وحدات Appmaster.io هي مجموعات من الملفات والإعدادات التي تعمل على تمكين وتسريع عملية التطوير. من خلال توصيلهم ، تحصل على فرصة لإضافة وظائف مختلفة إلى التطبيق - إذن المستخدم ، وتحرير الصور ، وتشفير البيانات ، والقوائم البريدية ، وغير ذلك الكثير.

يعتمد محتوى كل وحدة على نوع الوظيفة التي تضيفها. يمكن أن تكون هذه كتل منفصلة من التعليمات البرمجية ، ومكونات واجهة المستخدم ، ونماذج البيانات الجاهزة ، والعمليات التجارية ، ونقاط النهاية ، وما إلى ذلك.

بعد توصيل الوحدة النمطية ، سيقوم AppMaster.io تلقائيًا باستيراد ملفاته إلى مشروعك وإعداد التكوين الأولي. بعد ذلك ، عليك فقط تهيئة المكونات الجديدة إلى الحد الأدنى - وستكون جاهزة للعمل.

يمكنك معرفة الوحدات التي أضفناها بالفعل إلى هذه المقالة . مزيد من المعلومات في التوثيق .

لبدء استخدام الوحدات النمطية ، افتح قسم الوحدات النمطية في Appmaster Studio .

الوحدات الخاصة بك

توجد جميع الوحدات النمطية المثبتة في علامة التبويب المثبتة . على سبيل المثال ، يتم تثبيت Auth و Universal Map تلقائيًا ، بعد إنشاء المشروع مباشرة.

معاينة الوحدة

تعرض المعاينة معلومات أساسية عن الوحدة: الإصدار الحالي (1) ، وأيقونات المكونات التي تضيفها إلى التطبيق (2) ، ورابط إلى صفحة المستندات مع وصفها (3). إذا كنت بحاجة إلى تكوين الوحدة (أو تم تكوينها بشكل غير صحيح) ، فسيتم عرض رمز تحذير (4) في الزاوية. لفتح نافذة المعلومات والإعدادات ، انقر مرة واحدة على المعاينة (5).

نافذة الوحدة

بالإضافة إلى المعلومات الأساسية ، فهي تحتوي على وصف للوحدة (1) وحقل إعداداتها (2). الإعدادات فردية لكل وحدة محددة. إذا كان يتفاعل مع خدمات وبرامج أخرى ، فعلى الأرجح ستحتاج أيضًا إلى التهيئة. اقرأ المزيد عن هذا في صفحات الوحدات في التوثيق .

عند الانتهاء ، انقر فوق الزر " حفظ " لحفظ التغييرات (3).

إزالة الوحدات

لإلغاء تثبيت وحدة نمطية ، انقر فوق الزر إلغاء التثبيت في المعاينة أو في نافذة الإعدادات (1) وقم بتأكيد الإجراء في النافذة المنبثقة (2).





عند حذف وحدة نمطية ، سيتم حذف أو تعطيل جميع الإعدادات والملفات والبيانات المضافة. ينطبق هذا أيضًا على جميع الكائنات التي قمت بإنشائها من نماذج البيانات الخاصة بها. نوصي بعمل نسخة احتياطية من التطبيق أو قاعدة البيانات قبل إلغاء التثبيت.

قد تفقد البيانات!

إذا أضافت الوحدة نماذج بيانات إلى مشروعك ، فسيتم حذف جميع بياناتها معها. يرجى التحقق من كل شيء بعناية وعمل نسخ احتياطية قبل حذفها.

ربط الوحدات

توجد جميع الوحدات النمطية الأخرى المتاحة للتثبيت في علامة التبويب Marketplace (1). هنا يمكنك فرز المكونات حسب الفئة (2) أو العثور على المكون الذي تريده بالاسم (3).

انقر فوق زر التثبيت (1) وقم بتأكيد الإجراء في النافذة المنبثقة (2) لتثبيت الوحدة المحددة. بمجرد التثبيت ، سينتقل إلى علامة التبويب المثبتة .

يمكنك أيضًا تكوين الوحدة قبل التثبيت: انقر عليها (1) ، في النافذة التي تفتح ، املأ الحقول المطلوبة (2) وانقر فوق تثبيت (3).

لا يوجد فرق عند تكوين وحدة - قبل التثبيت (في السوق) أو بعده (في التثبيت). استخدم الطريقة التي تناسبك.

نصائح ومعلومات مفيدة

نوصي بأن تبدأ في إنشاء التطبيق الخاص بك عن طريق توصيل الوحدات. نماذج البيانات الجاهزة ، ومنطق الأعمال ، والإعدادات المحددة مسبقًا ، وعناصر الواجهة ، والتعليمات البرمجية المخصصة ، والبرامج النصية للأتمتة - كل هذا سيسرع التطوير بشكل كبير.

بالطبع ، ليس من السهل فهم الوظيفة واختيار جميع المكونات الضرورية في بداية المشروع. ولكن إذا وجدت الوقت لذلك الآن ، فستوفر مئات ساعات التصميم في المستقبل لأن الوحدات تحتوي بالفعل على كل ما تحتاجه للعمل.

يتم تحديث قائمة الوحدات بانتظام: نقوم بإصدار إصدارات جديدة ومحدثة من الإصدارات الحالية وإضافة وظائف جديدة وتغيير الإعدادات الفردية. تصبح بعض الوحدات النمطية هي الأدوات الأساسية في Appmaster Studio. على سبيل المثال ، لم يعد من الممكن تعطيل وحدة ترخيص المصادقة أو إزالتها ، كما كانت في السابق - بعد كل شيء ، يعتمد تشغيل العديد من المكونات الأخرى عليها.

قريباً سنقوم بتحديث الوظائف - سيعلمك Appmaster.io بإصدار وحدات جديدة وتوافقها مع تلك التي قمت بتثبيتها بالفعل.

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