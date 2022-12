Moduły Appmaster.io to presety, które pomagają przyspieszyć dostosowanie do potrzeb użytkownika. Łącząc je, dodajesz do aplikacji różne funkcje - autoryzację użytkowników, edycję obrazów, szyfrowanie danych, listy mailingowe i wiele innych. Następnie wystarczy skonfigurować nowe komponenty i będą one gotowe do pracy.

Dzięki takiemu podejściu możesz łatwo modyfikować swoją aplikację, nie czyniąc jej zbyt "ciężką" - w końcu będzie ona zawierała tylko niezbędną funkcjonalność.

Jak dodać moduł

Można to zrobić w bloku "Moduły" w zakładce "Marketplace". Wybierz ten, którego potrzebujesz i kliknij "Zainstaluj" - platforma zainstaluje go automatycznie. Wszystkie presety, które zostały już dodane, są widoczne w zakładce "Zainstalowane".

Okno modułów

Kliknij na moduł, aby przejść do ustawień i zobaczyć pełne informacje na jego temat. Znajdują się tu ikony komponentów, które moduł dodaje do Twojej aplikacji (procesy biznesowe, punkty końcowe, modele danych itp.). Kliknij tutaj, aby przeczytać dokumentację modułu. Aby usunąć, kliknij "Odinstaluj". W razie potrzeby możesz go później ponownie zainstalować. Jeśli wyświetlana jest ikona ostrzegawcza, to znaczy, że moduł nie został jeszcze skonfigurowany lub jest źle skonfigurowany.

Konfiguracja modułu

Ustawienia są indywidualne dla każdego modułu i zależą od jego funkcji. Jeśli współdziała on z innymi usługami i programami, najprawdopodobniej one również będą wymagały konfiguracji. Przeczytaj więcej w dokumentacji platformy oraz artykuły z przykładami ustawień na naszym blogu.

Przegląd modułów

W momencie pisania tego artykułu, dodaliśmy 23 moduły do Appmaster.io.

Auth (autoryzacja użytkowników)

Dodaje funkcjonalność zarządzania użytkownikami. Dzięki Auth, Twoja aplikacja będzie posiadała:

formularz rejestracji i logowania dla użytkowników (w którym będą wpisywać swój login i hasło);

bazę danych z informacjami o każdym z nich (możesz je samodzielnie zmieniać, dodawać i usuwać);

możliwość tworzenia grup użytkowników (w celu ustawienia praw dostępu);

, a także inne powiązane funkcje i komponenty.

Platforma automatycznie instaluje ten moduł podczas tworzenia projektu. Nie zalecamy jego wyłączania lub usuwania, jeśli nie chcesz tworzyć algorytmów rejestracji i logowania.

Zewnętrzna autoryzacja

Autoryzacja zewnętrzna dodaje funkcje rejestracji/autoryzacji użytkowników poprzez ich konta w innych serwisach. Dzięki temu Twoi użytkownicy mogą łatwiej się zarejestrować, a Ty możesz zebrać o nich więcej informacji (na przykład adresy stron w sieciach społecznościowych).

Teraz możesz dodać do swojej aplikacji autoryzację poprzez Google, Facebook, LinkedIn i Apple ID.

Moduły wysyłania wiadomości

Odblokuj możliwość wysyłania listów i wiadomości bezpośrednio ze swojej aplikacji, a także konfigurowania mailingów.

Appmaster.io obsługuje obecnie wysyłanie maili przez SMTP i powiadomienia push, a także współpracuje z:

Telegramem

Slack

Discord

Kliknij Wyślij

Message Media

Nexmo

SMS na

Telesign

Twillo

SendPulse.

Stripe

Podłącza system płatności Stripe do Twojej aplikacji.

Moduły przechowywania plików

Odblokowuje możliwość przechowywania plików aplikacji w Amazon S3 Storage i OpenStack SWIFT Storage. Przed włączeniem tych modułów należy ręcznie przenieść istniejące pliki do repozytorium.

Autodesk Partner API

Złożony moduł, który został napisany na potrzeby projektu przez firmę wykorzystującą w swojej pracy Autodesk. Zapewnia integrację z Autodesk Partner API.

Obrazek

Dodaje podstawowe funkcje do pracy z obrazami.

Crypto

Ochrona informacji. Pozwól osadzić algorytmy szyfrowania danych w swojej aplikacji i dodać podpisy cyfrowe.





Kolejne 10 modułów jest w końcowej fazie rozwoju i wkrótce będzie dostępne do instalacji.

Śledź nasze wiadomości - gdy tylko pojawiają się aktualizacje, natychmiast piszemy o tym na Twitterze i kanale wsparcia Telegram!