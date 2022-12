I moduli di Appmaster.io sono raccolte di file e impostazioni che potenziano e velocizzano lo sviluppo. Collegandoli, si ha la possibilità di aggiungere varie funzioni all'applicazione: autorizzazione degli utenti, modifica delle immagini, crittografia dei dati, mailing list e molto altro.

Il contenuto di ogni modulo dipende dal tipo di funzionalità che aggiunge. Può trattarsi di blocchi di codice separati, componenti dell'interfaccia utente, modelli di dati già pronti, processi aziendali, endpoint, ecc.

Dopo aver collegato il modulo, AppMaster.io importerà automaticamente i suoi file nel progetto e imposterà la configurazione iniziale. Dopodiché, è sufficiente configurare i nuovi componenti al minimo e saranno pronti per l'uso.

Potete scoprire quali sono i moduli che abbiamo già aggiunto a questo sito articolo . Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Documentazione .

Per iniziare a utilizzare i moduli, aprire la sezione Moduli in Appmaster Studio.

I vostri moduli

Tutti i moduli installati si trovano nella scheda Installati . Ad esempio, alcuni di essi, Auth e Universal Map , sono installati automaticamente, subito dopo la creazione del progetto.

Anteprima del modulo

L'anteprima visualizza le informazioni di base sul modulo: la versione corrente (1), le icone dei componenti che aggiunge all'applicazione (2) e un link alla pagina Documenti con la sua descrizione (3). Se è necessario configurare il modulo (o se è configurato in modo errato), nell'angolo viene visualizzata un'icona di avviso (4). Per aprire la finestra delle informazioni e delle impostazioni, fare clic una volta sull'anteprima (5).

Finestra del modulo

Oltre alle informazioni di base, contiene una descrizione del modulo (1) e il campo delle impostazioni (2). Le impostazioni sono individuali per ogni modulo specifico. Se interagisce con altri servizi e programmi, è probabile che anche questi debbano essere configurati. Per saperne di più, consultare le pagine dedicate ai moduli nella Documentazione.

Al termine, fare clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche (3).

Rimozione dei moduli

Per disinstallare un modulo, fare clic sul pulsante Disinstalla nell'anteprima o nella finestra delle impostazioni (1) e confermare l'azione nella finestra pop-up (2).





Quando si elimina un modulo, tutte le impostazioni, i file e i dati aggiunti vengono cancellati o disattivati. Questo vale anche per tutti gli oggetti creati a partire dai suoi modelli di dati. Si consiglia di eseguire un backup dell'applicazione o del database prima della disinstallazione.

Si potrebbero perdere dei dati!

Se il modulo ha aggiunto dei modelli di dati al progetto, tutti i loro dati verranno eliminati insieme al modulo. Controllare attentamente tutto e fare un backup prima di cancellarli.

Moduli collegati

Tutti gli altri moduli disponibili per l'installazione si trovano nella scheda Marketplace (1). Qui è possibile ordinare i componenti per categoria (2) o trovare quello desiderato per nome (3).

Fare clic sul pulsante Installa (1) e confermare l'azione nella finestra pop-up (2) per installare il modulo selezionato. Una volta installato, il modulo verrà spostato nella scheda Installato .

È anche possibile configurare il modulo prima dell'installazione: fare clic su di esso (1), nella finestra che si apre, compilare i campi richiesti (2) e fare clic su Installa (3).

Non fa differenza configurare un modulo prima dell'installazione (nel Marketplace) o dopo (in Installed). Utilizzate il metodo più adatto a voi.

Suggerimenti e informazioni utili

Si consiglia di iniziare a creare la propria applicazione collegando i moduli. Modelli di dati già pronti, logica di business, impostazioni predefinite, elementi di interfaccia, codice personalizzato e script di automazione: tutto questo velocizzerà notevolmente lo sviluppo.

Naturalmente, non è facile comprendere le funzionalità e selezionare tutti i componenti necessari all'inizio del progetto. Ma se trovate il tempo per farlo ora, risparmierete centinaia di ore di progettazione in futuro, perché i moduli hanno già tutto ciò che serve per lavorare.

L'elenco dei moduli viene aggiornato regolarmente: rilasciamo versioni nuove e aggiornate di quelli esistenti, aggiungiamo nuove funzioni e modifichiamo le singole impostazioni. Alcuni moduli diventano gli strumenti di base di Appmaster Studio. Ad esempio, il modulo di autorizzazione Auth non può più essere disattivato o rimosso, come avveniva in passato: da esso dipende il funzionamento di molti altri componenti.

Presto avremo funzionalità aggiornate - Appmaster.io vi informerà sul rilascio di nuovi moduli e sulla loro compatibilità con quelli che avete già installato.

