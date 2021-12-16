图片可以成就或破坏您的网站。它们可以传达文字无法传达的信息。它们创造情绪和氛围，塑造人们对您和您的公司的看法，并以网络上其他任何方式吸引访问者（除了视频）。

正确的图像可能对您的企业价值数千美元。这就是为什么选择错误的人可能会在不知不觉中花费你的钱——所以现在花点时间找到合适的人。

JPEG 和 PNG 都是可以在网站上使用的图像格式，但是在做出决定之前，您应该了解它们之间的一些关键区别。

让我们仔细看看什么是 JPG 和 PNG 文件，哪些最适合不同的应用程序，以及如何保存它们，以便它们出现在您的网站上。

什么是 JPG 和 PNG 文件？

JPG

JPG 代表联合图像专家组，是网络上最常见的图像格式。这是一种有损格式，这意味着每次压缩文件时都会丢失一些图像数据。它使文件变小并降低图像的质量。

JPG 是显示在网页本身上的图像的不错选择，因为它们的文件大小通常较小。这意味着它们将更快地加载，这对于保持您网站的访问者的兴趣和参与度很重要。此外，JPG 是大多数 Web 浏览器支持的标准格式。

JPG 也可以比 PNG 图像压缩更多，需要更少的空间和带宽。最后，JPG 可以包含评论和版权信息等元数据。但是，如果它没有以正确的格式写入，它将被删除。

使用 JPG 的一个缺点是它们仅限于 256 色。这对于大多数图像可能不是问题，但可能会导致具有多个阴影或渐变的复杂图像出现问题，因为省略颜色的信息将存储为 0。

PNG

PNG文件格式是无损的，这意味着压缩文件时不会丢失任何数据。与 JPG 文件相比，这使其更大，但不影响质量。这是两种格式之间的主要区别，但一些更小的区别可以使其中一种成为您网站的更好选择。

将 PNG 用于您网站的图像有几个好处：

它们具有比 JPG 更高的质量，这意味着在高分辨率屏幕上查看时您的图像看起来会更好。

PNG 可以包含透明效果，让您的网站看起来更加精致和专业。这就是为什么它们非常适合作为网站徽标或标题一部分的图像。如果您想在图像上叠加其他元素而不担心它们的颜色是否能很好地融合在一起，这很好。 PNG 被网络浏览器广泛支持，使其成为任何网站的不错选择。

使用 PNG 的缺点是它们的文件大小比 JPG 大。此外，某些较旧的 Web 浏览器不能很好地或根本不支持 PNG 透明度，这意味着如果它是图像的重要部分，则应该使用 JPG。

就文件大小而言，PNG 可以比 GIF 和 JPG 图像都大，因为它们不会降低颜色深度以使文件更小。这就是为什么 PNG 不适用于包含渐变或其他多色图像的照片或图像。如果您的网页有多个图像，则应考虑使用支持该格式的外部程序压缩这些 PNG，因为这样做会减小文件大小而不会损失太多图像质量。

如何保存图像以在您的网站上使用

为您的网站选择正确的图像格式后，您需要将其保存以在您的网页上使用。 JPG 和 PNG 文件都可以保存为优化的格式以供 Web 使用。这意味着将在不牺牲图像质量的情况下压缩文件。

有很多选择，但最好的办法是使用免费的基于网络的在线应用程序，例如 Optimizilla 或 TinyPNG。有一些程序可以为您执行此操作，而无需离开舒适的计算机。

保存您的图像以供 Web 使用可能是一个棘手的过程，但必须正确执行以确保它们在您的网站上看起来最好。以下是一些优化图像的技巧：

使用 Photoshop 或 GIMP 等程序以正确的格式（JPG 或 PNG）保存图像。

保存 JPG 时使用较低的质量设置，因为它们的文件大小通常比 PNG 小。

确保您的图片尺寸和分辨率适合您的网站。

使用压缩在不牺牲质量的情况下减小图像的文件大小。

要记住的另一件重要事情 - 保留原始文件。

始终保留原始图像，至少保留一段时间，因为您将来可能需要它们。

什么时候用JPG，什么时候用PNG？

网站加载速度取决于正确的图像文件格式。使用哪一个总是令人困惑：JPG 或 PNG。

最常见的规则是JPG用于没有透明背景的照片和其他占用大量内存的文件； PNG 用于具有透明背景的图形和清晰度和活力很重要的图像。

JPG 通常用于网页本身显示的图像。它们的文件大小更小，这意味着它们的加载速度比 PNG 快。

PNG 更适合用作网站徽标或标题的一部分的图像，因为它们具有更高的质量并且可以包含透明效果。

总结

JPG 和 PNG 文件格式之间的主要区别：

JPG 的文件大小通常比 PNG 小，因此它们是网页上图像的不错选择。

PNG 更适合用作网站徽标或标题的一部分的图像。

确保您的图片尺寸和分辨率适合您的网站。

使用压缩在不牺牲质量的情况下减小图像的文件大小。

图像文件格式完全取决于您在网站上呈现的内容类型。如果它是更多的摄影类型 - 坚持使用 JPG。如果您主要使用图形 - 选择 PNG。总而言之，请记住，它是影响您网站加载速度的主要因素之一。