Obrazy mogą uczynić Twoją stronę internetową lub ją zepsuć. Mogą przekazywać wiadomości, których słowa nie są w stanie przekazać. Tworzą nastrój i atmosferę, kształtują sposób, w jaki ludzie postrzegają Ciebie i Twoją firmę, i przyciągają odwiedzających jak nic innego w sieci (może z wyjątkiem wideo).

Właściwy obraz może być wart tysiące dolarów dla Twojego biznesu. I to jest dokładnie to, dlaczego wybierając zły jeden może być kosztowne, nawet nie wiedząc o tym - więc wziąć czas teraz, aby znaleźć prawo jeden.

JPEG i PNG to oba formaty obrazu, które mogą być używane na stronach internetowych, ale istnieją pewne kluczowe różnice między nimi, o których powinieneś wiedzieć przed podjęciem decyzji.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym są pliki JPG i PNG, które z nich najlepiej sprawdzają się w różnych zastosowaniach i jak można je zapisać, aby pojawiły się na Twojej stronie internetowej.

Czym są pliki JPG i PNG?

JPG

JPG to skrót od Joint Photographic Experts Group i jest najczęściej spotykanym formatem obrazu w sieci. Jest to format stratny, co oznacza, że niektóre dane obrazu są tracone za każdym razem, gdy plik jest kompresowany. Powoduje to zmniejszenie rozmiaru pliku i obniżenie jakości obrazu.

JPG są dobrym wyborem dla obrazów wyświetlanych na samej stronie internetowej, ponieważ zazwyczaj mają mniejszy rozmiar pliku. Oznacza to, że będą ładować się szybciej, co jest ważne dla utrzymania zainteresowania i zaangażowania odwiedzających Twoją stronę. Dodatkowo, JPG są standardowym formatem obsługiwanym przez większość przeglądarek internetowych.

JPG mogą być również skompresowane bardziej niż obrazy PNG, wymagające mniej miejsca i przepustowości. Wreszcie, JPG mogą zawierać metadane, takie jak komentarze i informacje o prawach autorskich. Jednak zostanie to usunięte, jeśli nie jest napisane w odpowiednim formacie.

Jednym minusem korzystania z JPG jest to, że są one ograniczone do 256 kolorów. To może nie być problemem dla większości obrazów, ale może powodować problemy dla złożonych z wieloma odcieniami lub gradientami, ponieważ informacje pomijające kolor będą przechowywane jako 0.

PNG

Format pliku PNG jest bezstratny, co oznacza, że żadne dane nie są tracone podczas kompresji pliku. Powoduje to, że jest on większy w porównaniu do plików JPG, ale nie wpływa na jakość. Jest to główna różnica między tymi dwoma formatami, ale kilka bardziej drobnych różnic może sprawić, że jeden z nich będzie lepszym wyborem dla Twojej strony internetowej.

Istnieje kilka korzyści z używania PNG dla obrazów Twojej witryny:

Mają one wyższą jakość niż JPG, co oznacza, że Twoje obrazy będą wyglądały lepiej podczas oglądania na ekranach o wysokiej rozdzielczości.

PNG mogą zawierać efekty przezroczystości, nadając Twojej stronie bardziej wypolerowany i profesjonalny wygląd. Dlatego dobrze nadają się do obrazów, które są częścią logo lub nagłówka Twojej witryny. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz nałożyć na obraz inne elementy bez obaw, czy ich kolory będą się dobrze komponować. PNG są szeroko obsługiwane przez przeglądarki internetowe, co czyni je dobrym wyborem dla każdej strony internetowej.

Minusem używania PNG jest to, że mają większy rozmiar pliku niż JPG. Ponadto konkretne starsze przeglądarki internetowe nie obsługują przezroczystości PNG dobrze lub w ogóle, co oznacza, że jeśli jest to ważna część obrazu, powinieneś wybrać JPG.

Jeśli chodzi o rozmiar pliku, PNG mogą być większe niż zarówno obrazy GIF i JPG, ponieważ nie zmniejszają głębi kolorów, aby zmniejszyć pliki. Dlatego PNG nie są odpowiednie dla zdjęć lub obrazów zawierających gradienty lub inne wielokolorowe obrazy. Jeśli Twoja strona internetowa zawiera więcej niż jeden obraz, powinieneś rozważyć skompresowanie tych PNG za pomocą zewnętrznego programu obsługującego ten format, ponieważ w ten sposób zmniejszysz rozmiar pliku bez utraty zbyt dużej ilości jakości obrazu.

Jak zapisać obraz do użytku na stronie internetowej

Po wybraniu odpowiedniego formatu obrazu dla swojej strony internetowej, musisz go zapisać, aby użyć go na swojej stronie internetowej. Zarówno pliki JPG, jak i PNG mogą być przechowywane w formacie zoptymalizowanym do użytku w sieci. Oznacza to, że plik zostanie skompresowany bez utraty jakości obrazu.

Wiele opcji jest dostępnych, ale najlepiej jest użyć darmowej aplikacji internetowej, takiej jak Optimizilla lub TinyPNG. Istnieją programy, które zrobią to za Ciebie bez konieczności opuszczania komputera.

Zapisywanie obrazów do użytku internetowego może być trudnym procesem, ale ważne jest, aby zrobić to poprawnie, aby upewnić się, że wyglądają najlepiej na swojej stronie internetowej. Oto kilka wskazówek dotyczących optymalizacji zdjęć:

Użyj programu takiego jak Photoshop lub GIMP, aby zapisać swoje obrazy w odpowiednim formacie (JPG lub PNG).

Użyj niższego ustawienia jakości podczas zapisywania JPG, ponieważ są one zazwyczaj mniejsze w rozmiarze pliku niż PNG.

Upewnij się, że Twoje obrazy mają prawidłowy rozmiar i rozdzielczość dla Twojej witryny.

Użyj kompresji, aby zmniejszyć rozmiar pliku swoich obrazów bez utraty jakości.

Kolejna ważna rzecz do zapamiętania - zachowaj oryginalne pliki.

Zawsze zachowuj oryginalne obrazy, przynajmniej przez jakiś czas, ponieważ możesz ich potrzebować w przyszłości.

Kiedy używać JPG, a kiedy PNG?

Szybkość ładowania strony zależy od właściwego formatu pliku graficznego. I zawsze jest to mylące, którego z nich używać: JPG czy PNG.

Najpowszechniejsza zasada mówi, że JPG stosuje się do zdjęć bez przezroczystego tła i innych plików wymagających dużej ilości pamięci; PNG - do grafik z przezroczystym tłem i obrazów, w których ważna jest przejrzystość i żywość.

JPG są zazwyczaj używane do obrazów wyświetlanych na samej stronie internetowej. Mają one mniejszy rozmiar pliku, co oznacza, że będą ładować się szybciej niż PNG.

PNG lepiej nadają się do obrazów, które będą używane jako część logo lub nagłówka strony, ponieważ mają wyższą jakość i mogą zawierać efekty przezroczystości.

Podsumowując.

Kluczowe różnice pomiędzy formatami plików JPG i PNG:

JPG mają zazwyczaj mniejszy rozmiar pliku niż PNG, co czyni je dobrym wyborem dla obrazów na stronie internetowej.

PNG lepiej nadają się do obrazów używanych jako część logo lub nagłówka strony internetowej.

Upewnij się, że Twoje obrazy mają odpowiedni rozmiar i rozdzielczość dla Twojej strony internetowej.

Użyj kompresji, aby zmniejszyć rozmiar pliku swoich obrazów bez utraty jakości.

Format pliku obrazu całkowicie zależy od rodzaju treści, które prezentujesz na stronie. Jeśli jest to typ bardziej fotograficzny - trzymaj się JPG-ów. Jeśli używasz głównie grafiki - wybierz PNG. W sumie pamiętaj, że jest to jeden z głównych czynników wpływających na szybkość ładowania Twojej strony.