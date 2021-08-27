Discord modülü, doğrudan uygulamanızdan bir bot ile mesaj göndermenizi sağlar. Bu işlevi uygulamak için şunlara ihtiyacınız vardır:

Discord modülünü bağlayın ve ayarlarında bot jetonunu belirtin.

Mesaj göndermek için özel bir iş süreci ayarlayın.

Ön uçtan arka uca veri göndermek için bir POST uç noktası oluşturun.

Web veya mobil uygulamanızda mesaj göndermek için bir form oluşturun.

Modüller hakkında daha fazla bilgi için " Modüllerle Çalışmanın Temelleri " makalesine bakın.

Anlaşmazlık modülü

1. Modüller bölümüne (1) gidin, Marketplace sekmesinde (2) Discord modülünü (3) bulun ve kurun (4).

2. Discord ayarlarını açın ve uygun alanda (1) bot simgenizi belirtin, ardından değişiklikleri kaydedin (2).

İş süreci

1. İş mantığı bölümüne (1) gidin ve yeni bir iş süreci oluşturun. Discord bloğu ekle: Mesaj gönder (2). Başlangıç bloğunda, mesaj metni ve onu göndereceğiniz kanalın kimliği için giriş değişkenleri ekleyin (3). Akış ve veri bağlantılarını ekran görüntüsünde gösterildiği gibi bağlayın. Şemayı (4) kaydetmeyi unutmayın. AppMaster.io 101 eğitim kursunda size iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

uç nokta

1. Şimdi uç noktalar bölümüne (1) gidin ve yeni bir API uç noktası oluşturun. POST yöntemini seçin, rotayı ve eklemek istediğiniz grubu belirtin (2). Yeni oluşturulan iş sürecine (3) bağlayın ve Tamam'a (4) tıklayın. Uç noktalarla ilgili bir videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Bir web uygulamasında form

1. Web uygulamasında Discord botu üzerinden mesaj göndermeyi ayarlayalım. Web uygulamanıza gidin ve düzenlemek için açın (1). Veri göndermek için yeni bir form oluşturun, bunun için Kayıt Oluştur türünü ve yeni oluşturulan uç noktayı (2) seçin. Değişiklikleri uygulayın (3).

2. Oluşturulan form için Form Gönder eylemini tetikleyecek bir onClick tetikleyicisi ile forma bir düğme ekleyin.

3. Form ve düğme, web uygulaması düzenleyicisinde (1) bu şekilde görünecektir. Değişiklikleri kaydedin (2) ve yayınlayın (3).

Bir mesaj göndermek!

1. Formun çalışmasını kontrol edin. Yayınlanan uygulamaya gidin, formun bulunduğu sayfada mesajı ve göndermek istediğiniz kanalın kimliğini girin.

2. Botun Discord kanalınıza bir mesaj gönderdiğini kontrol edin.

Discord'a mesaj göndermek için basit bir form hazır. Örneğin, Discord ve Telegram kanallarına aynı anda bir mesaj gönderilmesini ayarlayarak bunu karmaşıklaştırabilirsiniz. Telegram botu kurma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın .

Yeni modüller ve ayarlarla ilgili bilgileri kaçırmamak için blogumuzu takip edin ve Telegram kanalına abone olun.