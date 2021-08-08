Appmaster.io 模块 是支持和加速开发的文件和设置的集合。通过连接它们，您有机会向应用程序添加各种功能 - 用户授权、图像编辑、数据加密、邮件列表等等。

每个模块的内容取决于它添加的功能类型。这些可以是单独的代码块、用户界面组件、现成的数据模型、业务流程、端点等。

连接模块后，AppMaster.io 会自动将其文件导入您的项目并设置初始配置。之后，您只需将新组件配置到最低限度 - 它们就可以使用了。

您可以了解我们已经在 本文 中添加了哪些模块。更多信息在 文档 中。

要开始使用模块，请打开Appmaster Studio中的模块部分。

你的模块

所有已安装的模块都位于“已安装”选项卡上。例如，其中一些， Auth和Universal Map会在项目创建后立即自动安装。

模块预览

预览显示有关模块的基本信息：当前版本 (1)、它添加到应用程序的组件的图标 (2) 以及指向文档页面及其说明的链接 (3)。如果需要配置模块（或配置错误），角落会显示警告图标（4）。要打开信息和设置窗口，请单击预览 (5)。

模块窗口

除了基本信息外，它还包含对模块 (1) 及其设置字段 (2) 的描述。每个特定模块的设置都是单独的。如果它与其他服务和程序交互，它们很可能也需要进行配置。在文档中的模块页面上阅读有关此内容的更多信息。

完成后，单击“保存”按钮保存更改 (3)。

移除模块

要卸载模块，请单击预览或设置窗口 (1) 中的卸载按钮，然后在弹出窗口 (2) 中确认操作。





删除模块时，所有添加的设置、文件和数据都将被删除或禁用。这也适用于您从其数据模型创建的所有对象。我们建议您在卸载前备份您的应用程序或数据库。

您可能会丢失数据！

如果模块已将数据模型添加到您的项目，则它们的所有数据都将随之删除。请仔细检查所有内容并在删除之前进行备份。

连接模块

所有其他可用于安装的模块都位于 Marketplace 选项卡 (1) 上。您可以在此处按类别 (2) 对组件进行排序或按名称查找所需的组件 (3)。

单击安装按钮 (1) 并确认弹出窗口 (2) 中的操作以安装所选模块。安装后，它将移动到“已安装”选项卡。

您还可以在安装前配置模块：单击它 (1)，在打开的窗口中，填写必填字段 (2)，然后单击安装 (3)。

配置模块时没有区别 - 安装之前（在市场中）或之后（在安装中）。使用最适合您的方法。

提示和有用信息

我们建议您通过连接模块开始创建应用程序。现成的数据模型、业务逻辑、预定义设置、界面元素、自定义代码和自动化脚本——所有这些都将显着加快开发速度。

当然，在项目开始时，了解功能并选择所有必要的组件并不容易。但是，如果您现在有时间做这件事，将来您将节省数百个设计时间，因为这些模块已经拥有您工作所需的一切。

模块列表会定期更新：我们发布现有模块的新版本和更新版本，添加新功能并更改个别设置。一些模块成为Appmaster Studio 的基本工具。比如Auth授权模块就不能再像以前那样禁用或移除了——毕竟很多其他组件的运行都依赖于它。

很快我们就会有更新的功能——Appmaster.io会通知你新模块的发布以及它们与你已经安装的模块的兼容性。

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