Recientemente ha habido un marcado aumento en la cantidad de fotografías tomadas, editadas y cargadas en diferentes plataformas de redes sociales. Las estimaciones sugieren que Instagram tiene 90 millones de imágenes cargadas diariamente, mientras que Facebook tiene 300 millones de fotos cargadas todos los días. Editar fotos antes de subirlas y mostrárselas al mundo ahora es una norma: ya sea con pequeños ajustes o con una edición intensa de fotos, todos editan imágenes. Existen numerosas aplicaciones de edición de fotos en el mercado, pero el mercado es enorme y se necesitan muchas otras. Este artículo explicará qué características debe tener una aplicación de edición de fotos y cuánto costaría crear una aplicación de fotografía o edición de fotos. Siga nuestra guía para desarrollar su propia aplicación de comunidad de fotografía, edición o uso compartido de fotografías.

¿Cómo crear una aplicación de edición de fotos?



Ahora que ha decidido crear una aplicación de edición de fotos, el siguiente paso es comenzar. Esto puede parecer un trabajo difícil para cualquier propietario de una empresa que no esté familiarizado con todas las cosas que se necesitan para desarrollar una aplicación. ¡Aquí hay algunos pasos que puede tomar!

Elige un nicho dentro de la fotografía



Deberá decidir en qué tipo de nicho de mercado desea enfocarse antes de comenzar a crear su aplicación. Si aún no hay aplicaciones similares disponibles en el mercado, considere investigar qué tipos de funciones nuevas podrían hacer que su producto sea único y valioso. También es posible que desee considerar asociarse con otra empresa para proporcionar servicios adicionales, como alojamiento o edición de imágenes para clientes que no tienen su propio equipo (como en los casos en que alguien quiere que se hagan impresiones).

Seleccione una plataforma

A continuación, descubra dónde exactamente la gente podrá usar este software de edición de fotos una vez que esté listo para su lanzamiento. La mayoría de las personas prefieren usar dispositivos móviles cuando realizan negocios en línea, por lo que sugerimos centrarse primero en las versiones de iOS; sin embargo, si los clientes potenciales tienen algún requisito especial, ¡siéntase libre de ignorar nuestros consejos aquí por completo!

Elige el estilo de diseño



Una vez que se hayan tomado esas decisiones sobre qué plataforma (s) deben admitir su aplicación, debe elegir qué estilo de diseño se adapta mejor a usted visualmente hablando, y sí, esto importa, ya que la forma en que alguien interactúa con su teléfono también lo es todo.

Características que toda aplicación de fotografía debe tener



Cada aplicación de fotografía o aplicación de edición de fotos debe tener las siguientes características:

Múltiples opciones para cargar fotos

Es una opción principal para poder subir fotos a la aplicación. Sin embargo, debe haber múltiples opciones para importar las fotos. La aplicación debe permitir a los usuarios subir fotos inmediatamente desde la galería/carrete fotográfico o tomar fotos nuevas y modificarlas.

Herramientas de edición de fotos

Una aplicación que no proporciona a los usuarios una forma intuitiva y fácil de usar para editar sus fotos no vale la pena. En primer lugar, debe poner las opciones básicas de edición.

Aquí hay una lista de herramientas creativas que serán útiles ya sea que estés diseñando una aplicación de edición de fotografías estilo Lightroom o PicsArt. Estas opciones están disponibles en Facebook e Instagram, pero no son aplicaciones de edición de fotografías para expertos.

Saturación

Brillo

Reflejos

Oscuridad

Contraste

Ambiente

La temperatura

Calor

Quiere algo tan simple como rotar una foto, pero también con funciones más avanzadas como ajustar la exposición o el balance de color y cambiar el estado de ánimo de las imágenes. Estas funciones harán que tus fotos se vean mejor sin que parezcan "falsas".

Ajustar tamaño y proporción

Todo fotógrafo necesita esta opción. Los fotógrafos semiprofesionales lo necesitan más que otros porque a menudo no pueden ajustar la proporción mientras toman fotos. Por lo tanto, las opciones de recortar, cambiar el tamaño y rotar son esenciales en todas las aplicaciones de edición de fotos. ¿Qué puedes hacer para que una aplicación de edición de fotos sea aún mejor? En ciertas aplicaciones, como Lightroom, puede recortar una imagen para que coincida con las especificaciones de las principales aplicaciones de redes sociales. Hoy en día, las personas pasan muchas horas en las redes sociales y es fácil recortar una imagen para una historia de Instagram, una portada de Facebook o un tweet de Twitter.

Obtener varias imágenes juntas: collage

A los humanos les gustan las conexiones y los recuerdos. Los usuarios intentarán conectarse y recopilar fotos que lleven diferentes emociones y recuerdos a través de la opción de collage. Es por eso que necesita proporcionarlo.

Una comunidad

Cada aplicación de edición de fotos necesita una comunidad donde los usuarios puedan compartir sus fotos con otras personas interesadas en las mismas cosas que usted (por ejemplo, pájaros). Esta es una excelente manera para que los fotógrafos se conecten entre sí, obtengan comentarios sobre sus fotos, hagan amigos, etc.

Corrección, alteración y modificación de color

Una de las funciones más utilizadas de las aplicaciones de edición de fotos es la corrección de color. Casi todas las aplicaciones de fotografía ofrecen esta función. Por lo tanto, es necesaria una opción donde los usuarios puedan aumentar, disminuir o cambiar el color. Además, puede agregar una opción para filtros listos para usar. Si un usuario no tiene tiempo o experiencia, puede aplicar fácilmente un filtro ya hecho y mejorar las fotos. Esta es también una ventana de monetización para su aplicación de edición de fotos. Puede ofrecer algunos filtros gratuitos mientras reserva otros para usuarios premium.

Clon

Clonar es otra característica interesante que podría agregar a su aplicación de edición de fotos. Clonar significa multiplicar. Entonces, si necesita dos objetos o multiplicar las nubes en una foto, un clon es su mejor opción. A través de la clonación, los usuarios pueden crear fotos emocionantes y también ajustar las irregularidades visuales en las fotos.

Cicatrización: Retoque

Los usuarios pueden eliminar objetos innecesarios, acné o imperfecciones mediante la curación o el retoque. Esta opción llevará su aplicación de edición de fotos al siguiente nivel. Por eso es imprescindible.

Filtros de Realidad Aumentada

Snapchat es la aplicación de redes sociales líder que utiliza filtros de realidad aumentada (filtros AR) en todo su potencial. Los usuarios pueden tener emocionantes ediciones de fotos y una experiencia fantástica a través de filtros AR. ¡Los filtros AR pueden incluir la alteración de rostros, agregar extras como cabello, anteojos y mucho más! Por lo tanto, no debe perderse esta fantástica función.

¿Cuánto cuesta hacer una aplicación de edición de fotos?



El costo del desarrollo de la aplicación depende de las características que desee incluir en su aplicación. Cuantas más funciones desee, más costoso será. Lo mismo ocurre con la cantidad de usuarios y dispositivos que deben ser compatibles con su aplicación. Supongamos que solo unos pocos usuarios usarán la aplicación en sus teléfonos inteligentes y tabletas. En ese caso, será más económico que desarrollar una aplicación de nivel empresarial que tenga miles de usuarios en varios equipos y dispositivos. Puede desarrollar una aplicación para compartir fotos o una aplicación de comunidad fotográfica siguiendo nuestros consejos

Estos son los principales pasos a seguir para desarrollar una aplicación de edición de fotos.

Elige una plataforma



iOS, Android o ambos? Esta pregunta es crucial para el éxito futuro de su aplicación, ya que determinará si su aplicación podrá llegar a un público más amplio. Las plataformas móviles más populares en la actualidad son Android e iOS (el sistema operativo de Apple). Debe considerar cuidadosamente cuál sería preferible para su proyecto. Si bien los usuarios de iOS tienden a gastar más dinero en sus dispositivos y aplicaciones que los usuarios de Android, tradicionalmente es menos probable que descarguen nuevas aplicaciones que los que ejecutan el sistema operativo Android. Si desea que su aplicación alcance una gran popularidad y obtenga ganancias de la publicidad dentro de ella (que podría convertirse en la única forma de monetización), le recomendamos que opte por la última opción; sin embargo, si lo quiere simplemente como una herramienta de entretenimiento, ¿tal vez sería mejor elegir el sistema operativo de Apple?

Una interfaz de usuario atractiva lo es todo

La interfaz de usuario es con lo que más interactúan los usuarios. Su aplicación de edición de fotos debe tener una interfaz atractiva y fácil de usar. Para garantizar una interfaz de usuario atractiva, debe agregar algunas funciones interesantes, como

Perfiles personalizados

Los perfiles personalizados hacen que los usuarios regresen. Los usuarios tendrán una foto de perfil, una biografía y un feed. Podrán subir fotos e interactuar con otros usuarios. Los usuarios de su aplicación de edición de fotos se inspirarán en las fotos de otros y editarán y crearán las suyas propias. También creará una comunidad fuerte y hará que los usuarios regresen.

Aumentar la interacción social

Aumentar la interacción social significa aumentar el número de usuarios que regresan. Los usuarios pasan mucho tiempo en las principales aplicaciones de edición de fotos, como Lightroom o VSCO, no solo para mejorar sus propias fotografías, sino también para interactuar con otros usuarios.

Al agregar opciones como Me gusta, Comentar, Seguir y Compartir, la interacción social se multiplicará. A los usuarios les gustarán las fotos y compartirán sus pensamientos en la sección de comentarios. También motivará a los creadores en la plataforma.

Cómo monetizar tu aplicación



Hay muchas maneras de monetizar sus aplicaciones de edición de fotos. Aquí hay algunas formas posibles discutidas:

Compras en la aplicación

Las compras en la aplicación significan funciones premium que no están disponibles para los usuarios gratuitos. Hay muchas aplicaciones de edición de fotos que utilizan esta opción. Puede agregar filtros listos para usar a su aplicación. Ponga algunos de ellos a disposición de los usuarios de forma gratuita, mientras que otros son de pago. Entonces, si un usuario necesita el filtro premium, pagará. Del mismo modo, puede lanzar una versión premium de la aplicación de edición de fotos. En la versión premium, los usuarios podrán acceder a funciones como la curación o la clonación. También puede proporcionar una función de edición particular en la versión premium.

anuncios

Otro modelo se basa en anuncios. Puede ejecutar anuncios en la aplicación para monetizar su aplicación de edición de fotos. Muchas aplicaciones utilizan este modelo para financiarlas y monetizarlas. Sin embargo, tenga cuidado en la ubicación de los anuncios. A veces, molestan a los usuarios y pueden abandonar su plataforma. Por lo tanto, sería útil si tuviera una estrategia adecuada sobre dónde y cuándo colocar los anuncios.

Desarrolle su aplicación de edición de fotos sin codificación



Desarrollo de aplicaciones sin codificación ¿Suena irreal? Bueno, no lo es. No es fácil reunir un equipo de desarrolladores profesionales y comunicarse con ellos para su aplicación de edición de fotos. No solo es una molestia, sino que también cuesta mucho dinero. Entonces tienes que resolver el problema de almacenar datos y bases de datos. En definitiva, es complejo y caro. Entonces, ¿cómo puedes minimizar esta lucha? Aquí está tu respuesta.

Maestro de aplicaciones



AppMaster es un ecosistema de aplicaciones todo en uno que le permite crear sus propias aplicaciones, juegos y más con habilidades mínimas de codificación. No se requiere codificación: todo se hace por usted. La IA de AppMaster genera un backend real para su aplicación que cuenta con una API REST, un sistema de administración de base de datos, notificaciones automáticas y más. Y gracias al generador de código fuente de AppMaster, tendrá el código fuente de todas estas funciones incluidas con su compra.

No, no necesitas saber programar. AppMaster se encargará de todo por usted, brindando a sus clientes aplicaciones como lo hacen los grandes, pero sin los dolores de cabeza. Elimina el trabajo duro de desarrollar un ecosistema de aplicaciones y vuelve a lo que mejor sabe hacer: administrar su negocio.

AppMaster ofrece aplicaciones que puede personalizar en consecuencia. El desarrollo está bajo su control total y puede agregar o eliminar funciones.

Obtienes una aplicación de edición de fotos en una semana. AppMaster ahorra tiempo y el tiempo es dinero. Por lo tanto, cree instantáneamente su aplicación de edición de fotos y ejecútela en la plataforma que desee.

Cree aplicaciones optimizadas y tenga una interfaz de usuario rápida para brindar una experiencia de usuario fluida.

Con el generador de aplicaciones de arrastrar y soltar de AppMaster, puede crear diseños únicos de aplicaciones móviles nativas. Descubra la biblioteca de integraciones para ver cómo puede vincular sus herramientas favoritas a sus aplicaciones favoritas para que sean más efectivas.

Conclusión



Como puede ver, hay muchas formas de crear una aplicación de edición de fotos. Los servicios de redes sociales, el intercambio de fotos, la edición de fotos y las aplicaciones comunitarias de fotografía serán un éxito en los próximos años. Hoy en día, los dispositivos móviles pueden hacer mucho más de lo que era posible hace solo 5 o 10 años. Ya no son solo teléfonos inteligentes y tabletas: los dispositivos móviles incluyen relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada y otros dispositivos capaces de tomar fotos en alta calidad. La demanda de aplicaciones de edición de fotos crece cada día y parece que esta tendencia también se mantendrá en el futuro. Por lo tanto, no debe preocuparse por el mercado y la investigación de mercado, sino por el desarrollo de su producto con el mínimo esfuerzo y costos. ¡Y AppMaster hace precisamente eso!