Moduły Appmaster.io to zbiory plików i ustawień, które wzmacniają i przyspieszają rozwój. Łącząc je, otrzymujesz możliwość dodania do aplikacji różnych funkcji - autoryzacji użytkowników, edycji obrazów, szyfrowania danych, list mailingowych i wielu innych.

Zawartość każdego modułu zależy od tego, jaką funkcjonalność dodaje. Mogą to być oddzielne bloki kodu, komponenty interfejsu użytkownika, gotowe modele danych, procesy biznesowe, punkty końcowe itp.

Po podłączeniu modułu, AppMaster.io automatycznie zaimportuje jego pliki do Twojego projektu i ustawi wstępną konfigurację. Potem wystarczy, że w minimalnym stopniu skonfigurujesz nowe komponenty - i będą one gotowe do pracy.

Możesz dowiedzieć się, jakie moduły już dodaliśmy artykuł . Więcej informacji znajduje się w zakładce Dokumentacja .

Aby rozpocząć pracę z modułami, otwórz sekcję Moduły w Appaster Studio.

Twoje moduły

Wszystkie zainstalowane moduły znajdują się w zakładce Installed . Na przykład niektóre z nich, Auth i Universal Map są instalowane automatycznie, zaraz po utworzeniu projektu.

Podgląd modułu

Podgląd wyświetla podstawowe informacje o module: aktualną wersję (1), ikony komponentów, które dodaje do aplikacji (2) oraz link do strony Documents z jego opisem (3). Jeśli zajdzie potrzeba skonfigurowania modułu (lub jest on skonfigurowany nieprawidłowo), w rogu pojawi się ikona ostrzeżenia (4). Aby otworzyć okno informacji i ustawień, kliknij raz na podglądzie (5).

Okno modułu

Oprócz podstawowych informacji zawiera ono opis modułu (1) oraz pole jego ustawień (2). Ustawienia są indywidualne dla każdego konkretnego modułu. Jeśli współdziała on z innymi usługami i programami, najprawdopodobniej one również będą wymagały konfiguracji. Więcej na ten temat przeczytasz na stronach modułów w Dokumentacji.

Po zakończeniu kliknij przycisk Save, aby zapisać zmiany (3).

Usuwanie modułów

Aby odinstalować moduł, kliknij przycisk Odinstaluj na podglądzie lub w oknie ustawień (1) i potwierdź akcję w wyskakującym oknie (2).





Podczas usuwania modułu wszystkie dodane ustawienia, pliki i dane zostaną usunięte lub wyłączone . Dotyczy to również wszystkich obiektów, które utworzyłeś z jego modeli danych. Przed odinstalowaniem zalecamy wykonanie kopii zapasowej aplikacji lub bazy danych.

Możesz stracić dane!

Jeśli moduł dodał modele danych do Twojego projektu, wszystkie ich dane zostaną usunięte razem z nim. Proszę sprawdzić wszystko dokładnie i zrobić kopie zapasowe przed usunięciem.

Podłączanie modułów

Wszystkie inne moduły dostępne do instalacji znajdują się w zakładce Marketplace (1). Tutaj możesz posortować komponenty według kategorii (2) lub znaleźć ten, którego potrzebujesz, według nazwy (3).

Kliknij przycisk Zainstaluj (1) i potwierdź akcję w wyskakującym oknie (2), aby zainstalować wybrany moduł. Po zainstalowaniu zostanie on przeniesiony do zakładki Zainstalowane .

Możesz też skonfigurować moduł przed instalacją: kliknij na niego (1), w otwartym oknie wypełnij wymagane pola (2) i kliknij Zainstaluj (3).

Nie ma różnicy, kiedy konfigurujesz moduł - przed instalacją (w Marketplace) czy po niej (w Installed). Użyj metody, która najlepiej sprawdza się w Twoim przypadku.

Porady i przydatne informacje

Zalecamy, abyś rozpoczął tworzenie aplikacji od łączenia modułów. Gotowe modele danych, logika biznesowa, predefiniowane ustawienia, elementy interfejsu, własny kod i skrypty automatyzacji - wszystko to znacznie przyspieszy rozwój.

Oczywiście, nie jest łatwo zrozumieć funkcjonalność i wybrać wszystkie niezbędne komponenty na początku projektu. Ale jeśli teraz znajdziesz na to czas, w przyszłości zaoszczędzisz setki godzin projektowania, ponieważ moduły mają już wszystko, czego potrzebujesz do pracy.

Lista modułów jest regularnie aktualizowana: wypuszczamy nowe i zaktualizowane wersje istniejących, dodajemy nowe funkcje i zmieniamy poszczególne ustawienia. Niektóre moduły stają się podstawowymi narzędziami Appmaster Studio. Na przykład modułu autoryzacji Auth nie można już wyłączyć lub usunąć, jak to było kiedyś - w końcu od niego zależy działanie wielu innych komponentów.

Wkrótce pojawią się zaktualizowane funkcjonalności - Appmaster.io będzie informować o wydaniu nowych modułów i ich kompatybilności z tymi, które już macie zainstalowane.

