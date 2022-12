Il modulo Discord consente di inviare messaggi con un bot direttamente dalla propria applicazione. Per implementare questa funzione, è necessario

Collegare il modulo Discord e specificare il token del bot nelle sue impostazioni.

Impostare un processo aziendale personalizzato per l'invio di messaggi.

Creare un endpoint POST per inviare dati dal frontend al backend.

Creare un modulo per inviare un messaggio nell'applicazione web o mobile.

Per ulteriori informazioni sui moduli, consultare l'articolo"Nozioni di base sul lavoro con i moduli".

Modulo Discordia

1. Accedere alla sezione moduli (1), nella scheda Marketplace (2) trovare il modulo Discord (3) e installarlo (4).

2. Aprite le impostazioni di Discord e specificate il vostro token bot nel campo appropriato (1), quindi salvate le modifiche (2).

Processo commerciale

1. Andare nella sezione della logica aziendale (1) e creare un nuovo processo aziendale. Aggiungere il blocco Discord: Invia messaggio (2). Nel blocco iniziale, aggiungere le variabili di input per il testo del messaggio e l'ID del canale a cui inviarlo (3). Collegare le connessioni stream e dati come mostrato nell'immagine. Non dimenticate di salvare lo schema (4). Vi spiegheremo meglio i processi aziendali nel corso di formazione AppMaster.io 101.

Punto finale

1. Passare ora alla sezione endpoint (1) e creare un nuovo endpoint API. Selezionate il metodo POST, specificate il percorso e il gruppo a cui volete aggiungerlo (2). Collegatelo al processo aziendale appena creato (3) e fate clic su OK (4). È possibile vedere un video sugli endpoint qui.

Modulo in un'applicazione web

1. Impostiamo l'invio di messaggi attraverso il bot Discord nell'applicazione web. Andare alla propria applicazione web e aprirla per la modifica (1). Creare un nuovo modulo per l'invio di dati, scegliendo il tipo Create Record e l'endpoint appena creato (2). Applicare le modifiche (3).

2. Aggiungere un pulsante al modulo con un trigger onClick, che attiverà l'azione Submit Form per il modulo creato.

3. Ecco come appariranno il modulo e il pulsante nell'editor dell'applicazione web (1). Salvare le modifiche (2) e pubblicare (3).

Inviare un messaggio!

1. Controllare il funzionamento del modulo. Andate all'applicazione pubblicata, nella pagina con il modulo, inserite il messaggio e l'ID del canale a cui volete inviarlo.

2. Verificate che il bot abbia inviato un messaggio al vostro canale Discord.

È pronto un semplice modulo per l'invio di messaggi a Discord. È possibile complicarlo, ad esempio, impostando l'invio simultaneo di un messaggio ai canali Discord e Telegram. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un bot Telegram, consultate questo articolo.

Per non perdere informazioni su nuovi moduli e impostazioni, seguite il nostro blog e iscrivetevi al canale Telegram.