Appmaster.io modülleri , geliştirmeyi güçlendiren ve hızlandıran dosya ve ayar koleksiyonlarıdır. Bunları bağlayarak uygulamaya çeşitli işlevler ekleme fırsatı elde edersiniz - kullanıcı yetkilendirme, görüntü düzenleme, veri şifreleme, posta listeleri ve çok daha fazlası.

Her modülün içeriği, ne tür işlevsellik eklediğine bağlıdır. Bunlar ayrı kod blokları, kullanıcı arabirimi bileşenleri, hazır veri modelleri, iş süreçleri, uç noktalar vb. olabilir.

Modülü bağladıktan sonra, AppMaster.io dosyalarını otomatik olarak projenize aktaracak ve ilk yapılandırmayı ayarlayacaktır. Bundan sonra, yeni bileşenleri minimumda yapılandırmanız yeterlidir - ve kullanıma hazır olacaklardır.

Bu makaleye daha önce hangi modülleri eklediğimizi öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi Dokümantasyondadır .

Modüllere başlamak için, Appmaster Studio'da Modüller bölümünü açın.

Modülleriniz

Kurulu tüm modüller, Kurulu sekmesinde bulunur. Örneğin, bazıları, Auth ve Universal Map , proje oluşturulduktan hemen sonra otomatik olarak yüklenir.

Modül önizlemesi

Önizleme, modülle ilgili temel bilgileri görüntüler: mevcut sürüm (1), uygulamaya eklediği bileşenlerin simgeleri (2) ve açıklamasıyla birlikte Belgeler sayfasına bir bağlantı (3). Modülü yapılandırmanız gerekiyorsa (veya yanlış yapılandırılmışsa), köşede bir uyarı simgesi (4) görüntülenecektir. Bilgi ve ayarlar penceresini açmak için ön izleme (5) üzerine bir kez tıklayın.

Modül penceresi

Temel bilgilere ek olarak, modülün (1) ve ayarlar alanının (2) bir açıklamasını içerir. Ayarlar, her özel modül için ayrıdır. Diğer hizmetler ve programlarla etkileşime giriyorsa, büyük olasılıkla bunların da yapılandırılması gerekecektir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Documentation'daki modül sayfalarında okuyun.

Bitirdiğinizde, değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın (3).

Modülleri kaldırma

Bir modülü kaldırmak için önizlemedeki veya ayarlar penceresindeki (1) Kaldır düğmesine tıklayın ve açılır pencerede (2) eylemi onaylayın.





Bir modülü silerken, eklenen tüm ayarlar, dosyalar ve veriler silinecek veya devre dışı bırakılacaktır. Bu, veri modellerinden oluşturduğunuz tüm nesneler için de geçerlidir. Kaldırmadan önce uygulamanızı veya veritabanınızı yedeklemenizi öneririz.

Veri kaybedebilirsiniz!

Modül projenize veri modelleri eklediyse, tüm verileri onunla birlikte silinecektir. Lütfen her şeyi dikkatlice kontrol edin ve silmeden önce yedek alın.

Bağlantı modülleri

Kurulum için mevcut olan diğer tüm modüller Marketplace sekmesinde (1) bulunur. Burada bileşenleri kategoriye (2) göre sıralayabilir veya ihtiyacınız olanı ada göre (3) bulabilirsiniz.

Yükle düğmesine (1) tıklayın ve seçilen modülü kurmak için açılan penceredeki (2) eylemi onaylayın. Kurulduktan sonra, Yüklü sekmesine taşınır.

Modülü kurulumdan önce de yapılandırabilirsiniz: üzerine tıklayın (1), açılan pencerede gerekli alanları doldurun (2) ve Yükle'ye (3) tıklayın.

Bir modülü yapılandırırken - kurulumdan önce (Market'te) veya modülden sonra (Kurulu'da) fark etmez. Size en uygun yöntemi kullanın.

İpuçları ve faydalı bilgiler

Modülleri bağlayarak uygulamanızı oluşturmaya başlamanızı öneririz. Hazır veri modelleri, iş mantığı, önceden tanımlanmış ayarlar, arayüz öğeleri, özel kod ve otomasyon komut dosyaları - bunların tümü geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Tabii ki, projenin başında işlevselliği anlamak ve gerekli tüm bileşenleri seçmek kolay değil. Ancak bunun için şimdi zaman bulursanız, gelecekte yüzlerce tasarım saatinden tasarruf edersiniz çünkü modüller çalışmak için ihtiyacınız olan her şeye zaten sahiptir.

Modül listesi düzenli olarak güncellenir: mevcut olanların yeni ve güncellenmiş sürümlerini yayınlar, yeni işlevler ekler ve bireysel ayarları değiştiririz. Bazı modüller, Appmaster Studio'nun temel araçları haline gelir. Örneğin, Yetkilendirme yetkilendirme modülü artık eskisi gibi devre dışı bırakılamaz veya kaldırılamaz - sonuçta diğer birçok bileşenin çalışması buna bağlıdır.

Yakında işlevselliği güncelleyeceğiz - Appmaster.io , yeni modüllerin piyasaya sürülmesi ve önceden yüklemiş olduğunuz modüllerle uyumlulukları hakkında sizi bilgilendirecek.

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