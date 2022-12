Afbeeldingen kunnen uw website maken of breken. Ze kunnen boodschappen overbrengen die woorden niet kunnen overbrengen. Ze creëren stemming en sfeer, bepalen hoe mensen u en uw bedrijf zien, en trekken bezoekers aan zoals niets anders op het web (behalve misschien video).

Het juiste beeld kan duizenden dollars waard zijn voor uw bedrijf. En dit is precies waarom de verkeerde keuze u geld kan kosten zonder dat u het weet - neem dus nu de tijd om de juiste te vinden.

JPEG en PNG zijn beide afbeeldingsformaten die op websites kunnen worden gebruikt, maar er zijn enkele belangrijke verschillen die u moet kennen voordat u een beslissing neemt.

Laten we eens nader bekijken wat JPG en PNG bestanden zijn, welke het beste werken voor verschillende toepassingen, en hoe je ze kunt opslaan, zodat ze op je website verschijnen.

Wat zijn JPG en PNG bestanden?

JPG

JPG staat voor Joint Photographic Experts Group en is het meest gebruikte afbeeldingsformaat op het web. Het is een lossy formaat, wat betekent dat er wat beeldgegevens verloren gaan elke keer dat het bestand gecomprimeerd wordt. Dit maakt de bestandsgrootte kleiner en vermindert de kwaliteit van de afbeelding.

JPG's zijn een goede keuze voor afbeeldingen op de webpagina zelf omdat ze meestal kleiner zijn in bestandsgrootte. Dit betekent dat ze sneller laden, wat belangrijk is om de bezoekers van je website geïnteresseerd en betrokken te houden. Bovendien zijn JPG's een standaard formaat dat door de meeste webbrowsers wordt ondersteund.

JPGs kunnen ook meer gecomprimeerd worden dan PNG afbeeldingen, waardoor ze minder ruimte en bandbreedte nodig hebben. Tenslotte kunnen JPGs metadata bevatten zoals commentaar en copyright informatie. Deze worden echter verwijderd als ze niet in het juiste formaat geschreven zijn.

Het enige nadeel van het gebruik van JPGs is dat ze beperkt zijn tot 256 kleuren. Dit is misschien geen probleem voor de meeste afbeeldingen, maar kan problemen veroorzaken voor complexe afbeeldingen met meerdere tinten of kleurverlopen omdat de informatie zonder kleur zal worden opgeslagen als 0's.

PNG

Het PNG bestandsformaat is verliesvrij, wat betekent dat er geen gegevens verloren gaan wanneer het bestand wordt gecomprimeerd. Dit maakt het groter dan JPG-bestanden, maar heeft geen invloed op de kwaliteit. Dit is het belangrijkste verschil tussen de twee formaten, maar enkele kleinere verschillen kunnen een van de twee tot een betere keuze voor uw website maken.

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van PNGs voor de afbeeldingen van je website:

Ze hebben een hogere kwaliteit dan JPG's, wat betekent dat je afbeeldingen er beter uitzien op schermen met een hoge resolutie.

PNGs kunnen transparantie-effecten bevatten, waardoor je website een meer gepolijste en professionele uitstraling krijgt. Daarom zijn ze zeer geschikt voor afbeeldingen die deel uitmaken van uw websitelogo of header. Dit is goed als u andere elementen over de afbeelding wilt leggen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of hun kleuren wel goed samengaan. PNG's worden breed ondersteund door webbrowsers, waardoor ze een goede keuze zijn voor elke website.

Het nadeel van het gebruik van PNGs is dat ze een grotere bestandsgrootte hebben dan JPGs. Ook ondersteunen bepaalde oudere webbrowsers PNG transparantie niet goed of helemaal niet, wat betekent dat als het een belangrijk onderdeel van je afbeelding is, je beter voor een JPG kunt gaan.

In termen van bestandsgrootte kunnen PNGs groter zijn dan zowel GIF als JPG afbeeldingen omdat ze de kleurdiepte niet verminderen om bestanden kleiner te maken. Daarom zijn PNGs niet geschikt voor foto's of afbeeldingen met kleurverlopen of andere veelkleurige afbeeldingen. Als uw webpagina meer dan één afbeelding bevat, moet u overwegen deze PNG's te comprimeren met een extern programma dat het formaat ondersteunt, omdat dit de bestandsgrootte vermindert zonder al te veel van de kwaliteit van de afbeelding te verliezen.

Een afbeelding opslaan voor gebruik op uw website

Zodra u het juiste afbeeldingsformaat voor uw website hebt gekozen, moet u het opslaan voor gebruik op uw webpagina. Zowel JPG- als PNG-bestanden kunnen worden bewaard in een geoptimaliseerd formaat voor webgebruik. Dit betekent dat het bestand wordt gecomprimeerd zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

Er zijn veel opties beschikbaar, maar je beste gok is het gebruik van een gratis online web-gebaseerde app zoals Optimizilla of TinyPNG. Er zijn enkele programma's beschikbaar die dit voor u doen zonder dat u het comfort van uw computer hoeft te verlaten.

Het opslaan van uw afbeeldingen voor webgebruik kan een lastig proces zijn, maar het is essentieel om het goed te doen zodat ze er op uw website optimaal uitzien. Hier zijn enkele tips om uw afbeeldingen te optimaliseren:

Gebruik een programma als Photoshop of GIMP om je afbeeldingen in het juiste formaat (JPG of PNG) op te slaan.

Gebruik een lagere kwaliteitsinstelling bij het opslaan van JPG's, omdat deze over het algemeen kleiner zijn dan PNG's.

Zorg ervoor dat je afbeeldingen de juiste grootte en resolutie hebben voor je website.

Gebruik compressie om de bestandsgrootte van je afbeeldingen te verkleinen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Een ander belangrijk ding om te onthouden - bewaar originele bestanden.

Bewaar altijd originele afbeeldingen, tenminste voor enige tijd, omdat je ze in de toekomst misschien nodig hebt.

Wanneer gebruik je JPG en wanneer PNG?

De snelheid van het laden van een website hangt af van het juiste bestandsformaat. En het is altijd verwarrend welke je moet gebruiken: JPG of PNG.

De meest gangbare regel is dat JPG wordt gebruikt voor foto's zonder transparante achtergrond en andere geheugen-intensieve bestanden; PNG wordt gebruikt voor afbeeldingen met transparante achtergronden en afbeeldingen waarbij helderheid en levendigheid belangrijk zijn.

JPG's worden meestal gebruikt voor afbeeldingen die op de webpagina zelf worden weergegeven. Ze zijn kleiner in bestandsgrootte, wat betekent dat ze sneller laden dan PNGs.

PNG's zijn beter geschikt voor afbeeldingen die worden gebruikt als onderdeel van het logo of de header van de website, omdat ze een hogere kwaliteit hebben en transparantie-effecten kunnen bevatten.

Samengevat

Belangrijkste verschillen tussen JPG en PNG bestandsformaten:

JPGs zijn meestal kleiner in bestandsgrootte dan PNGs, waardoor ze een goede keuze zijn voor afbeeldingen op de webpagina.

PNGs zijn beter geschikt voor afbeeldingen die gebruikt worden als onderdeel van het logo of de header van de website.

Zorg ervoor dat uw afbeeldingen de juiste grootte en resolutie hebben voor uw website.

Gebruik compressie om de bestandsgrootte van uw afbeeldingen te verminderen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Het bestandsformaat van afbeeldingen hangt volledig af van het type inhoud dat u op de website presenteert. Als het meer fotografisch van aard is - houd het bij JPG's. Als u voornamelijk grafische afbeeldingen gebruikt - kies dan voor PNG's. Al met al, vergeet niet dat het een van de belangrijkste factoren is die de snelheid van uw website beïnvloeden.