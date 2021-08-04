Модули Appmaster.io — это наборы файлов и настроек, которые расширяют возможности и ускоряют разработку. Подключая их, вы получаете возможность добавить в приложение разные функции — авторизацию пользователя, редактирование изображений, шифрование данных, почтовые рассылки и многое другое.

Содержание каждого модуля зависит от того, какой именно функционал он добавляет. Это могут быть отдельные блоки кода, компоненты пользовательского интерфейса, готовые модели данных, бизнес-процессы, эндпоинты и т.д.

После того, как вы подключите модуль, AppMaster.io автоматически импортирует его файлы в ваш проект и настроит первоначальную конфигурацию. После этого вам останется минимально настроить новые компоненты — и они будут готовы к работе.

Узнать, какие модули мы уже добавили, можно из этой статьи . Еще больше информации — в документации .

Чтобы начать работу с модулями, откройте раздел Modules в Appmaster Studio.

Ваши модули

Все подключенные модули находятся на вкладке Installed. Некоторые из них, например Auth и Universal Map, устанавливаются автоматически, сразу после создания проекта.

Превью модуля

На превью отображается основная информация о модуле: текущая версия (1), значки компонентов, которые он добавляет в приложение (2) и ссылка на страницу Документов с его описанием (3). Если вам нужно настроить модуль (или он настроен неправильно) — в углу отобразится предупреждающий значок (4). Чтобы открыть окно информации и настройки, один раз кликните по превью (5).

Окно модуля

Кроме основной информации, тут содержится описание модуля (1) и поле его настроек (2). Настройки индивидуальны для каждого конкретного модуля. Если он взаимодействует с другими сервисами и программами — скорее всего, их тоже нужно будет настроить. Подробнее об этом читайте на страницах модулей в Документах.

После того, как закончите, нажмите кнопку Save, чтобы сохранить изменения (3).

Удаление модулей

Чтобы удалить модуль, кликните кнопку Uninstall на превью или в окне настроек (1) и подтвердите действие во сплывающем окне (2).





При удалении модуля все добавленные настройки, файлы и данные будут удалены или отключены. Это касается и всех объектов, которые вы создали по его моделям данных. Рекомендуем создать резервную копию вашего приложения или базы данных перед удалением.

Вы можете потерять данные!

Если модуль добавил модели данных в ваш проект — все их данные будут удалены вместе с ним. Пожалуйста, внимательно все проверяйте и делайте резервные копии перед удалением.

Подключение модулей

Все остальные модули, доступные для установки, находятся на вкладке Marketplace (1). Тут можно сортировать компоненты по категориям (2) или найти нужный по названию (3).





Чтобы установить выбранный модуль, нажмите кнопку Install (1) и подтвердите действие во всплывающем окне (2). После установки он переместится на вкладку Installed.

Вы также можете настроить модуль перед установкой: кликните по нему (1), в открывшемся окне заполните нужные поля (2) и нажмите Install (3).

Нет никакой разницы, когда настраивать модуль — перед установкой (в Marketplace) или после нее (в Installed). Используйте способ, который удобнее вам.

Советы и полезная информация

Мы рекомендуем начинать создание вашего приложения именно с подключения модулей. Готовые модели данных, бизнес-логика, предопределенные настройки, элементы интерфейса, настраиваемый код и сценарии автоматизации — все это значительно ускорит разработку.#nbsp;

Конечно, непросто разобраться в функционале и подобрать все нужные компоненты в начале проекта. Но если вы найдете на это время сейчас, то сэкономите сотни часов проектирования в будущем — за счет того, что в модулях уже есть все, что нужно для работы.

Список модулей регулярно пополняется: мы выпускаем новые и обновляем версии уже существующих, добавляем новые функции и меняем отдельные настройки. Некоторые модули становятся базовыми инструментами Appmaster Studio. Например, модуль авторизации Auth уже нельзя отключить или удалить, как раньше — ведь от него зависит работа множества других компонентов.

Скоро у нас появится функционал обновления — Appmaster.io будет сообщать о выходе новых модулей и их совместимости с теми, что уже у вас установлены.

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