiết bị di động để thu hút nhiều đám đông hơn và nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh.

Làm cách nào để chuyển đổi trang web của tôi sang một ứng dụng Thương mại điện tử?

Chuyển đổi một trang web Thương mại điện tử hiện có thành một ứng dụng Thương mại điện tử dành cho thiết bị di động không phải là một nhiệm vụ khó thực hiện. Bạn cần làm theo một số bước cho mục đích đó như sau: