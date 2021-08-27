تسمح لك وحدة Discord بإرسال رسائل باستخدام برنامج بوت مباشرة من تطبيقك. لتنفيذ هذه الوظيفة ، تحتاج إلى:

قم بتوصيل وحدة Discord وحدد رمز bot في إعداداته.

قم بإعداد عملية تجارية مخصصة لإرسال الرسائل.

أنشئ نقطة نهاية POST لإرسال البيانات من الواجهة الأمامية إلى الخلفية.

قم بإنشاء نموذج لإرسال رسالة في الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

لمزيد من المعلومات حول الوحدات النمطية ، راجع مقالة " أساسيات العمل مع الوحدات النمطية ".

وحدة الخلاف

1. انتقل إلى قسم الوحدات (1) ، في علامة التبويب Marketplace (2) ابحث عن وحدة Discord (3) وقم بتثبيتها (4).

2. افتح إعدادات Discord وحدد رمز bot الخاص بك في الحقل المناسب (1) ، ثم احفظ التغييرات (2).

طريقة العمل

1. انتقل إلى قسم منطق الأعمال (1) وقم بإنشاء عملية تجارية جديدة. إضافة كتلة الخلاف: أرسل رسالة (2). في كتلة البداية ، أضف متغيرات الإدخال لنص الرسالة ومعرف القناة التي سترسلها إليها (3). قم بتوصيل تيار واتصالات البيانات كما هو موضح في لقطة الشاشة. لا تنسى حفظ المخطط (4). سنخبرك بالمزيد عن عمليات الأعمال في الدورة التدريبية AppMaster.io 101 .

نقطة النهاية

1. انتقل الآن إلى قسم نقاط النهاية (1) وأنشئ نقطة نهاية API جديدة. حدد طريقة POST ، وحدد المسار والمجموعة التي تريد إضافتها إليها (2). اربطه بعملية الأعمال التي تم إنشاؤها حديثًا (3) وانقر فوق "موافق" (4). يمكنك مشاهدة فيديو حول نقاط النهاية هنا .

النموذج في تطبيق ويب

1. لنقم بإعداد إرسال الرسائل من خلال برنامج Discord bot في تطبيق الويب. انتقل إلى تطبيق الويب الخاص بك وافتحه للتحرير (1). قم بإنشاء نموذج جديد لإرسال البيانات ، واختيار نوع إنشاء سجل له ونقطة النهاية المنشأة حديثًا (2). قم بتطبيق التغييرات (3).

2. أضف زرًا إلى النموذج باستخدام مشغل onClick ، والذي سيؤدي إلى تشغيل إجراء إرسال النموذج للنموذج الذي تم إنشاؤه.

3. هكذا سيبدو النموذج والزر في محرر تطبيق الويب (1). احفظ التغييرات (2) وانشرها (3).

ارسل رسالة!

1. تحقق من عمل النموذج. انتقل إلى التطبيق المنشور ، في الصفحة التي تحتوي على النموذج ، أدخل الرسالة ومعرف القناة التي تريد إرسالها إليها.

2. تأكد من أن الروبوت قد نشر رسالة على قناة Discord الخاصة بك.

نموذج بسيط لإرسال الرسائل إلى Discord جاهز. يمكنك تعقيدها ، على سبيل المثال ، من خلال إعداد إرسال رسالة في وقت واحد إلى قنوات Discord و Telegram. لمزيد من المعلومات حول إعداد روبوت Telegram ، راجع هذه المقالة .

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