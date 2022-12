Appmaster.io modules zijn verzamelingen van bestanden en instellingen die de ontwikkeling versterken en versnellen. Door ze te koppelen, krijgt u de mogelijkheid om verschillende functies toe te voegen aan de applicatie - gebruikersautorisatie, beeldbewerking, data-encryptie, mailinglijsten en nog veel meer.

De inhoud van elke module hangt af van de functionaliteit die hij toevoegt. Dit kunnen afzonderlijke blokken code zijn, componenten van de gebruikersinterface, kant-en-klare gegevensmodellen, bedrijfsprocessen, eindpunten, enz.

Nadat u de module hebt aangesloten, zal AppMaster.io de bestanden ervan automatisch in uw project importeren en de initiële configuratie instellen. Daarna hoeft u de nieuwe componenten slechts minimaal te configureren - en ze zijn klaar voor gebruik.

U kunt zien welke modules we al hebben toegevoegd aan deze artikel . Meer informatie staat in de Documentatie .

Om aan de slag te gaan met modules opent u de sectie Modules in Appmaster Studio.

Uw modules

Alle geïnstalleerde modules staan op het tabblad Geïnstalleerd . Sommige daarvan, zoals Auth en Universal Map , worden automatisch geïnstalleerd, direct nadat het project is aangemaakt.

Voorbeeld van een module

Het voorbeeld toont basisinformatie over de module: de huidige versie (1), de pictogrammen van de componenten die de module aan de applicatie toevoegt (2) en een link naar de pagina Documenten met de beschrijving ervan (3). Als u de module moet configureren (of als deze verkeerd is geconfigureerd), verschijnt in de hoek een waarschuwingspictogram (4). Om het informatie- en instellingsvenster te openen, klikt u eenmaal op het voorbeeld (5).

Venster van de module

Naast basisinformatie bevat het een beschrijving van de module (1) en het instellingenveld (2). De instellingen zijn individueel voor elke specifieke module. Als er interactie is met andere diensten en programma's, moeten die waarschijnlijk ook worden geconfigureerd. Lees meer hierover op de pagina's over modules in de Documentatie.

Als u klaar bent, klikt u op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan (3).

Modules verwijderen

Om een module te verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen in de preview of in het instellingenvenster (1) en bevestigt u de actie in het pop-up venster (2).





Bij het verwijderen van een module worden alle toegevoegde instellingen, bestanden en gegevens verwijderd of uitgeschakeld. Dit geldt ook voor alle objecten die u vanuit de gegevensmodellen ervan hebt gemaakt. Wij raden u aan een back-up te maken van uw applicatie of database voordat u de installatie ongedaan maakt.

U kunt gegevens verliezen!

Als de module gegevensmodellen aan uw project heeft toegevoegd, worden alle gegevens daarvan mee verwijderd. Controleer alles zorgvuldig en maak back-ups voordat u ze verwijdert.

Modules aansluiten

Alle andere modules die beschikbaar zijn voor installatie staan op het tabblad Marktplaats (1). Hier kunt u de componenten sorteren op categorie (2) of de gewenste vinden op naam (3).

Klik op de knop Installeren (1) en bevestig de actie in het pop-up venster (2) om de geselecteerde module te installeren. Eenmaal geïnstalleerd, gaat deze naar het tabblad Geïnstalleerd .

U kunt de module ook vóór de installatie configureren: klik erop (1), vul in het geopende venster de vereiste velden in (2) en klik op Installeren (3).

Het maakt geen verschil wanneer u een module configureert - vóór de installatie (in de Marktplaats) of erna (in Geïnstalleerd). Gebruik de methode die voor u het beste werkt.

Tips en nuttige informatie

Wij raden u aan te beginnen met het maken van uw applicatie door modules aan elkaar te koppelen. Kant-en-klare gegevensmodellen, bedrijfslogica, vooraf gedefinieerde instellingen, interface-elementen, aangepaste code en automatiseringsscripts - dit alles zal de ontwikkeling aanzienlijk versnellen.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om aan het begin van het project de functionaliteit te begrijpen en alle noodzakelijke componenten te selecteren. Maar als u daar nu de tijd voor vindt, bespaart u in de toekomst honderden ontwerpuren, omdat de modules al alles bevatten wat u nodig hebt om te werken.

De lijst van modules wordt regelmatig bijgewerkt: we brengen nieuwe en bijgewerkte versies van bestaande modules uit, voegen nieuwe functies toe en wijzigen individuele instellingen. Sommige modules worden de basistools van Appmaster Studio. De Auth autorisatie module kan bijvoorbeeld niet meer worden uitgeschakeld of verwijderd, zoals vroeger - de werking van veel andere componenten is er immers van afhankelijk.

Binnenkort hebben we bijgewerkte functionaliteit - Appmaster.io zal u informeren over de release van nieuwe modules en hun compatibiliteit met de modules die u al hebt geïnstalleerd.

We zijn altijd in contact

Abonneer u op ons in messengers en sociale netwerken om geen belangrijke en interessante dingen te missen!

Belangrijk nieuws en updates vindt u in de Appmaster.io telegram kanaal , op Facebook en LinkedIn .

Bekijk onze blog voor stapsgewijze instructies, tutorials en ideeën voor het bouwen van apps.

Heb je vragen of suggesties, schrijf dan naar de telegram chat van onze gemeenschap of via de bot op de website .

We zijn altijd blij om feedback van u te ontvangen!