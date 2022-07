Mit dem Discord -Modul können Sie Nachrichten mit einem Bot direkt aus Ihrer Anwendung heraus senden. Um diese Funktion zu implementieren, benötigen Sie:

Verbinden Sie das Discord-Modul und geben Sie den Bot-Token in seinen Einstellungen an.

Richten Sie einen benutzerdefinierten Geschäftsprozess zum Senden von Nachrichten ein.

Erstellen Sie einen POST-Endpunkt, um Daten vom Front-End an das Back-End zu senden.

Erstellen Sie ein Formular zum Senden einer Nachricht in Ihrer Web- oder mobilen Anwendung.

Weitere Informationen zu Modulen finden Sie im Artikel „ Grundlagen der Arbeit mit Modulen “.

Discord-Modul

1. Gehen Sie zum Abschnitt Module (1), suchen Sie auf der Registerkarte Marketplace (2) das Discord-Modul (3) und installieren Sie es (4).

2. Öffnen Sie die Discord -Einstellungen und geben Sie Ihr Bot-Token in das entsprechende Feld ein (1), dann speichern Sie die Änderungen (2).

Geschäftsprozess

1. Gehen Sie zum Abschnitt Geschäftslogik (1) und erstellen Sie einen neuen Geschäftsprozess. Discord-Block hinzufügen: Nachricht senden (2). Fügen Sie im Startblock Eingangsvariablen für den Nachrichtentext und die ID des Kanals hinzu, an den Sie ihn senden (3). Verbinden Sie die Stream- und Datenverbindungen wie im Screenshot gezeigt. Vergessen Sie nicht, das Schema zu speichern (4). In der Schulung AppMaster.io 101 erzählen wir Ihnen mehr über Geschäftsprozesse.

Endpunkt

1. Gehen Sie nun zum Abschnitt Endpunkte (1) und erstellen Sie einen neuen API-Endpunkt. Wählen Sie die POST-Methode, geben Sie die Route und die Gruppe an, zu der Sie sie hinzufügen möchten (2). Verknüpfen Sie ihn mit dem neu erstellten Geschäftsprozess (3) und klicken Sie auf OK (4). Sie können sich hier ein Video über Endpunkte ansehen.

Formular in einer Webanwendung

1. Lassen Sie uns das Senden von Nachrichten über den Discord-Bot in der Webanwendung einrichten. Gehen Sie zu Ihrer Web-App und öffnen Sie sie zum Bearbeiten (1). Erstellen Sie ein neues Formular zum Senden von Daten, wählen Sie dafür den Typ Datensatz erstellen und den neu erstellten Endpunkt (2). Übernehmen Sie die Änderungen (3).

2. Fügen Sie dem Formular eine Schaltfläche mit einem onClick -Trigger hinzu, der die Aktion Formular senden für das erstellte Formular auslöst.

3. So sehen Formular und Schaltfläche im Webanwendungseditor (1) aus. Änderungen speichern (2) und veröffentlichen (3).

Eine Nachricht schicken!

1. Überprüfen Sie die Funktion des Formulars. Gehen Sie zur veröffentlichten Anwendung, geben Sie auf der Seite mit dem Formular die Nachricht und die ID des Kanals ein, an den Sie sie senden möchten.

2. Überprüfen Sie, ob der Bot eine Nachricht an Ihren Discord-Kanal gesendet hat.

Ein einfaches Formular zum Senden von Nachrichten an Discord ist fertig. Sie können es beispielsweise erschweren, indem Sie das gleichzeitige Senden einer Nachricht an die Discord- und Telegrammkanäle einrichten. Weitere Informationen zum Einrichten eines Telegram-Bots finden Sie in diesem Artikel .

