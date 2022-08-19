对开发人员的需求每天都在增长，越来越多的职位空缺出现在小公司和 IT 巨头中。如您所知，如果有很多需求，就应该有供应。为了解决缺乏 IT 专家的问题，教育组织创建了密集的 Bootcamp 计划，在相当短的时间内培训开发人员。

什么是无代码训练营？

无代码训练营是在不编写代码的情况下进行编程。代码是构成数字产品的要素。无代码应用程序开发学习是一种方法，使非技术用户和开发人员能够通过可视化建模来构建应用程序。使用无代码可以让应用程序比使用标准编码方法更快地完成，并且可以满足标准化流程和设计定制软件的要求。因此，组织可以扩展，提高员工和客户的满意度，并迅速使公司运营适应市场变化。

你曾经希望你能学会写代码吗？如果您的回答是肯定的，我们建议考虑其他开发方式，例如无代码，因为这种方式更容易、更快捷。无代码，简单地说，就是一个连接编码构建平台和用户的可视化界面，使他们能够在不更改代码的情况下设计和更改软件的界面。

今天，无代码平台正在将传统的开发方法置于后台。根据 Terrasoft 的“无代码市场现状和前景”研究，这些新技术有助于创建灵活的定制解决方案，同时将上市时间缩短十倍或更多。毫无疑问，无代码技术经常需要学习代码，或者至少需要学习作为编码一部分的演绎推理。

例如，像 Roblox 这样著名的无代码构建平台，嘲笑孩子们对它们的迷恋，向用户展示了如何使用他们的工具来构建整个宇宙。更好的是，当孩子们利用这些游戏提供的工具并有动力制作他们的工具时。由于大量教程和在线论坛的出现，孩子们现在可以学习如何为这些无代码平台构建应用程序和模块。

以下是您应该选择无代码课程的一些原因

研究机构Gartner 预测，到 2022 年，对无代码应用程序开发课程的需求将是 IT 部门的五倍。没有 IT 人员的帮助，任何没有编码经验的人都可以使用无代码构建平台轻松开发新应用程序。业务用户除了能够自动化和定制工作流程以满足他们的独特需求外，还学习新的知识和能力。 无代码几乎不需要学习技能，这减少了许多企业在不增加更多编码人员的情况下经历的 IT 专家的缺乏。业务用户可以在没有 IT 专家协助的情况下在无代码平台上创建应用程序，从而减轻 IT 组织的压力并节省昂贵的资源。 随着企业经历技术变革，他们变得更加专注于软件。今天的 IT 和业务领导者都知道，完全放弃传统编码将产生更快、更富有成效的结果。丰富的可视化编辑工具、预先编写的源代码生态系统、表单布局、构建界面等支持非编程团队快速部署应用程序。 由于流行病、安全措施、远程工作环境及其影响，它们迫使组织迅速重新评估其 IT 计划。自许多企业开始数字化转型以来，已经过去了十年。公司从一开始就对其系统和流程进行了数字化，或者在最后一刻对其进行了更改，以应对当今生存和为员工和客户提供服务的巨大困难。无代码平台为企业提供了持续发展和更快响应不断变化的市场条件的基本工具。

无代码功能：

为什么无代码使用图形工具和模型开发应用程序比从头开始编写和学习代码要快。无代码包括内置工具和可视化学习工具，使您能够以任何商业开发人员或用户都清楚的方式呈现任何数据。

最好的无代码解决方案让用户可以访问预构建的模块和组件，无需从头开始构建应用程序。例如，一些无代码平台提供用于管理数据或用户程序（如服务策略或营销流程管理课程）的组件。

每个经过测试的无代码平台都提供了拖放式用户界面。这是简化无代码应用程序开发的最重要和最有益的策略之一。在为程序员和非程序员开发应用程序时，此应用程序将很有帮助。

为已设置的应用程序使用组件和服务是无代码开发的关键组件之一。我们可以重用这些模块来更快地构建新的解决方案，因为它们具有由多个应用程序共享的核心功能。为了更快地构建必要的应用程序，无代码平台必须使用户能够重用预先存在的或新创建的模块、插件和完整的应用程序。

无代码的优点：

无代码技术可以将开发费用减少多达 80%。与传统的应用程序开发相比，无代码应用程序开发需要更少的编码专业知识。通过这种策略，可以解决许多企业的 IT 专业人员短缺问题，而无需寻求新员工的帮助。

图形设计工具使企业能够轻松快速地设计能够快速响应不断变化的市场条件和客户需求的软件。

未来是没有代码的。使用新技术的企业现在处于更好的位置。无代码平台是持续开发、增加市场占有率以及开发与员工和客户互动的新方法的重要工具。

无代码缺点：

人们认为，由于客户无法完全访问无代码工具和编码，因此无代码平台的灵活性和可扩展性受到限制。因此，您可能无法阻止某些安全威胁。此外，它可能会导致您的系统出现安全漏洞，从而影响系统和使用它的应用程序。

大企业在选择无代码平台时应谨慎，以防止此类问题。使用安全的解决方案可确保您的无代码平台的安全，并允许您充分利用尖端技术。

我如何学习无编码？

对于创建新的数字产品，编码一直是常态。你想建立一个网站吗？学习 JavaScript、CSS 和 HTML。趋势正在转向无代码， 这是一种创建不需要技术知识的应用程序的可视化方法。然而，目前有许多不同的无代码工具用于构建产品。您必须获得域名和托管、设计登录页面、可能使用 API、建立支付网关、监控用户活动等等。

“无代码堆栈”由所有这些技术组成，虽然比传统编码便宜且耗时，但不一定是小菜一碟。无代码课程可以通过指导有抱负的企业家如何创建无代码商品和服务来帮助解决这种情况。这里列出了 7 种可能性，没有特定的顺序。

无代码MBA

No Code MBA课程有100多节课，包括：

创建类似于 Product Hunt 的 Webflow 投票网站

制作类似于 Indeed 的 Webflow 工作板

Glide 正在创建类似于 Tinder 的匹配约会服务。

也有许多对繁荣的无代码企业主的采访。 No Code MBA 为期 6 周的 MVP 训练营将很快开始，包括每周现场课程、产品范围界定、商业模式设计、MVP 发布等。

无代码总部

No Code HQ 是一个工具，用于在不知道如何编码的情况下发现如何创建网站或 Bootcamp 应用程序。

这是一个为无代码开发人员提供的论坛，他们可以在这里展示他们的最新作品、交流信息和见解，并相互交流和教育。您将收到指南、模板和工具来启动您的无代码项目。

核代码

超过 5,000 名无代码开发人员和专家是该社区的成员。他们传授知识，交流故事，并展示无代码产品的开发。

无代码创作者

无代码专家可以在此论坛中与无代码社区的其他成员和创作者互动、交流想法和合作。他们经常为社区更新提供有关无代码资源和遭遇的新闻。

领英教育

作为 LinkedIn Learning 的忠实粉丝，我很高兴找到一门关于创建无代码网站的新课程。在这个简洁的 1.5 小时课程中，您将了解站点策略、图形、颜色、字体、选择系统等。鉴于可用的网站建设平台范围广泛，如 Wix、WordPress、Squarespace、Weebly 等，本课程将有助于了解哪个平台最能满足您的需求。

什么是最好的免费 Bootcamp 程序？

编码训练营中的课程时长从几周到几个月不等，它们会教您从事技术职业所需的基本编程概念和能力。这些免费的编码课程包含真实世界的项目、实践指导和各种编程语言，涵盖了大量的材料并需要大量的工作。

应用学院开放

App Academy 通过其 App Academy Open 计划提供免费的在线编程学校。学生可以通过此在线计划访问完整的 App Academy 全栈开发课程。然而，高级选项附带的规范化和教师主导的教育并不是学生特别喜欢的。在 Web 开发的编程训练营方面，App Academy 名列前茅。

熨斗学校课程简介

著名的编码训练营熨斗学校是。学生可以在伦敦、纽约和华盛顿特区的地点在线或亲自参加编程课程。训练营提供网络编程、网络安全、计算机科学、图形设计和其他主题的课程。

自由代码营

这家在线免费编码学校提供前端和全栈 Web 开发编码证书。这个在线培训课程有 1,600 小时的 JS 课程，并且是自定进度的。 freeCodeCamp 的人口统计数据是独一无二的。这是一个为成年人获得免费编码培训的好地方，因为它的编程社区中大约 80% 的人超过 25 岁。

我们可以用无代码构建什么？

使用无代码技术，企业级无代码应用程序可以开发，遗留系统可以现代化，新流程可以开发，快速改变解决方案以满足特定国家市场或行业的需求等。

我们建议您参加无代码训练营、在线课程或知名大学接受官方编码培训，这将帮助您更好地理解计算机科学。当您解决各种计算机科学应用程序中的挑战性问题时，您将发展自己的独立无代码技能。如果您选择 Bootcamp，请务必学习有关编码的书籍以做好准备。此外，我们建议您在 Coursera 等专注于计算机科学、数据库、流等的网站上的更多课程中学习代码。大规模开放在线课程或 MOOC 在 Udacity 或 Coursera 上非常受欢迎。某些大学与这些无代码训练营建立了合作伙伴关系。

结论

成为开发人员的道路是开放式的。每个人都有独特的能力和才能，以及你对成为程序员的道路的愿景。重要的是你想成为什么样的软件开发人员。您想访问前端吗？这需要将重点从更高级别的应用程序开发概念转移到 Web 工具和技术。成为软件工程师的道路很长。教育并不止于大学或新兵训练营。

然而，AppMaster 团队相信无代码似乎是未来在线开发的方式。如果您的目标是从最基础的代码开始学习，AppMaster 为您准备了一个有趣的课程，您将使用该课程构建您的第一个应用程序。