Ketika smartphone muncul di pasar untuk pertama kalinya - jika Anda cukup tua untuk mengingatnya) apakah Anda berharap mereka akan melangkah sejauh ini? Perkembangan perangkat kecil ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hari ini, kita tidak hanya dapat berbicara dan menulis pesan dengan ponsel kita, tetapi pergi berbelanja, menavigasi jalan-jalan di negara asing, menerjemahkan ke dalam setiap bahasa, kode, merekam, dan bahkan mengedit gambar dan video.

Pengeditan video pada ponsel cerdas atau perangkat seluler yang lebih besar (seperti tablet yang berbagi sistem operasi yang sama dengan ponsel cerdas tetapi memiliki layar lebih besar) menjadi sangat populer. Untuk pengembang aplikasi, aplikasi pengeditan video adalah peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dan kesuksesan. Lagi pula, hal pertama yang harus ditanyakan pada diri sendiri saat mengembangkan aplikasi baru adalah apa yang diinginkan pelanggan. Karena pengguna smartphone saat ini menginginkan aplikasi pengeditan video, dalam artikel ini, kita akan mengetahui cara mengembangkan aplikasi pengeditan video secara gratis atau setidaknya dengan anggaran yang sangat kecil.

Mengapa pengeditan video di smartphone menjadi begitu populer?



Memahami tren pasar adalah yang pertama dari proses bisnis apa pun, dan karena Anda ingin mendapatkan uang dari pekerjaan pengembangan aplikasi, Anda perlu berpikir dari segi bisnis! Pasar yang perlu Anda analisis, tentu saja, adalah ponsel cerdas dan aplikasi seluler.

Pasar smartphone



Untuk memahami bagaimana pasar smartphone tumbuh dan berkembang, kita tidak perlu melihat datanya: melihat-lihat saja sudah lebih dari cukup. Setiap orang memiliki smartphone; mayoritas orang memegang smartphone di tangan mereka selama lebih dari dua jam setiap hari; banyak orang menggunakan ponsel cerdas mereka untuk melakukan semua hal sehari-hari yang paling umum - dari daftar belanjaan hingga pembelian tiket pesawat -, dan pasar fisik dan online dipenuhi dengan mereka.

Jika kita masih ingin melihat data, kita bisa melihat beberapa peramalan. Meskipun semua orang tampaknya sudah memiliki smartphone, jumlah smartphone di planet Bumi diperkirakan akan tumbuh lebih jauh pada tahun 2023 (dari 2.476 juta menjadi 2.720 juta!).

Aplikasi seluler



Jenis aplikasi apa yang paling banyak digunakan oleh pengguna? Banyak kategori aplikasi dapat dimasukkan dalam daftar ini: aplikasi belanja, aplikasi daftar tugas, aplikasi obrolan, dan banyak lagi, tetapi bagaimana dengan aplikasi pengeditan video? Penggunaan aplikasi pengeditan video tumbuh dan berkembang, dan ada dua alasan utama untuk itu:

Smartphone semakin canggih. Tampilan semakin jelas, dan kinerja ponsel cerdas (karena pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak) menjadi semakin kuat. Pengeditan video bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh perangkat kecil seperti ponsel cerdas secara efisien hingga beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan prosesor baru yang kuat yang sedang diimplementasikan, sesuatu yang serumit pengeditan video menjadi mungkin juga di smartphone.

Alasan kedua tetapi utama mengapa orang semakin sering menggunakan ponsel cerdas mereka untuk mengedit video adalah karena ponsel cerdas telah menjadi perangkat perekaman utama bagi sebagian besar pengguna (hanya profesional yang masih menggunakan kamera profesional, dan terkadang bahkan mereka memilih kamera yang bagus. smartphone berkualitas untuk meningkatkan efisiensi). Dengan aplikasi pengeditan video, pengguna tidak perlu lagi memindahkan video dari ponsel cerdas ke komputer untuk mengeditnya dengan alat perangkat lunak. Mereka akhirnya bisa menangani apapun dari smartphone mereka.

pasar pengeditan video; beberapa data



Kami baru saja melakukan beberapa pengamatan kualitatif, tetapi apa yang dikatakan data? Analisis pasar mengatakan bahwa pasar aplikasi video seluler bernilai $25 miliar pada tahun 2021! Ini berarti bahwa pasarnya sangat besar, tetapi itu juga berarti bahwa persaingan menjadi semakin tinggi. Pengembang aplikasi yang ingin memasuki pasar ini harus segera melakukannya!

Mengembangkan aplikasi pengeditan video: hal-hal yang perlu diketahui sebelum Anda mulai



Perencanaan selalu penting sebelum Anda memulai sebuah proyek, tetapi dengan pengembangan aplikasi, itu menjadi lebih penting. Karena artikel ini memberikan informasi tentang cara mengembangkan aplikasi pengeditan video Anda, kami akan fokus pada perencanaan di bagian pertama. Mengedit perencanaan pengembangan aplikasi, khususnya, dapat diatur menjadi tiga bagian utama: perencanaan umum, perencanaan pengembangan, dan perencanaan monetisasi dan pemasaran.

Perencanaan umum



Ketika Anda berencana untuk mengembangkan aplikasi seluler pengeditan video, Anda dengan cara tertentu berpikir untuk meluncurkan bisnis baru. Jadi, langkah awal adalah mengenal audiens target Anda dan apa yang mereka butuhkan. Selain itu, Anda juga ingin memastikan bahwa Anda memiliki gagasan yang jelas tentang seperti apa tampilan aplikasi pengeditan video Anda.

Analisis audiens target Anda

Siapa yang akan menggunakan aplikasi pengeditan video seluler Anda? Lebih dari masalah usia dan jenis kelamin, Anda perlu fokus pada tingkat keterampilan pengguna. Anda perlu memutuskan, dengan istilah lain, apakah Anda ingin memberi pengguna aplikasi yang mudah dan ramah pengguna yang dapat digunakan siapa saja (tetapi itu, mungkin, memiliki fitur lanjutan yang terbatas) atau aplikasi profesional dengan fitur lanjutan dan apa pun yang akan dilakukan oleh seorang profesional. perlu membuat video mereka langsung dari perangkat seluler mereka. Sangat mudah untuk memahami bahwa jika Anda tidak membuat keputusan ini sebelum Anda mulai mengembangkan aplikasi pengeditan video, Anda tidak akan dapat bergerak ke arah yang jelas dengan pekerjaan Anda.

Perjelas ide Anda

Mengenal audiens target Anda membantu Anda memperjelas ide tentang jenis aplikasi pengeditan video yang ingin Anda buat. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Aspek utama yang perlu Anda pertimbangkan adalah ketercapaian ide Anda: apakah Anda memiliki keterampilan dan anggaran untuk mewujudkan apa yang Anda pikirkan?

Anggaran

Last but not least, Anda perlu menetapkan sumber daya yang Anda miliki, dan ini bukan hanya masalah uang. Berapa banyak pengembang yang dapat mengerjakan proyek tersebut? Berapa banyak waktu yang dapat Anda dedikasikan untuk proses tersebut? Akan membantu jika Anda menggambar rencana yang dapat dicapai dan terperinci sehingga tidak ada yang tersisa untuk kebetulan.

Perencanaan pembangunan



Sekarang saatnya memikirkan seperti apa tampilan aplikasi pengeditan video Anda. Memikirkan seperti apa tampilan aplikasi, memikirkan fitur apa yang akan disertakan. Ini mungkin salah satu aspek terpenting dari perencanaan dan pengembangan Anda: kami telah mendedikasikan paragraf terpisah untuk itu (lihat Pengembangan Aplikasi Pengeditan Video: Fitur di bawah).

Monetisasi dan perencanaan pemasaran



Kami telah menggarisbawahi beberapa kali bahwa ketika Anda mengembangkan aplikasi, Anda perlu berpikir dari perspektif bisnis (jika Anda ingin mendapat untung dari pekerjaan pengembangan aplikasi pengeditan Anda) yang berarti Anda perlu mempertimbangkan pilihan Anda model monetisasi dan strategi pemasaran. Mengembangkan aplikasi dan kemudian memikirkan cara mendapatkan uang darinya akan menjadi kesalahan. Mengetahui cara memonetisasi aplikasi pengeditan video Anda (jadi memilih model monetisasi) sama pentingnya dengan mengetahui fitur apa yang ingin Anda sertakan di dalamnya.

Model monetisasi utama yang dapat Anda pilih adalah:

Model monetisasi freemium: Anda dapat menyediakan aplikasi secara gratis tetapi mendapatkan keuntungan melalui iklan yang ditampilkan di dalamnya.

Model monetisasi paymium: Anda dapat meminta pembayaran untuk mengunduh aplikasi Anda

Model monetisasi langganan: jika Anda tidak ingin memilih model freemium, model langganan lebih sering digunakan daripada Paymium: pengguna harus membayar biaya setiap bulan. Pengguna lebih mudah menerima ini karena ini adalah model yang digunakan banyak aplikasi. Hal yang sama berlaku untuk pemasaran: Anda mengenal audiens Anda; sekarang saatnya untuk memikirkan bagaimana Anda dapat menjangkau mereka. Ketika datang ke aplikasi, Anda harus fokus pada pemasaran digital: gunakan media sosial, video di YouTube, dan situs web independen untuk memberi tahu audiens yang Anda targetkan tentang aplikasi Anda.

Pengembangan Aplikasi Pengeditan Video: Fitur



Jenis fitur apa yang dapat disertakan oleh aplikasi pengeditan video?

Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat pengguna mengambil video dan gambar mereka saat mereka mengeditnya. Karena kita berbicara tentang pengeditan video seluler, perpustakaan pada dasarnya adalah galeri gambar dan video ponsel cerdas. Anda dapat menemukan cara untuk mengizinkan pengguna Anda mengimpor video dan gambar dari galeri mereka atau - lebih baik lagi - menyediakan aplikasi dengan integrasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil video mereka langsung dari perpustakaan smartphone.

Penyuntingan video

Aspek utama dari proses pengembangan pengeditan video Anda adalah alat utama pengeditan video. Ini terdiri dari:

Sebuah kerangka waktu

Panel pratinjau

Alat pengeditan dasar seperti potong, seret, dan lepas, putar dan jeda, dan sejenisnya.

Pengeditan suara

Dalam aplikasi pengeditan video, suara dapat ditangani dengan dua cara:

Dengan trek audio khusus (ini adalah opsi yang lebih canggih)

Di dalam video itu sendiri. Ini lebih mudah untuk dikembangkan dan lebih cocok untuk aplikasi yang didedikasikan untuk pemula dan amatir (ini adalah salah satu contoh betapa pentingnya mengetahui audiens yang Anda targetkan!)

Menambahkan efek suara

Aplikasi pengeditan video dapat memungkinkan pengguna untuk menambahkan efek suara. Cara termudah untuk menyediakan fitur ini adalah dengan menyertakan pustaka efek suara di dalam aplikasi. Sekali lagi, jika Anda menargetkan pengguna yang lebih mahir, Anda dapat memberikan kemungkinan untuk mengimpor efek suara mereka.

Potong dan gabungkan file video yang berbeda.

Mengedit video sering kali berarti menggunakan video yang berbeda sebagai sumber. Fitur yang sedikit lebih canggih adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengimpor lebih dari satu file video dan memotong serta menggabungkannya sesuai keinginan.

Stiker

Selain perpustakaan efek suara, Anda juga bisa menyediakan perpustakaan stiker. Ini akan menjadi fitur yang akan dihargai oleh pemula dan amatir (sekali lagi, mengetahui audiens yang Anda targetkan sangat penting).

Filter

Filter bahkan lebih canggih: mereka adalah penyesuaian gambar pra-penyiapan yang dapat mengubah, misalnya, video berwarna menjadi hitam putih.

Integrasi media sosial

Mengintegrasikan fitur media sosial berarti memungkinkan pengguna untuk berbagi video yang mereka buat dengan aplikasi Anda secara langsung di media sosial, tanpa terlalu banyak bagian. Ketika Anda memikirkan fitur apa yang ingin Anda sertakan, Anda harus merenungkan sesuatu: mengapa banyak pengguna mengedit video mereka di ponsel cerdas mereka? Apa kegunaan video mereka? Yah, pada sebagian besar kesempatan, mereka akan membagikan video yang diedit di media sosial. Di antara dua aplikasi pengeditan video yang bagus, mereka akan menggunakan, memilih, dan membelanjakan uang mereka untuk aplikasi yang memungkinkan mereka berbagi video di media sosial dengan integrasi yang mudah digunakan secara langsung.

Orientasi gambar dan video

Fitur yang mudah untuk diintegrasikan adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengubah orientasi gambar dan video.

Kecerdasan buatan

Penggunaan kecerdasan buatan adalah salah satu fitur tercanggih yang dapat Anda berikan pada aplikasi pengeditan video. Meskipun sangat mahir, itu akan menjadi sesuatu yang terutama akan dihargai oleh para pemula. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menyediakan otomatisasi selama proses pengeditan video. Misalnya, dengan serangkaian gambar, aplikasi pengeditan video yang dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan dapat membuat video secara otomatis. Dengan cara yang sama, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menyarankan, misalnya, transisi antar bingkai.

Aplikasi pengeditan video Anda tidak perlu menyertakan semua fitur ini. Seperti yang telah kita lihat dalam paragraf ini, beberapa fitur lebih cocok untuk pengeditan profesional atau lanjutan; lainnya cocok untuk pemula. Berdasarkan audiens yang Anda targetkan, Anda dapat memilih fitur yang ingin Anda sertakan dalam aplikasi Anda dengan hati-hati: pilihan ini berguna untuk mempersempit ide Anda, merencanakan anggaran Anda, dan merencanakan alur kerja Anda.

Bagaimana cara membuat aplikasi pengeditan video?



Jangan sembunyikan: mengembangkan aplikasi pengeditan video adalah proses yang rumit. Kami telah menjelaskan bagaimana bagian perencanaan bisa panjang dan diartikulasikan, dan itu baru permulaan. Setelah itu, ada aplikasi pengembangan dan pengkodean yang sebenarnya. Jadi, bagaimana Anda bisa mengatasinya? Alih-alih memulai dari awal, cara paling efisien untuk menanganinya adalah dengan menggunakan alat pengembangan yang tepat. Secara khusus, ada alat pengembangan aplikasi seluler yang memudahkan dan menyederhanakan cara Anda membuat kode dan mengembangkan aplikasi Anda.

AppMaster.io adalah salah satu alat pengembangan pengeditan video ini, dan itu salah satu yang paling direkomendasikan. Ini memungkinkan Anda untuk membuat aplikasi seluler, termasuk aplikasi pengeditan video yang luar biasa, tanpa benar-benar mengkode (tetapi Anda bisa mendapatkan akses ke kode sumber jika Anda menginginkan atau membutuhkannya). Jadi bagaimana cara kerjanya?

Cara membuat aplikasi pengeditan video Anda dengan alat pengembangan AppMaster.io



AppMaster.io adalah alat perangkat lunak pengembangan yang sangat serbaguna. Pertama, ini memberi Anda dasbor yang mudah digunakan dan jelas di mana Anda dapat mengendalikan semua aspek yang berbeda dari satu tempat. Keuntungan utama menggunakan alat ini adalah alat ini memberi Anda komponen bawaan yang dapat Anda gunakan sesuai keinginan. Ini bisa memakan banyak waktu karena sebagian besar pekerjaan Anda sudah selesai.

Selain itu, semua aspek penting lainnya yang telah kami sebutkan yang tidak sepenuhnya terkait dengan pengkodean - seperti perencanaan atau monetisasi - menjadi lebih mudah melalui fitur khusus. Dengan alat seperti ini, berkolaborasi dengan rekan kerja Anda juga menjadi lebih mudah. Last but not least, alat pengembangan aplikasi seluler juga ideal untuk mengoptimalkan anggaran Anda. Seperti yang akan kita temukan, proses pengembangan aplikasi bisa sangat mahal!

Berapa biaya untuk membuat aplikasi pengeditan video?



Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini: biaya aplikasi pengeditan video Anda yang luar biasa bergantung pada terlalu banyak faktor.

Keahlian Anda: apakah Anda baru saja memiliki ide bisnis, atau apakah Anda juga mampu mengembangkan aplikasi pengeditan video sendiri? Anda dapat memahami bagaimana biaya aplikasi pengeditan video dapat berbeda dalam dua kasus ini: Dalam kasus pertama, Anda perlu menyewa pengembang atau lebih, dan biayanya akan jauh lebih tinggi.

Kompleksitas aplikasi Anda : aplikasi yang lebih sederhana lebih cepat dikembangkan, dan akan lebih murah

Waktu yang Anda inginkan: terkadang, menyelesaikan sesuatu dengan cepat bisa lebih mahal.

Penting untuk digarisbawahi dalam hal ini bahwa menggunakan alat perangkat lunak seperti AppMaster.io yang telah kami sebutkan dapat membantu mengoptimalkan anggaran. Mengapa?

Karena proses pengembangan pengeditan video akan lebih cepat dan, karenanya, lebih murah.

Karena Anda akan membutuhkan lebih sedikit pengembang yang mengerjakan proyek

Karena Anda dapat menangani berbagai aspek di satu tempat, termasuk aspek bisnis dan terkait monetisasi.



Bisakah Anda membuat aplikasi pengeditan video secara gratis?



Idealnya, Anda dapat: jika Anda memiliki keterampilan yang diperlukan, mengembangkan fitur pengeditan video sendiri tanpa menggunakan alat pengembangan aplikasi apa pun dimungkinkan, dan Anda dapat mencoba mengembangkan aplikasi pengeditan video secara gratis.

Kesimpulan

Dengan artikel ini, kami telah memberikan informasi apa pun yang Anda butuhkan untuk mengembangkan aplikasi pengeditan video Anda dengan paling efisien. Semua aspek berbeda yang harus Anda tangani tercantum di sini. Dengan pengetahuan ini dan perangkat lunak pengembangan aplikasi seluler yang bagus (seperti AppMaster.io, yang merupakan salah satu yang kami rekomendasikan), Anda dapat mencapai tujuan Anda dan mengembangkan aplikasi pengeditan video luar biasa dengan efisiensi!