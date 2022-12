Met de Discord-module kun je rechtstreeks vanuit je applicatie berichten versturen met een bot. Om deze functie te implementeren, moet je:

De Discord module aansluiten en het bot token in zijn instellingen specificeren.

Een aangepast bedrijfsproces opzetten voor het verzenden van berichten.

Maak een POST endpoint om gegevens van de frontend naar de backend te sturen.

Maak een formulier om een bericht te versturen in je web- of mobiele applicatie.

Voor meer informatie over modules, zie het artikel"Basisprincipes van het werken met modules".

Discord module

1. Ga naar de modules sectie (1), op de Marketplace tab (2) zoek de Discord module (3) en installeer deze (4).

2. Open Discord instellingen en specificeer uw bot token in het juiste veld (1), sla vervolgens de wijzigingen op (2).

Bedrijfsproces

1. Ga naar de business logica sectie (1) en maak een nieuw bedrijfsproces aan. Voeg Discord blok toe : Bericht verzenden (2). Voeg in het startblok invoervariabelen toe voor de berichttekst en de ID van het kanaal waarnaar je het gaat verzenden (3). Verbind de stream- en dataverbindingen zoals in de schermafbeelding. Vergeet niet het schema op te slaan (4). We zullen u meer vertellen over bedrijfsprocessen in de AppMaster.io 101 training.

Eindpunt

1. Ga nu naar het onderdeel endpoints (1) en maak een nieuw API endpoint aan. Selecteer de POST-methode, geef de route aan en de groep waaraan je het wilt toevoegen (2). Koppel het aan het nieuw aangemaakte bedrijfsproces (3) en klik op OK (4). U kunt hier een video over endpoints bekijken.

Formulier in een webtoepassing

1. Laten we het versturen van berichten via de Discord bot in de webapplicatie instellen. Ga naar je webapp en open deze voor bewerking (1). Maak een nieuw formulier voor het indienen van gegevens en kies daarvoor het type Create Record en het nieuw aangemaakte endpoint (2). Pas de wijzigingen toe (3).

2. Voeg een knop toe aan het formulier met een onClick trigger, die de actie Submit Form voor het aangemaakte formulier activeert.

3. Zo zien het formulier en de knop eruit in de webapplicatie editor (1). Wijzigingen opslaan (2) en publiceren (3).

Verstuur een bericht!

1. Controleer het werk van het formulier. Ga naar de gepubliceerde toepassing, op de pagina met het formulier, voer het bericht in en de ID van het kanaal waarnaar u het wilt verzenden.

2. Controleer of de bot een bericht heeft geplaatst in je Discord kanaal.

Een eenvoudig formulier voor het verzenden van berichten naar Discord is klaar. Je kunt het ingewikkelder maken door bijvoorbeeld het gelijktijdig versturen van een bericht naar de Discord en Telegram kanalen in te stellen. Voor meer informatie over het opzetten van een Telegram bot, zie dit artikel.

Om geen informatie te missen over nieuwe modules en instellingen, volg onze blog en abonneer je op het Telegram-kanaal.