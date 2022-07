Os módulos Appmaster.io são coleções de arquivos e configurações que capacitam e aceleram o desenvolvimento. Ao conectá-los, você tem a oportunidade de adicionar várias funções ao aplicativo - autorização do usuário, edição de imagens, criptografia de dados, listas de mala direta e muito mais.

O conteúdo de cada módulo depende do tipo de funcionalidade que ele adiciona. Eles podem ser blocos separados de código, componentes de interface de usuário, modelos de dados prontos, processos de negócios, terminais, etc.

Depois de conectar o módulo, o AppMaster.io importará automaticamente seus arquivos para o seu projeto e definirá a configuração inicial. Depois disso, você só precisa configurar os novos componentes ao mínimo - e eles estarão prontos para funcionar.

Você pode descobrir quais módulos já adicionamos a este artigo . Mais informações na Documentação .

Para começar com os módulos, abra a seção Módulos no Appmaster Studio .

Seus módulos

Todos os módulos instalados estão localizados na guia Instalado . Por exemplo, alguns deles, Auth e Universal Map são instalados automaticamente, logo após a criação do projeto.

Visualização do módulo

A visualização mostra informações básicas sobre o módulo: a versão atual (1), os ícones dos componentes que adiciona ao aplicativo (2) e um link para a página Documentos com sua descrição (3). Se você precisar configurar o módulo (ou se ele estiver configurado incorretamente), um ícone de aviso (4) será exibido no canto. Para abrir a janela de informações e configurações, clique uma vez na visualização (5).

Janela do módulo

Além de informações básicas, contém uma descrição do módulo (1) e seu campo de configurações (2). As configurações são individuais para cada módulo específico. Se ele interagir com outros serviços e programas, provavelmente eles também precisarão ser configurados. Leia mais sobre isso nas páginas dos módulos na Documentação .

Quando terminar, clique no botão Salvar para salvar suas alterações (3).

Removendo módulos

Para desinstalar um módulo, clique no botão Desinstalar na visualização ou na janela de configurações (1) e confirme a ação na janela pop-up (2).





Ao excluir um módulo, todas as configurações, arquivos e dados adicionados serão excluídos ou desativados. Isso também se aplica a todos os objetos que você criou a partir de seus modelos de dados. Recomendamos que você faça backup de seu aplicativo ou banco de dados antes de desinstalar.

Você pode perder dados!

Se o módulo adicionou modelos de dados ao seu projeto, todos os seus dados serão excluídos junto com ele. Verifique tudo com cuidado e faça backups antes de excluí-los.

Módulos de conexão

Todos os outros módulos disponíveis para instalação estão localizados na guia Marketplace (1). Aqui você pode classificar os componentes por categoria (2) ou encontrar o que você precisa por nome (3).

Clique no botão Instalar (1) e confirme a ação na janela pop-up (2) para instalar o módulo selecionado. Depois de instalado, ele irá para a guia Instalado .

Também pode configurar o módulo antes da instalação: clique nele (1), na janela que se abre, preencha os campos obrigatórios (2) e clique em Instalar (3).

Não faz diferença ao configurar um módulo - antes da instalação (no Marketplace) ou depois (em instalado). Use o método que funciona melhor para você.

Dicas e informações úteis

Recomendamos que você comece a criar seu aplicativo conectando módulos. Modelos de dados prontos, lógica de negócios, configurações predefinidas, elementos de interface, código personalizado e scripts de automação - tudo isso irá acelerar significativamente o desenvolvimento.

Claro, não é fácil entender a funcionalidade e selecionar todos os componentes necessários no início do projeto. Mas se você encontrar tempo para isso agora, vai economizar centenas de horas de design no futuro, porque os módulos já têm tudo de que você precisa para trabalhar.

A lista de módulos é atualizada regularmente: lançamos versões novas e atualizadas dos existentes, adicionamos novas funções e alteramos as configurações individuais. Alguns módulos se tornam as ferramentas básicas do Appmaster Studio. Por exemplo, o módulo de autorização Auth não pode mais ser desabilitado ou removido, como costumava ser - afinal, a operação de muitos outros componentes depende dele.

Em breve teremos funcionalidades atualizadas - Appmaster.io irá informá-lo sobre o lançamento de novos módulos e sua compatibilidade com aqueles que você já instalou.

