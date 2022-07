Es gab eine Zeit, in der man einen Entwickler engagieren musste, um eine benutzerfreundliche Website zu erstellen. Der Wandel der Zeit hat jedoch zur Erfindung von Low-Code-Software geführt, die minimale Programmierkenntnisse für die App-Entwicklung erfordert. Die Benutzererfahrung kann jetzt mit einer Website gesteuert werden, ohne dass ein Entwickler eingestellt werden muss.

No-Code-Plattformen haben es Unternehmern ermöglicht, eine benutzerfreundliche Website nach ihren Wünschen zu erstellen. Es erlaubt ihnen auch, Apps zu geringen Kosten zu entwickeln. Unternehmer können Apps, mobile Websites und Geschäftsanwendungen erstellen, egal ob es sich um eine Inhouse-Lösung oder eine SaaS-App handelt. Mit einer No-Code-Tool-Plattform, die die gesamte Benutzererfahrung abdeckt, ist alles abgedeckt.

Unser kurzer Leitfaden wird die wichtigsten Aspekte einer No-Code/Low-Code-Plattform abdecken. Wir beantworten auch alle Ihre Verwirrungen in Bezug auf No-Code und die Benutzerfreundlichkeit von Websites. Unser Ziel ist es, Ihnen das berühmte No-Code App und Website Builder Design zu zeigen.

Aufbau einer benutzerfreundlichen Webstrategie für Ihre Web App

Schritt 1: Wählen Sie zuerst die richtige Web Builder App

AppMaster ist eine der führenden Plattformen für No-Code Entwickler. Auch wenn es Nutzer ohne technische Kenntnisse gibt, können Sie sich auf die Plattform verlassen, um ein benutzerfreundliches Admin-Panel für Ihre Website zu erstellen.

Das erste, was Sie tun müssen, wenn Sie Ihr Unternehmen eingeben, ist, sich einen Namen für es auszudenken. Sobald Sie einen Ausdruck für Ihre gewünschte Website gefunden haben, müssen Sie sich für die Kategorie entscheiden, die am besten zu Ihrem Geschäftstyp passt und die Benutzerfreundlichkeit der Website gewährleistet. Als Nächstes müssen Sie ein Logo entwerfen und dessen Farben abstimmen. Sie können ein Geschäftssymbol aus dem System importieren, wenn Sie bereits ein Geschäftssymbol haben.

Eine spezielle Plattform, auf der Sie Ihre Website testen möchten. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Wahl nicht von Ihnen abhängen sollte, sondern von den Vorlieben Ihrer Zielgruppe.

Wir können nun tiefer in die Materie eintauchen und uns die wichtigen Grundsätze der Benutzerfreundlichkeit ansehen.

Schritt 2: Wählen Sie den richtigen App-Namen

Der Name Ihrer Website sollte auf Ihre Zielgruppe ausgerichtet sein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kunde mit dem Namen etwas anfangen kann und ihn für sein Bedürfnis passend findet. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das bereits bekannt ist, empfehlen wir Ihnen, den Namen beizubehalten.

So können Sie Ihre Kunden leichter erreichen, und sie können Sie im Internet finden. Wenn Sie jedoch noch die Möglichkeit haben, Ihren Namen neu zu wählen, sollten Sie dies tun. Wir haben einige Vorschläge für Ihre Website:

Der Name sollte zu dem Bild passen, das Sie vermitteln wollen.

Wählen Sie einen eindeutigen, aber leicht zu merkenden und auszusprechenden Namen

Der Name Ihrer App sollte mit den Eigenschaften Ihrer Kunden abgestimmt sein.

Verzichten Sie auf Fachjargon und vermitteln Sie die Vorteile der App.

Der Name der App sollte eine weltweite Anziehungskraft haben, auch wenn Sie nur lokal tätig sind.

Schritt 3: Wählen Sie das geeignete Testgerät

Eine benutzerfreundliche Website zu erstellen, ist für die meisten Menschen eine natürliche Sorge. Nicht nur diese Menschen machen sich oft Gedanken darüber, wie ihre Website beim Publikum ankommt.

Der Grund dafür ist, dass man das Ergebnis der ganzen Mühe sehen kann. Die wichtigste Methode besteht darin, einen QR-Code oder einen Link zu erstellen, der die Besucher auf die Anwendung oder die Website verweist. Sobald Sie den Link erstellt haben, können Sie die Leute auf dem Gerät Ihrer Wahl zur App führen. Dies ist eines der Usability-Prinzipien, die Sie beachten müssen.

Schritt 4: Richtiges Installieren der App

Während Sie sich mit der Erstellung einer App oder Website vertraut machen, kommt es häufig vor, dass Sie neugierig werden und sehen möchten, wie die Navigation funktioniert.

Wir empfehlen Ihnen, die QR-Code-Funktionalität zu nutzen. Die Art der Funktion und die Sicherheitsstufe können leicht in Ihrer Anwendung installiert werden, die mit Ihren gewünschten Geräten verbunden ist. Wenn Sie die App-Funktionalität installieren, können Sie das Layout Ihrer Web-App ganz einfach sehen und ändern.

Schritt 5: Fügen Sie die gewünschten Funktionen hinzu (Schlüsselabschnitt)

Lassen Sie uns in die tieferen Kenntnisse einsteigen und besprechen, wie Sie prominente Website-Benutzerfreundlichkeitsprinzipien zu Ihrer Website oder Anwendung hinzufügen können.

Die primäre und entscheidende Frage, die Sie sich stellen, ist, was die Benutzer in einer Anwendung oder Website sehen wollen? Jede ideale Anwendung muss die richtigen Funktionen haben. Stellen Sie sicher, dass es zu Ihrer Anwendung und Website passt. In jedem natürlichen Szenario hängt diese ganze Perspektive von der Absicht der Anwendungsnavigation ab. Nicht nur das, sondern auch der Grund, warum Sie sich für eine App entscheiden, spielt eine Rolle.

Schritt 6: Testen, testen, testen vor dem Start

Nur weil Sie denken, dass Sie eine Anwendung oder eine Website erstellt haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie bereit sind, sie in Betrieb zu nehmen. Es ist eine verbreitete Tatsache, dass Menschen ihre Produkte oft überarbeiten, bevor sie sie auf den Markt bringen. Wenn Sie also Ihre Anwendung oder Website entwerfen, müssen Sie auch sicherstellen, dass sie perfekt ist, bevor Sie sie auf den Markt bringen. Stellen Sie sicher, dass jede Navigation in Ihrer Anwendung sorgfältig ausgeführt wird.

Manchmal entscheiden sich die Entwickler, diesen Schritt zu übergehen, was später zu großem Leid führt. Sie können in der Tat viel Zeit sparen, wenn Sie diesen Schritt auslassen. Allerdings werden Sie dadurch in der Zukunft in schwierige Situationen geraten. Die Zahl der Fehler, mit denen Sie konfrontiert werden, wenn Sie eine ungetestete Anwendung oder Website auf den Markt bringen, ist hoch.

Schritt 7: Veröffentlichen Sie Ihre App

Der eine Moment, den jede Benutzererfahrung dringend braucht, ist der Start der Website/App. Sie werden feststellen, dass sich die Frage, wie man eine Website erstellt, in die Frage, wie man sie veröffentlicht, gewandelt hat. Hier beginnt der Spaß für Sie, wenn Sie die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website/App testen. Der Teil, in dem Sie Ihre App veröffentlichen, unterscheidet sich geringfügig davon, wie sie im App-Store angezeigt wird.

Sobald Ihre Anwendung im Google Play Store und unter iOS veröffentlicht ist, können Ihre Nutzer die Website-Benutzbarkeit effizient kanalisieren und testen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Anwendung testen können, können Sie die im Video genannten Schritte befolgen, um ein besseres Nutzererlebnis zu erhalten. Wir leiten Sie auf eine reibungslose Art und Weise durch das Verfahren des Webdesigns, so dass es keine Verwirrung mehr gibt.

Schritt 8: Bewerben Sie Ihre Anwendung

Wir leben in einer Welt, die von Marketing lebt. Daher reicht es nicht aus, nur eine Website zu erstellen, um ein großes Geschäft im Internet zu betreiben. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die richtige Zielgruppe ansprechen. Wenn Sie Ihre App oder Website veröffentlichen, heißt das noch lange nicht, dass die Kunden auf Sie zukommen.

Wenn Sie eine Website oder eine Anwendung entwickeln, um eine Lösung für ein bereits bestehendes Problem anzubieten, müssen Sie sich vor allem darüber im Klaren sein, dass einige Leute vielleicht bereits einen Schlüssel verwenden. Ihr Ziel ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich ändern müssen, und sie zu Ihrer Website zu führen.

Am besten wäre es, wenn Sie verstehen, dass Marketing kein linearer Ansatz für die Durchführung der Website-Nutzbarkeit ist. Jeder Schritt, der im Handel verarbeitet wird, muss schrittweise angegangen werden. Nachfolgend finden Sie ein Video, das eine Liste für das Marketing vor und nach der mobilen App enthält. Schauen Sie sich das Video an, um zu erkennen, wie Sie Ihre App für die Welt sichtbar aufbauen können!

Dinge, die Sie beim Aufbau einer Website beachten sollten

Planen Sie

Das Wichtigste bei jedem Prozess der Anwendungsnavigation ist, dass Sie eine Grundlage für Ihren zukünftigen Erfolg legen. Daher brauchen Sie einen Plan für die Grundsätze der Benutzerfreundlichkeit!

Kennen Sie Ihr Publikum

Ihr Zielpublikum und wie Sie es mit Hilfe der Benutzerfreundlichkeit segmentieren, ist Ihr grundlegender Ansatz. Recherchieren Sie gründlich, welche Art von Kunden Sie ansprechen wollen und wie Sie sie erreichen werden. Außerdem müssen Sie sich darüber im Klaren sein, ob Sie ein Problem für Ihre Zielgruppe lösen können oder nicht.

Denken Sie über das Geld nach

Nun müssen Sie über das Geld nachdenken, das für die Website zur Verfügung stehen wird. Versuchen Sie, alles im Rahmen Ihres zugewiesenen Budgets zu machen, damit Sie kein zusätzliches Geld verlieren. Wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen haben wollen, müssen Sie in der Lage sein, ein Modell für die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website zu entwerfen. Entscheiden Sie, welchen Wert Sie Ihrem Produkt beimessen? Wie werden Sie es verkaufen? Wo werden Sie es verkaufen? Welche Kanäle werden Sie nutzen? usw.

Mind the gap

Wenn Sie Ihre Zielgruppen gefunden haben, müssen Sie sie identifizieren. Wo passen Sie hin und welche Probleme können Sie angehen. Sie müssen einen Punkt finden, den Sie mit Ihren Mitbewerbern erreichen können oder nicht. Das gibt Ihrem Produkt einen Mehrwert und hebt es von anderen ab.

Get building

Lassen Sie uns gleich mit der Navigation beginnen. Was ist der beste Weg, um für die Nutzer loszulegen? Ist es möglich, eine App kostenlos zu erstellen? Nun ja! Mit unserer benutzerfreundlichen, codefreien Plattform zur App-Erstellung können Sie Ihr Benutzererlebnis in die Realität umsetzen! Mit unserer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie mit der App-Erstellung experimentieren, selbst wenn Sie keine Ahnung von Code haben.

Wir haben eine Sammlung von Videos und Tutorials zusammengestellt, um alle Ihre Fragen zu beantworten und die Erstellung einer App so einfach wie möglich zu machen!

Warum sollten Sie sich für No Code Web Builder entscheiden?

Der gesamte Zweck einer No-Code-Plattform besteht darin, Ihnen die Erstellung von Websites mit hoher Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen. Sie erhalten Klick- und Auswahlmöglichkeiten, Drag & Drop und andere Optionen, die Ihnen das Programmieren erleichtern.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine Website, ohne dass Sie JavaScript oder ähnliches benötigen. Nicht einmal die Grundkenntnisse der Programmierung. Alles, was Sie brauchen, ist ein Auge für Phantasie und die Fähigkeit, sie zu interpretieren.

Es gibt Hunderte von No-Code-Plattformen für Benutzer, aber diese Zahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich rasch zunehmen. Da die Nachfrage nach Entwicklern das Angebot übersteigt, werden mehr Anwendungen No-Code-Tools anbieten müssen, damit Unternehmen bestehende Lösungen nutzen können.

Abschließendes Fazit

Die No-Code-Plattform ermöglicht es Ihnen, eine benutzerfreundliche Website zu erstellen. Sie können jede Ihrer Vorstellungen in die Realität umsetzen. Es gibt keine Schlupflöcher mehr bei der Benutzerfreundlichkeit der Website. Jede Website wird auf die richtige Art und Weise für die Benutzer erstellt.

Das App-Forum ist sehr lebendig, mit Menschen, die Fragen stellen und Antworten geben, egal ob sie Usability-Neulinge oder Experten im Web sind. Wir sind stolz darauf, eine einladende und offene Gemeinschaft von Menschen aufgebaut zu haben, die bereit sind, sich gegenseitig bei der Webnavigation zu unterstützen.

Häufig gestellte Fragen

Was macht eine Webseite benutzerfreundlich?

Zu den wichtigen und bewährten Tipps für die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten gehört die angemessene Verwendung von Navigations-Taglines. Richtiges Erstellen und Leiten von Inhalten und strategischer Einsatz von Bildern sind unerlässlich

Wie erstelle ich ein benutzerfreundliches Design?

Befolgen Sie die folgenden Tipps, um eine zufriedenstellende Website zu entwickeln:

Setzen Sie Farbe und Textur strategisch ein.

Bauen Sie eine gute Hierarchie und Transparenz mit Hilfe von Typografie auf.

Überprüfen Sie, ob das System gut funktioniert und reagieren Sie schnell.

Denken Sie an die Standardnavigation.

Welche fünf Merkmale zeichnen eine Website mit einem intuitiven Layout aus?

Sie sind ästhetisch ansprechend.

Ressourcenschonender Einsatz von Bildmaterial.

Schnelles Laden.

Anpassungsfähige Formulare.

Mobilfreundlich/responsiv.

Warum muss Ihre Website benutzerfreundlich sein?

Sie können eine bessere Website erstellen, wenn sie auf effiziente Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Wenn Sie die Website auf Ihr Unternehmen abstimmen können, werden Sie einen Umsatzschub erleben. Aus diesem Grund ist eine gute Benutzerfreundlichkeit von entscheidender Bedeutung.

Was ist eine GUI-Anwendung?

Ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI) besteht aus visuellen Elementen, einschließlich Fenstern, Menüs, Dialogfeldern und anderen benutzerfreundlichen Funktionen.

Was ist der Unterschied zwischen einer benutzerfreundlichen und einer nicht benutzerfreundlichen Website?

Hier sind die Indikatoren dafür, dass Ihre Website nicht benutzerfreundlich ist:

Wenn Ihre Website fehlerhafte Links oder eine Navigation aufweist, die nicht auf diese Seite oder in dieses Schriftstück gehört, versuchen Sie, diese so schnell wie möglich zu beheben. Sie beeinträchtigen die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website. Indem Sie diese Verbindungen beibehalten, deuten Sie an, dass Ihnen die Online-Erfahrung der Nutzer gleichgültig ist.