Модуль Discord позволяет вам отправлять сообщения с помощью бота прямо из вашего приложения. Для того, чтобы реализовать эту функцию, нужно:

Подключить модуль Discord и указать в его настройках токен бота.

Настроить пользовательский бизнес-процесс отправки сообщений.

Создать эндпоинт POST для отправки данных из фронтенда в бэкенд.

Создать форму отправки сообщения в вашем веб- или мобильном приложении.

Подробнее о модулях мы рассказываем в статье «Основы работы с модулями».

Модуль Discord

1.Перейдите в раздел модулей (1), на вкладке Marketplace (2) найдите модуль Discord (3) и установите его (4).

2.Откройте настройки Discord и укажите токен вашего бота в соответствующем поле (1), после чего сохраните изменения (2).

Бизнес-процесс

1. Перейдите в дизайнер бизнес-логики (1), создайте новый бизнес-процесс (2) и включите в него блок Discord: Send message. В стартовом блоке укажите входные переменные для текста сообщения и ID канала, в который будете его отправлять (4). Подключите связи потока и данных, как показано на скриншоте. Не забудьте сохранить схему (5). Подробнее о бизнес-процессах мы рассказываем в обучающем курсе AppMaster.io 101.





Эндпоинт

1.Теперь перейдите на вкладку настройки эндпоинтов (1) и создайте новый API эндпоинт (2). Выберите тип POST (3), укажите маршрут (4) и группу, в которую хотите его добавить (5). Свяжите его с только что созданным бизнес-процессом (6) и нажмите OK (7). Видео об эндпоинтах можно посмотреть по этой ссылке.

Форма в веб-приложении

1. Настроим отправку сообщений через бота Discord в веб-приложении. Перейдите в дизайнер веб-приложений (1), создайте новую форму для отправки данных, выбрав для нее тип Create Record (2) и только что созданный эндпоинт (3).

2. Добавьте к форме кнопку с триггером onClick, по которому будет выполняться действие Submit Form для созданной формы.

3. Вот так форма и кнопка будут выглядеть в редакторе веб-приложений (1). Сохраните изменения (2) и опубликуйте его (3).





Отправьте сообщение!

1. Проверьте работу формы. Перейдите к опубликованному приложению, на странице с формой введите сообщение и ID канала, в который хотите его отправить.

2. Проверьте, что бот отправил сообщение в ваш канал Discord.

Простая форма для отправки сообщений в Discord готова. Вы можете усложнить ее, например, настроив одновременную отправку сообщения в каналы Discord и Telegram. Подробнее о настройке Telegram бота — в этой статье.

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