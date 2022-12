Le immagini possono fare la differenza nel vostro sito web. Possono trasmettere messaggi che le parole non possono trasmettere. Creano atmosfera, modellano la percezione che le persone hanno di voi e della vostra azienda e attirano i visitatori come nient'altro sul web (tranne forse i video).

L'immagine giusta può valere migliaia di dollari per la vostra azienda. Ed è proprio per questo che la scelta di un'immagine sbagliata potrebbe costarvi denaro senza che ve ne rendiate conto, quindi prendetevi il tempo necessario per trovare quella giusta.

JPEG e PNG sono entrambi formati di immagine che possono essere utilizzati nei siti web, ma ci sono alcune differenze fondamentali che è bene conoscere prima di prendere una decisione.

Vediamo più da vicino cosa sono i file JPG e PNG, quali sono i migliori per le diverse applicazioni e come si possono salvare, in modo che vengano visualizzati sul vostro sito web.

Cosa sono i file JPG e PNG?

JPG

JPG è l'acronimo di Joint Photographic Experts Group ed è il formato di immagine più comune sul web. È un formato con perdita di dati, il che significa che alcuni dati dell'immagine vengono persi ogni volta che il file viene compresso. Questo riduce le dimensioni del file e diminuisce la qualità dell'immagine.

I JPG sono una buona scelta per le immagini visualizzate sulla pagina web stessa, perché in genere sono di dimensioni ridotte. Ciò significa che si caricano più rapidamente, il che è importante per mantenere vivo l'interesse dei visitatori del sito web. Inoltre, i JPG sono un formato standard supportato dalla maggior parte dei browser web.

I JPG possono anche essere compressi meglio delle immagini PNG, richiedendo meno spazio e larghezza di banda. Infine, i JPG possono includere metadati come commenti e informazioni sul copyright. Tuttavia, questi vengono rimossi se non sono scritti nel formato corretto.

L'unico inconveniente dell'uso dei JPG è che sono limitati a 256 colori. Questo potrebbe non essere un problema per la maggior parte delle immagini, ma può causare problemi per quelle complesse con sfumature o gradienti multipli, perché le informazioni che omettono il colore saranno memorizzate come 0.

PNG

Il formato di file PNG è privo di perdite, il che significa che non vengono persi dati quando il file viene compresso. Questo lo rende più grande rispetto ai file JPG, ma non influisce sulla qualità. Questa è la differenza principale tra i due formati, ma alcune differenze minori possono rendere uno dei due la scelta migliore per il vostro sito web.

L'uso dei PNG per le immagini del vostro sito web presenta diversi vantaggi:

La qualità dei PNG è superiore a quella dei JPG, il che significa che le immagini vengono visualizzate meglio su schermi ad alta risoluzione.

I PNG possono includere effetti di trasparenza, dando al vostro sito web un aspetto più curato e professionale. Per questo motivo sono ideali per le immagini che fanno parte del logo o dell'intestazione del sito. È un'ottima soluzione se si desidera sovrapporre altri elementi all'immagine senza preoccuparsi che i loro colori si mescolino bene tra loro. I PNG sono ampiamente supportati dai browser web, il che li rende una buona scelta per qualsiasi sito web.

L'aspetto negativo dell'uso dei PNG è che hanno una dimensione di file maggiore rispetto ai JPG. Inoltre, alcuni vecchi browser non supportano la trasparenza dei PNG, o non la supportano affatto, per cui, se si tratta di una parte importante dell'immagine, è meglio optare per un JPG.

In termini di dimensioni dei file, i PNG possono essere più grandi delle immagini GIF e JPG perché non riducono la profondità del colore per rendere i file più piccoli. Per questo motivo i PNG non sono adatti a foto o immagini contenenti gradienti o altre immagini multicolore. Se la vostra pagina web contiene più di un'immagine, dovreste prendere in considerazione la possibilità di comprimere questi PNG con un programma esterno che supporti il formato, in quanto ciò ridurrà le dimensioni dei file senza perdere troppa qualità dell'immagine.

Come salvare un'immagine da utilizzare sul proprio sito web

Una volta scelto il formato di immagine adatto al vostro sito web, dovete salvarlo per utilizzarlo sulla vostra pagina web. Sia i file JPG che PNG possono essere conservati in un formato ottimizzato per l'uso sul web. Ciò significa che il file verrà compresso senza sacrificare la qualità dell'immagine.

Sono disponibili molte opzioni, ma la scelta migliore è quella di utilizzare un'applicazione online gratuita basata sul Web, come Optimizilla o TinyPNG. Sono disponibili alcuni programmi che eseguono questa operazione senza dover lasciare il computer.

Salvare le immagini per il web può essere un processo complicato, ma è essenziale farlo correttamente per assicurarsi che appaiano al meglio sul vostro sito web. Ecco alcuni consigli per ottimizzare le immagini:

Utilizzate un programma come Photoshop o GIMP per salvare le immagini nel formato corretto (JPG o PNG).

Utilizzate un'impostazione di qualità più bassa quando salvate i JPG, poiché in genere le dimensioni dei file sono inferiori a quelle dei PNG.

Assicuratevi che le immagini abbiano le dimensioni e la risoluzione corrette per il vostro sito web.

Utilizzate la compressione per ridurre le dimensioni dei file delle immagini senza sacrificare la qualità.

Un'altra cosa importante da ricordare: conservare i file originali.

Conservate sempre le immagini originali, almeno per qualche tempo, perché potrebbero servirvi in futuro.

Quando usare JPG e quando PNG?

La velocità di caricamento di un sito web dipende dal giusto formato di file immagine. E c'è sempre confusione su quale utilizzare: JPG o PNG.

La regola più comune è che il formato JPG si usa per le fotografie senza sfondo trasparente e per altri file che richiedono molta memoria; il PNG si usa per la grafica con sfondo trasparente e per le immagini in cui sono importanti la chiarezza e la vivacità.

I JPG sono tipicamente utilizzati per le immagini visualizzate sulla pagina web stessa. Le dimensioni dei file sono più ridotte, il che significa che si caricano più velocemente dei PNG.

I PNG sono più adatti per le immagini che saranno utilizzate come parte del logo o dell'intestazione del sito web, in quanto hanno una qualità superiore e possono includere effetti di trasparenza.

Per riassumere

Principali differenze tra i formati di file JPG e PNG:

I JPG hanno in genere dimensioni più ridotte rispetto ai PNG, il che li rende una buona scelta per le immagini sulla pagina web.

I PNG sono più adatti per le immagini utilizzate come parte del logo o dell'intestazione del sito web.

Assicuratevi che le immagini abbiano le dimensioni e la risoluzione corrette per il vostro sito web.

Utilizzate la compressione per ridurre le dimensioni dei file delle immagini senza sacrificare la qualità.

Il formato dei file di immagine dipende interamente dal tipo di contenuto che presentate sul sito. Se si tratta di contenuti di tipo fotografico, scegliete i JPG. Se invece utilizzate soprattutto grafica, scegliete i PNG. In definitiva, ricordate che è uno dei fattori principali che influiscono sulla velocità di caricamento del vostro sito web.