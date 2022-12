W ostatnim czasie nastąpił wyraźny wzrost liczby zdjęć wykonywanych, edytowanych i przesyłanych na różne platformy mediów społecznościowych. Szacuje się, że na Instagramie codziennie umieszczanych jest 90 milionów zdjęć, a na Facebooku 300 milionów. Edycja zdjęć przed wysłaniem i pokazaniem ich światu jest teraz normą: albo lekkie poprawki lub hardcore edycji zdjęć, każdy edytuje zdjęcia. Na rynku istnieje wiele aplikacji do edycji zdjęć, ale rynek jest ogromny, a wiele innych jest potrzebnych. Ten artykuł wyjaśni, jakie funkcje musi mieć aplikacja do edycji zdjęć i ile kosztowałoby stworzenie aplikacji do fotografii lub edycji zdjęć. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem, aby opracować własną aplikację do edycji zdjęć, udostępniania lub społeczności fotograficznej.

Jak stworzyć aplikację do edycji zdjęć?

Teraz, gdy zdecydowałeś się stworzyć aplikację do edycji zdjęć, następnym krokiem jest rozpoczęcie pracy. To może wydawać się trudne zadanie dla każdego właściciela firmy, który nie jest zaznajomiony ze wszystkimi różnymi rzeczami, które są potrzebne do tworzenia aplikacji. Oto kilka kroków, które możesz podjąć!

Wybierz niszę w fotografii



Zanim zaczniesz tworzyć swoją aplikację, będziesz musiał zdecydować, na jakim rodzaju rynku niszowym chcesz się skupić. Jeśli nie ma jeszcze żadnych podobnych aplikacji dostępnych na rynku, rozważ zbadanie, jakie rodzaje nowych funkcji mogłyby uczynić Twój produkt unikalnym i wartościowym. Możesz również rozważyć współpracę z inną firmą w celu zapewnienia dodatkowych usług, takich jak hosting lub edycja zdjęć dla klientów, którzy nie mają własnego sprzętu (jak w przypadkach, gdy ktoś chce wydruki wykonane).

Wybierz platformę

Następnie wymyśl, gdzie dokładnie ludzie będą mogli korzystać z tego oprogramowania do edycji zdjęć, gdy będzie gotowe do uruchomienia! Większość ludzi preferuje korzystanie z urządzeń mobilnych podczas prowadzenia interesów online, więc sugerujemy skupienie się najpierw na wersjach dla systemu iOS; jeśli jednak potencjalni klienci mają jakieś specjalne wymagania, nie krępuj się całkowicie zignorować naszych rad!

Wybierz styl projektowania



Po tych decyzji zostały podjęte o tym, które platformy powinny wspierać swoją aplikację, trzeba wybrać, który styl układu pasuje do Ciebie najlepiej wizualnie - i tak, to ma znaczenie, ponieważ jak ktoś interakcji z ich telefonu oznacza wszystko też!

Funkcje, które musi mieć każda aplikacja fotograficzna

Każda aplikacja fotograficzna lub aplikacja do edycji zdjęć musi mieć następujące cechy:

Wiele opcji przesyłania zdjęć

Możliwość wgrywania zdjęć do aplikacji to podstawowa opcja. Jednak powinno być wiele opcji importu zdjęć. Aplikacja musi pozwalać użytkownikom na natychmiastowe załadowanie zdjęć z galerii/kamery lub pstryknięcie nowych i zmodyfikowanie ich.

Narzędzia do edycji zdjęć

Aplikacja, która nie zapewnia użytkownikom łatwego w użyciu i intuicyjnego sposobu na edycję zdjęć, nie jest warta Twojego czasu. Po pierwsze, powinieneś umieścić podstawowe opcje edycji.

Oto lista kreatywnych narzędzi, które przydadzą się niezależnie od tego, czy projektujesz aplikację do edycji fotografii w stylu Lightroom czy PicsArt. Te opcje są dostępne na Facebooku i Instagramie, ale nie są to eksperckie aplikacje do edycji fotografii.

Nasycenie

Jasność

Highlights

Cienie

Kontrast

Otoczenie

Temperatura

Ciepło

Chcesz czegoś tak prostego, jak obracanie zdjęcia, ale także z bardziej zaawansowanymi funkcjami, takimi jak dostosowywanie ekspozycji lub balansu kolorów i zmieniających się nastrojów zdjęć. Te funkcje sprawią, że twoje zdjęcia będą wyglądać lepiej, nie wyglądając na "fałszywe".

Adjust Size And Ratio

Każdy fotograf potrzebuje tej opcji. Półprofesjonalni fotografowie potrzebują jej bardziej niż inni, ponieważ często nie mogą dostosować proporcji podczas robienia zdjęć. Tak więc, opcje przycinania, zmiany rozmiaru i obracania są niezbędne w każdej aplikacji do edycji zdjęć. Co można zrobić, aby aplikacja do edycji zdjęć była jeszcze lepsza? W niektórych aplikacjach, takich jak Lightroom, możesz przyciąć zdjęcie, aby dopasować je do specyfikacji głównych aplikacji mediów społecznościowych. Ludzie spędzają dziś wiele godzin na mediach społecznościowych, że przycinanie zdjęcia do historii na Instagramie, okładki na Facebooku lub tweeta na Twitterze jest łatwe.

Połącz wiele zdjęć: Collage

Ludzie lubią połączenia i wspomnienia. Użytkownicy będą próbowali łączyć i zbierać zdjęcia niosące różne emocje i wspomnienia poprzez opcję kolażu. Dlatego właśnie musisz ją zapewnić.

Społeczność

Każda aplikacja do edycji zdjęć potrzebuje społeczności, w której użytkownicy mogą dzielić się swoimi zdjęciami z innymi osobami zainteresowanymi tymi samymi rzeczami co Ty (np. ptakami). Jest to doskonały sposób dla fotografów, aby połączyć się ze sobą, uzyskać informacje zwrotne na temat swoich zdjęć, zaprzyjaźnić się, itp.

Korekcja kolorów, zmiany i modyfikacje

Jedną z najczęściej używanych funkcji aplikacji do edycji zdjęć jest korekta kolorów. Prawie wszystkie aplikacje fotograficzne oferują tę funkcję. Tak więc, opcja, w której użytkownicy mogą zwiększyć, zmniejszyć lub zmienić kolor jest konieczna. Co więcej, możesz dodać opcję gotowych filtrów. Jeśli użytkownik nie ma czasu lub wiedzy, może łatwo zastosować gotowy filtr i poprawić zdjęcia. Jest to również okno monetyzacji dla Twojej aplikacji do edycji zdjęć. Możesz zaoferować niektóre darmowe filtry, jednocześnie rezerwując inne dla użytkowników premium.

Clone

Klonowanie to kolejna gorąca funkcja, którą możesz dodać do swojej aplikacji do edycji zdjęć. Klonowanie oznacza mnożenie. Tak więc, jeśli potrzebujesz dwóch obiektów lub pomnożyć chmury na zdjęciu, klon jest najlepszym zakładem. Poprzez klonowanie użytkownicy mogą tworzyć ekscytujące zdjęcia, a także dostosowywać wizualne nieprawidłowości na zdjęciach.

Uzdrawianie: Retuszowanie

Użytkownicy mogą usunąć niepotrzebne obiekty, trądzik lub skazy poprzez uzdrawianie lub retuszowanie. Ta opcja przeniesie Twoją aplikację do edycji zdjęć na wyższy poziom. Dlatego jest to obowiązkowa pozycja.

Filtry rozszerzonej rzeczywistości

Snapchat jest wiodącą aplikacją mediów społecznościowych wykorzystującą filtry rzeczywistości rozszerzonej (Filtry AR) do ich pełnego potencjału. Użytkownicy mogą mieć ekscytujące edycje zdjęć i fantastyczne doświadczenie dzięki filtrom AR. Filtry AR mogą obejmować zmianę twarzy, dodawanie dodatków, takich jak włosy, okulary i wiele więcej! Tak więc, nie powinieneś przegapić tej fantastycznej funkcji.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji do edycji zdjęć?

Koszt rozwoju aplikacji zależy od funkcji, które chcesz zawrzeć w swojej aplikacji. Im więcej funkcji chcesz, tym bardziej kosztowne będzie. To samo dotyczy liczby użytkowników i urządzeń, które muszą być obsługiwane przez aplikację. Załóżmy, że tylko kilku użytkowników będzie korzystać z aplikacji na swoich smartfonach i tabletach. W tym przypadku będzie to tańsze niż opracowanie aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa, które ma tysiące użytkowników w wielu zespołach i urządzeniach. Możesz stworzyć aplikację do dzielenia się zdjęciami lub aplikację społeczności fotograficznej, stosując się do naszych porad

Oto główne kroki, które należy podjąć w celu opracowania aplikacji do edycji zdjęć.

Wybierz platformę



iOS, Android czy może oba? To pytanie jest kluczowe dla przyszłego sukcesu Twojej aplikacji, ponieważ określi, czy Twoja aplikacja będzie w stanie dotrzeć do szerszej publiczności. Obecnie najpopularniejsze platformy mobilne to Android oraz iOS (system operacyjny firmy Apple). Powinieneś dokładnie rozważyć, która z nich będzie preferowana dla Twojego projektu. Podczas gdy użytkownicy iOS wydają więcej pieniędzy na swoje urządzenia i aplikacje niż użytkownicy Androida, są oni tradycyjnie mniej skłonni do pobierania nowych aplikacji niż osoby korzystające z systemu operacyjnego Android. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja osiągnęła powszechną popularność i zarabiała na reklamach w niej zawartych (co może stać się jedynym sposobem monetyzacji), to zalecamy wybranie tej drugiej opcji; jeśli jednak chcesz, aby była ona wyłącznie narzędziem rozrywkowym, to być może wybór systemu operacyjnego Apple będzie lepszy?

Angażujący interfejs użytkownika to wszystko

Interfejs użytkownika jest tym, z czym użytkownicy wchodzą w interakcję najbardziej. Twoja aplikacja do edycji zdjęć musi mieć angażujący, przyjazny dla użytkownika interfejs. Aby zapewnić wciągający interfejs użytkownika, musisz dodać kilka ciekawych funkcji, takich jak

Spersonalizowane profile

Spersonalizowane profile sprawiają, że użytkownicy wracają. Użytkownicy będą mieli zdjęcie profilowe, bio, i paszy. Będą mogli przesyłać zdjęcia i wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami. Użytkownicy Twojej aplikacji do edycji zdjęć będą czerpać inspirację z cudzych zdjęć oraz edytować i tworzyć własne. Stworzy to również silną społeczność i sprawi, że użytkownicy będą wracać.

Zwiększaj interakcję społeczną

Zwiększenie interakcji społecznych oznacza zwiększenie liczby użytkowników wracających. Użytkownicy spędzają dużo czasu na wiodących aplikacjach do edycji zdjęć, takich jak Lightroom lub VSCO, nie tylko po to, aby poprawić swoje własne fotografie, ale także aby wejść w interakcję z innymi użytkownikami.

Dodając opcje takie jak Like, Comment, Follow i Share, interakcja społeczna wzrośnie wielokrotnie. Użytkownicy będą lubić zdjęcia i dzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. To również zmotywuje twórców na platformie.

Jak zmonetyzować swoją aplikację

Istnieje wiele sposobów na monetyzację aplikacji do edycji zdjęć. Oto kilka możliwych sposobów omówionych:

Zakupy w aplikacji

Zakupy In-App oznaczają funkcje premium, które nie są dostępne dla darmowych użytkowników. Jest wiele aplikacji do edycji zdjęć, które wykorzystują tę opcję. Możesz dodać do swojej aplikacji gotowe filtry. Niektóre z nich udostępniaj użytkownikom za darmo, a inne są płatne. Tak więc, jeśli użytkownik potrzebuje filtra premium, zapłaci. Podobnie, możesz wydać wersję premium aplikacji do edycji zdjęć. W wersji premium użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji takich jak uzdrawianie lub klonowanie. Możesz również udostępnić konkretną funkcję edycji w wersji premium.

Reklamy

Kolejny model oparty jest na reklamach. Możesz uruchomić reklamy w aplikacji, aby spieniężyć swoją aplikację do edycji zdjęć. Wiele aplikacji używa tego modelu do finansowania i monetyzacji. Jednak należy być ostrożnym w umieszczaniu reklam. Czasami denerwują one użytkowników, a oni mogą opuścić Twoją platformę. Tak, to pomoże, jeśli miał odpowiednią strategię, gdzie i kiedy umieścić reklamy.

Opracuj swoją aplikację do edycji zdjęć bez kodowania

Rozwój aplikacji bez kodowania brzmi nierealnie? Cóż, nie jest. To nie jest łatwe, aby zebrać zespół profesjonalnych programistów i komunikować się z nimi dla swojej aplikacji do edycji zdjęć. To nie tylko kłopot, ale także kosztuje dużo pieniędzy. Następnie musisz rozwiązać problem przechowywania danych i baz danych. W sumie jest to skomplikowane i kosztowne. Więc, jak możesz zminimalizować tę walkę? Oto Twoja odpowiedź.

AppMaster

AppMaster to ekosystem aplikacji all-in-one, który pozwala tworzyć własne aplikacje, gry i inne z minimalnymi umiejętnościami kodowania. Nie jest wymagane żadne kodowanie - wszystko jest zrobione za Ciebie. AI AppMaster generuje rzeczywisty backend dla Twojej aplikacji, który zawiera REST API, system zarządzania bazą danych, powiadomienia push i więcej! A dzięki generatorowi kodu źródłowego AppMaster, będziesz miał kod źródłowy dla wszystkich tych funkcji dołączony do zakupu.

Nie, nie musisz wiedzieć, jak kodować. AppMaster zajmie się wszystkim za Ciebie - dając Twoim klientom aplikacje tak, jak robią to najwięksi, ale bez bólu głowy. Dzięki temu nie musisz już zajmować się tworzeniem ekosystemu aplikacji, a możesz wrócić do tego, co robisz najlepiej: do prowadzenia biznesu.

AppMaster oferuje aplikacje, które możesz odpowiednio dostosować do swoich potrzeb. Rozwój jest pod Twoją pełną kontrolą i możesz dodawać lub usuwać funkcje.

W ciągu tygodnia otrzymujesz aplikację do edycji zdjęć. AppMaster oszczędza czas, a czas to pieniądz. Więc natychmiast stwórz swoją aplikację do edycji zdjęć i uruchom ją na wybranej platformie.

Buduj zoptymalizowane aplikacje i miej szybki UI, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownika.

Z AppMaster's drag-and-drop app builder, możesz stworzyć unikalne projekty natywnych aplikacji mobilnych. Odkryj bibliotekę integracji, aby zobaczyć, jak możesz połączyć swoje ulubione narzędzia z ulubionymi aplikacjami, które sprawiają, że są bardziej skuteczne.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele sposobów na stworzenie aplikacji do edycji zdjęć. Serwisy społecznościowe, aplikacje do udostępniania zdjęć, edycji zdjęć i społeczności fotograficznej będą hitem w nadchodzących latach. Dziś urządzenia mobilne potrafią znacznie więcej niż było to możliwe jeszcze 5-10 lat temu. To już nie tylko smartfony i tablety - urządzenia mobilne to także inteligentne zegarki, okulary rozszerzonej rzeczywistości i inne gadżety zdolne do robienia zdjęć w wysokiej jakości. Zapotrzebowanie na aplikacje do edycji zdjęć rośnie z każdym dniem i wydaje się, że ten trend utrzyma się również w przyszłości. Dlatego nie powinieneś martwić się o rynek i badania rynku, ale twój rozwój produktu w minimalnym wysiłku i kosztach. A AppMaster właśnie to robi!