Bilder können Ihre Website verändern oder zerstören. Sie können Botschaften vermitteln, die Worte nicht können. Sie schaffen Stimmung und Atmosphäre, prägen, wie Menschen Sie und Ihr Unternehmen wahrnehmen, und ziehen Besucher an wie nichts anderes im Web (außer vielleicht Video).

Das richtige Bild kann für Ihr Unternehmen Tausende von Dollar wert sein. Und genau aus diesem Grund kann die Wahl des falschen Sie Geld kosten, ohne es zu wissen – also nehmen Sie sich jetzt Zeit, um den richtigen zu finden.

JPEG und PNG sind beides Bildformate, die auf Websites verwendet werden können, aber es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen ihnen, die Sie kennen sollten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Schauen wir uns genauer an, was JPG- und PNG-Dateien sind, welche für verschiedene Anwendungen am besten geeignet sind und wie Sie sie speichern können, damit sie auf Ihrer Website angezeigt werden.

Was sind JPG- und PNG-Dateien?

JPG

JPG steht für Joint Photographic Experts Group und ist das am weitesten verbreitete Bildformat im Internet. Es ist ein verlustbehaftetes Format, was bedeutet, dass bei jeder Komprimierung der Datei einige Bilddaten verloren gehen. Dadurch wird die Dateigröße kleiner und die Bildqualität verringert.

JPGs sind eine gute Wahl für Bilder, die auf der Webseite selbst angezeigt werden, da sie normalerweise eine kleinere Dateigröße haben. Das bedeutet, dass sie schneller geladen werden, was wichtig ist, um die Besucher Ihrer Website interessiert und engagiert zu halten. Darüber hinaus sind JPGs ein Standardformat, das von den meisten Webbrowsern unterstützt wird.

JPGs können auch stärker komprimiert werden als PNG-Bilder, wodurch weniger Speicherplatz und Bandbreite benötigt werden. Schließlich können JPGs Metadaten wie Kommentare und Copyright-Informationen enthalten. Dies wird jedoch entfernt, wenn es nicht im richtigen Format geschrieben ist.

Der einzige Nachteil bei der Verwendung von JPGs ist, dass sie auf 256 Farben begrenzt sind. Dies ist für die meisten Bilder möglicherweise kein Problem, kann jedoch bei komplexen Bildern mit mehreren Schattierungen oder Farbverläufen zu Problemen führen, da die Informationen, bei denen die Farbe weggelassen wird, als Nullen gespeichert werden.

PNG

Das PNG-Dateiformat ist verlustfrei, was bedeutet, dass beim Komprimieren der Datei keine Daten verloren gehen. Dadurch wird es im Vergleich zu JPG-Dateien größer, hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität. Dies ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Formaten, aber einige kleinere Unterschiede können eines davon zu einer besseren Wahl für Ihre Website machen.

Die Verwendung von PNGs für die Bilder Ihrer Website bietet mehrere Vorteile:

Sie haben eine höhere Qualität als JPGs, was bedeutet, dass Ihre Bilder auf hochauflösenden Bildschirmen besser aussehen.

PNGs können Transparenzeffekte enthalten, die Ihrer Website ein ausgefeilteres und professionelleres Aussehen verleihen. Aus diesem Grund eignen sie sich gut für Bilder, die Teil Ihres Website-Logos oder -Headers sind. Dies ist gut, wenn Sie andere Elemente auf dem Bild überlagern möchten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob ihre Farben gut miteinander harmonieren. PNGs werden von Webbrowsern weitgehend unterstützt, was sie zu einer guten Wahl für jede Website macht.

Der Nachteil der Verwendung von PNGs ist, dass sie eine größere Dateigröße als JPGs haben. Außerdem unterstützen bestimmte ältere Webbrowser PNG-Transparenz nicht gut oder überhaupt nicht, was bedeutet, dass Sie sich für ein JPG entscheiden sollten, wenn es sich um einen wichtigen Teil Ihres Bildes handelt.

In Bezug auf die Dateigröße können PNGs größer als GIF- und JPG-Bilder sein, da sie die Farbtiefe nicht reduzieren, um Dateien kleiner zu machen. Aus diesem Grund sind PNGs nicht für Fotos oder Bilder geeignet, die Farbverläufe oder andere mehrfarbige Bilder enthalten. Wenn Ihre Webseite mehr als ein Bild enthält, sollten Sie erwägen, diese PNGs mit einem externen Programm zu komprimieren, das das Format unterstützt, da dies die Dateigröße reduziert, ohne zu viel von der Bildqualität zu verlieren.

So speichern Sie ein Bild zur Verwendung auf Ihrer Website

Sobald Sie das richtige Bildformat für Ihre Website ausgewählt haben, müssen Sie es speichern, um es auf Ihrer Webseite zu verwenden. Sowohl JPG- als auch PNG-Dateien können in einem für die Verwendung im Internet optimierten Format gehalten werden. Das bedeutet, dass die Datei ohne Einbußen bei der Bildqualität komprimiert wird.

Es stehen viele Optionen zur Verfügung, aber am besten verwenden Sie eine kostenlose webbasierte Online-App wie Optimizilla oder TinyPNG. Es gibt einige Programme, die dies für Sie erledigen, ohne den Komfort Ihres Computers verlassen zu müssen.

Das Speichern Ihrer Bilder für die Verwendung im Internet kann ein kniffliger Prozess sein, aber es ist wichtig, dass Sie es richtig machen, um sicherzustellen, dass sie auf Ihrer Website optimal aussehen. Hier sind ein paar Tipps zur Optimierung Ihrer Bilder:

Verwenden Sie ein Programm wie Photoshop oder GIMP, um Ihre Bilder im richtigen Format (JPG oder PNG) zu speichern.

Verwenden Sie beim Speichern von JPGs eine niedrigere Qualitätseinstellung, da sie im Allgemeinen eine kleinere Dateigröße haben als PNGs.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder die richtige Größe und Auflösung für Ihre Website haben.

Verwenden Sie die Komprimierung, um die Dateigröße Ihrer Bilder ohne Qualitätseinbußen zu reduzieren.

Eine weitere wichtige Sache, an die Sie denken sollten – bewahren Sie die Originaldateien auf.

Bewahren Sie die Originalbilder immer auf, zumindest für einige Zeit, da Sie sie möglicherweise in Zukunft benötigen.

Wann verwendet man JPG und wann PNG?

Die Ladegeschwindigkeit der Website hängt vom richtigen Bilddateiformat ab. Und es ist immer verwirrend, welches man verwenden soll: JPG oder PNG.

Die häufigste Regel ist, dass JPG für Fotos ohne transparenten Hintergrund und andere speicherintensive Dateien verwendet wird; PNG wird für Grafiken mit transparentem Hintergrund und Bilder verwendet, bei denen Klarheit und Lebendigkeit wichtig sind.

JPGs werden normalerweise für Bilder verwendet, die auf der Webseite selbst angezeigt werden. Sie haben eine kleinere Dateigröße, was bedeutet, dass sie schneller geladen werden als PNGs.

PNGs eignen sich besser für Bilder, die als Teil des Logos oder der Kopfzeile der Website verwendet werden, da sie eine höhere Qualität haben und Transparenzeffekte enthalten können.

Um zusammenzufassen

Hauptunterschiede zwischen JPG- und PNG-Dateiformaten:

JPGs haben in der Regel eine kleinere Dateigröße als PNGs, was sie zu einer guten Wahl für Bilder auf der Webseite macht.

PNGs eignen sich besser für Bilder, die als Teil des Logos oder der Kopfzeile der Website verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder die richtige Größe und Auflösung für Ihre Website haben.

Verwenden Sie die Komprimierung, um die Dateigröße Ihrer Bilder ohne Qualitätseinbußen zu reduzieren.

Das Bilddateiformat hängt vollständig von der Art der Inhalte ab, die Sie auf der Website präsentieren. Wenn es eher fotografischer Art ist, bleiben Sie bei den JPGs. Wenn Sie hauptsächlich Grafiken verwenden, wählen Sie PNGs. Denken Sie alles in allem daran, dass dies einer der Hauptfaktoren ist, die die Geschwindigkeitsbelastung Ihrer Website beeinflussen.