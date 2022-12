De laatste tijd is er een sterke toename van het aantal foto's dat wordt genomen, bewerkt en geüpload naar verschillende socialemediaplatforms. Volgens schattingen worden er op Instagram dagelijks 90 miljoen foto's geüpload en op Facebook dagelijks 300 miljoen. Foto's bewerken alvorens ze te uploaden en aan de wereld te tonen is nu de norm: kleine aanpassingen of hardcore fotobewerking, iedereen bewerkt foto's. Er zijn talloze fotobewerkingsapps op de markt, maar de markt is enorm, en er zijn er nog veel meer nodig. Dit artikel legt uit welke functies een fotobewerkingsapp moet hebben en hoeveel het zou kosten om een fotografie- of fotobewerkingsapp te maken. Volg onze gids om uw eigen toepassing voor fotobewerking, delen of fotografiegemeenschap te ontwikkelen.

Hoe maak je een fotobewerkingsapp?

Nu je hebt besloten een fotobewerkingsapp te maken, is de volgende stap om aan de slag te gaan. Dit kan een lastige klus lijken voor elke ondernemer die niet bekend is met alle verschillende dingen die nodig zijn bij het ontwikkelen van een applicatie. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen!

Kies een niche binnen de fotografie



Je moet beslissen op wat voor soort nichemarkt je je wilt richten voordat je begint met het maken van je app. Als er nog geen vergelijkbare apps op de markt zijn, overweeg dan te onderzoeken welke nieuwe functies jouw product uniek en waardevol kunnen maken. Je zou ook kunnen overwegen samen te werken met een ander bedrijf om extra diensten aan te bieden, zoals hosting of het bewerken van afbeeldingen voor klanten die geen eigen apparatuur hebben (zoals in gevallen waarin iemand afdrukken wil laten maken).

Selecteer een platform

Vervolgens moet u uitzoeken waar mensen deze fotobewerkingssoftware precies kunnen gebruiken zodra deze klaar is voor lancering! De meeste mensen gebruiken bij voorkeur mobiele apparaten om online zaken te doen, dus we raden aan om ons eerst te richten op iOS-versies; als potentiële klanten echter speciale vereisten hebben, voel je vrij om ons advies hier volledig te negeren!

Kies ontwerpstijl



Zodra deze beslissingen zijn genomen over welk(e) platform(en) je applicatie moet ondersteunen, moet je uitzoeken welke lay-outstijl visueel het beste bij je past - en ja, dit is belangrijk, want hoe iemand met zijn telefoon omgaat, betekent ook alles!

Functies die elke fotografie-app moet hebben

Elke fotografie-app of fotobewerkingsapp moet de volgende functies hebben:

Meerdere opties om foto's te uploaden

Het is een primaire optie om foto's te kunnen uploaden naar de applicatie. Er moeten echter meerdere opties zijn om de foto's te importeren. De app moet gebruikers in staat stellen direct foto's te uploaden vanuit de galerij/camerarol of nieuwe foto's te maken en deze aan te passen.

Fotobewerkingstools

Een app die gebruikers niet voorziet van een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier om hun foto's te bewerken is niet de moeite waard. Ten eerste moet je de basisbewerkingsopties plaatsen.

Hier is een lijst met creatieve tools die handig zijn, of je nu een Lightroom- of PicsArt-achtige fotobewerkingsapp ontwerpt. Deze opties zijn beschikbaar op Facebook en Instagram, maar het zijn geen deskundige fotobewerkingsapps.

Verzadiging

Helderheid

Hoogtepunten

Schaduwen

Contrast

Ambiance

Temperatuur

Warmte

Je wilt iets eenvoudigs als het draaien van een foto, maar ook met meer geavanceerde functies zoals het aanpassen van de belichting of kleurbalans en het veranderen van de stemming van foto's. Deze functies zorgen ervoor dat je foto's er beter uitzien zonder er "nep" uit te zien.

Grootte en verhouding aanpassen

Elke fotograaf heeft deze optie nodig. Semi-professionele fotografen hebben het meer nodig dan anderen, omdat ze vaak de verhouding niet kunnen aanpassen terwijl ze foto's maken. De opties bijsnijden, verkleinen en roteren zijn dus essentieel in elke fotobewerkingsapp. Wat kun je doen om een fotobewerkingsapp nog beter te maken? In bepaalde toepassingen, zoals Lightroom, kunt u een foto bijsnijden om te voldoen aan de specificaties van de belangrijkste sociale media-apps. Mensen besteden tegenwoordig meerdere uren aan sociale media dat het bijsnijden van een foto voor een Instagram-verhaal, een Facebook-cover of een Twitter-tweet eenvoudig is.

Voeg meerdere foto's samen: Collage

Mensen houden van verbindingen en herinneringen. Gebruikers zullen proberen foto's met verschillende emoties en herinneringen met elkaar te verbinden en te verzamelen via de collage-optie. Daarom moet je die bieden.

Een gemeenschap

Elke fotobewerkingsapp heeft een gemeenschap nodig waar gebruikers hun foto's kunnen delen met anderen die geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen als jij (bijvoorbeeld vogels). Dit is een uitstekende manier voor fotografen om met elkaar in contact te komen, feedback te krijgen op hun foto's, vrienden te maken, enz.

Kleurcorrectie, wijziging en aanpassing

Een van de meest gebruikte functies van fotobewerkingsapps is kleurcorrectie. Bijna alle fotografie-apps bieden deze functie aan. Een optie waarbij gebruikers de kleur kunnen verhogen, verlagen of wijzigen is dus noodzakelijk. Bovendien kun je een optie voor kant-en-klare filters toevoegen. Als een gebruiker geen tijd of expertise heeft, kan hij eenvoudig een kant-en-klaar filter toepassen en foto's verbeteren. Dit is ook een monetisatievenster voor je fotobewerkingsapp. U kunt sommige filters gratis aanbieden en andere reserveren voor premium gebruikers.

Kloon

Klonen is een andere populaire functie die je kunt toevoegen aan je fotobewerkingsapp. Klonen betekent vermenigvuldigen. Dus, als je twee objecten nodig hebt of de wolken in een foto wilt vermenigvuldigen, is een kloon je beste gok. Door te klonen kunnen gebruikers spannende foto's maken en ook visuele onregelmatigheden in foto's aanpassen.

Genezing: Retoucheren

Gebruikers kunnen onnodige objecten, acne of vlekken verwijderen door middel van healing of retoucheren. Deze optie tilt uw fotobewerkingsapp naar een hoger niveau. Daarom is het een must-have.

Augmented Reality Filters

Snapchat is de toonaangevende sociale media-app die Augmented Reality Filters (AR Filters) ten volle benut. Gebruikers kunnen spannende fotobewerkingen en een fantastische ervaring beleven met AR-filters. AR-filters kunnen gezichten veranderen, extra's toevoegen zoals haar, brillen en nog veel meer! U mag deze fantastische functie dus niet missen.

Hoeveel kost het om een fotobewerkingsapp te maken?

De kosten van app-ontwikkeling hangen af van de functies die u in uw app wilt opnemen. Hoe meer functies je wilt, hoe duurder het zal zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gebruikers en apparaten die je app moet ondersteunen. Stel dat slechts enkele gebruikers de app zullen gebruiken op hun smartphones en tablets. In dat geval zal het goedkoper zijn dan het ontwikkelen van een applicatie op bedrijfsniveau met duizenden gebruikers verspreid over meerdere teams en apparaten. U kunt een app voor het delen van foto's of een app voor een fotogemeenschap ontwikkelen als u ons advies opvolgt.

Hier zijn de belangrijkste stappen die je moet nemen om een fotobewerkingsapp te ontwikkelen.

Kies een platform



iOS, Android of beide? Deze vraag is cruciaal voor het toekomstige succes van uw app, omdat het zal bepalen of uw applicatie een groter publiek zal kunnen bereiken. De populairste mobiele platforms van vandaag zijn Android en iOS (het besturingssysteem van Apple). U moet zorgvuldig overwegen welke de voorkeur verdient voor uw project. Hoewel iOS-gebruikers meestal meer geld uitgeven aan hun toestellen en apps dan Android-gebruikers, zijn ze traditioneel minder geneigd om nieuwe apps te downloaden dan gebruikers van het Android OS. Als u wilt dat uw app een wijdverspreide populariteit bereikt en winst maakt door erin te adverteren (wat de enige manier van geld verdienen zou kunnen worden), dan raden wij u aan voor de laatste optie te kiezen; als u het echter puur als een amusementstool wilt gebruiken, dan is het misschien beter om voor het OS van Apple te kiezen?

Een aantrekkelijke gebruikersinterface is alles

De gebruikersinterface is waar gebruikers de meeste interactie mee hebben. Uw fotobewerkingsapp moet een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke interface hebben. Voor een aantrekkelijke gebruikersinterface moet je een aantal spannende functies toevoegen, zoals

Gepersonaliseerde profielen

Gepersonaliseerde profielen zorgen ervoor dat gebruikers terugkomen. Gebruikers hebben een profielfoto, bio en feed. Ze kunnen foto's uploaden en communiceren met andere gebruikers. Gebruikers van uw fotobewerkingsapp zullen inspiratie opdoen uit de foto's van anderen en hun eigen foto's bewerken en creëren. Het creëert ook een sterke gemeenschap en zorgt ervoor dat gebruikers terugkomen.

Sociale interactie verhogen

Meer sociale interactie betekent dat gebruikers vaker terugkomen. Gebruikers besteden veel tijd aan de toonaangevende fotobewerkingsprogramma's, zoals Lightroom of VSCO, niet alleen om hun eigen fotografie te verbeteren, maar ook om de interactie met andere gebruikers aan te gaan.

Door opties als Like, Comment, Follow en Share toe te voegen, zal de sociale interactie veelvoudig toenemen. Gebruikers zullen foto's liken en hun gedachten delen in de commentaarsectie. Het zal ook de makers op het platform motiveren.

Hoe uw app te gelde maken

Er zijn veel manieren om uw fotobewerkingsapps te gelde te maken. Hier worden een paar mogelijke manieren besproken:

In-App aankopen

In-App aankopen betekenen premium functies die niet beschikbaar zijn voor gratis gebruikers. Er zijn veel fotobewerkingsapps die gebruik maken van deze optie. Je kunt kant-en-klare filters toevoegen aan je app. Sommige daarvan zijn gratis beschikbaar voor gebruikers, andere zijn betaald. Dus, als een gebruiker de premium filter nodig heeft, zal hij betalen. Op dezelfde manier kun je een premium versie van de fotobewerkingsapp uitbrengen. In de premium versie krijgen gebruikers toegang tot functies als healing of klonen. Je kunt ook een bepaalde bewerkingsfunctie aanbieden in de premium versie.

Advertenties

Een ander model is gebaseerd op advertenties. U kunt in-App advertenties draaien om uw fotobewerkingsapp te gelde te maken. Veel apps gebruiken dit model om geld te verdienen. Wees echter voorzichtig met de plaatsing van de advertenties. Soms irriteren ze gebruikers, en kunnen ze uw platform verlaten. Het zou dus helpen als je een goede strategie had voor waar en wanneer je de advertenties plaatst.

Ontwikkel uw fotobewerkingsapp zonder codering

Een app ontwikkelen zonder codering klinkt onwerkelijk? Nou, dat is het niet. Het is niet eenvoudig om een team van professionele ontwikkelaars te verzamelen en met hen te communiceren voor uw fotobewerkingsapp. Het is niet alleen een gedoe, maar kost ook veel geld. Dan moet je ook nog het probleem van de opslag van gegevens en databases oplossen. Al met al is het complex en duur. Dus, hoe kun je deze strijd minimaliseren? Hier is uw antwoord.

AppMaster

AppMaster is een alles-in-één app-ecosysteem waarmee u uw eigen apps, games en meer kunt maken met minimale coderingsvaardigheden. Coderen is niet nodig - alles wordt voor u gedaan. De AI van AppMaster genereert een echte backend voor je app met een REST API, een databasebeheersysteem, pushmeldingen en meer! En dankzij AppMasters broncodegenerator krijg je de broncode voor al deze functies bij je aankoop.

Nee, u hoeft niet te weten hoe u moet coderen. AppMaster regelt alles voor u - u geeft uw klanten apps zoals de grote jongens dat doen, maar zonder de kopzorgen. Het neemt het zware werk weg van de ontwikkeling van een app-ecosysteem, en u kunt zich weer bezighouden met wat u het beste kunt: uw bedrijf runnen.

AppMaster biedt apps die u zelf kunt aanpassen. De ontwikkeling is onder uw volledige controle, en u kunt functies toevoegen of verwijderen.

Je krijgt een fotobewerkingsapp binnen een week. AppMaster bespaart tijd, en tijd is geld. Maak dus meteen uw fotobewerkingsapp en lanceer hem op het platform dat u wilt.

Bouw geoptimaliseerde apps en beschik over een snelle UI voor een soepele gebruikerservaring.

Met AppMaster's drag-and-drop app builder kun je unieke native mobiele app-ontwerpen maken. Ontdek de integratiebibliotheek om te zien hoe u uw favoriete tools kunt koppelen aan uw favoriete toepassingen die ze effectiever maken.

Conclusie

Zoals je ziet, zijn er veel manieren om een fotobewerkingsapp te maken. Apps voor sociale netwerken, het delen van foto's, fotobewerking en fotografie-community's zullen de komende jaren een hit worden. Tegenwoordig kunnen mobiele apparaten veel meer dan 5-10 jaar geleden. Het zijn niet alleen meer smartphones en tablets - mobiele apparaten omvatten ook slimme horloges, augmented reality-brillen en andere gadgets die foto's in hoge kwaliteit kunnen maken. De vraag naar fotobewerkingsapps groeit elke dag, en het lijkt erop dat deze trend ook in de toekomst zal aanhouden. Daarom moet u zich geen zorgen maken over de markt en het marktonderzoek, maar over uw productontwikkeling met minimale inspanningen en kosten. En AppMaster doet precies dat!