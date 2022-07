As imagens podem fazer ou quebrar seu site. Eles podem transmitir mensagens que as palavras não podem. Eles criam clima e atmosfera, moldam como as pessoas percebem você e sua empresa e atraem visitantes como nada mais na web (exceto talvez o vídeo).

A imagem certa pode valer milhares de dólares para o seu negócio. E é exatamente por isso que escolher o errado pode custar-lhe dinheiro mesmo sem saber - então reserve um tempo agora para encontrar o certo.

JPEG e PNG são formatos de imagem que podem ser usados em sites, mas existem algumas diferenças importantes entre eles que você deve conhecer antes de tomar uma decisão.

Vamos dar uma olhada mais de perto no que são arquivos JPG e PNG, quais funcionam melhor para diferentes aplicativos e como você pode salvá-los, para que eles apareçam em seu site.

O que são arquivos JPG e PNG?

JPG

JPG significa Joint Photographic Experts Group e é o formato de imagem mais comum na web. É um formato com perdas, o que significa que alguns dados de imagem são perdidos toda vez que o arquivo é compactado. Reduz o tamanho do arquivo e diminui a qualidade da imagem.

JPGs são uma boa opção para imagens exibidas na própria página da Web, pois geralmente são menores em tamanho de arquivo. Isso significa que eles serão carregados mais rapidamente, o que é importante para manter os visitantes do seu site interessados e engajados. Além disso, os JPGs são um formato padrão suportado pela maioria dos navegadores da web.

JPGs também podem ser compactados mais do que imagens PNG, exigindo menos espaço e largura de banda. Finalmente, os JPGs podem incluir metadados, como comentários e informações de direitos autorais. No entanto, isso será removido se não estiver escrito no formato adequado.

A única desvantagem de usar JPGs é que eles são limitados a 256 cores. Isso pode não ser um problema para a maioria das imagens, mas pode causar problemas para imagens complexas com vários tons ou gradientes, porque as informações que omitem cores serão armazenadas como 0s.

PNG

O formato de arquivo PNG é sem perdas, o que significa que nenhum dado é perdido quando o arquivo é compactado. Isso o torna maior em comparação com os arquivos JPG, mas não afeta a qualidade. É a principal diferença entre os dois formatos, mas algumas diferenças menores podem fazer de um deles uma escolha melhor para o seu site.

Existem vários benefícios em usar PNGs para as imagens do seu site:

Eles têm uma qualidade superior aos JPGs, o que significa que suas imagens ficarão melhores quando visualizadas em telas de alta resolução.

PNGs podem incluir efeitos de transparência, dando ao seu site uma aparência mais polida e profissional. É por isso que eles são adequados para imagens que fazem parte do logotipo ou cabeçalho do seu site. Isso é bom se você quiser sobrepor outros elementos na imagem sem se preocupar se suas cores se misturarão bem. PNGs são amplamente suportados por navegadores da web, tornando-os uma boa escolha para qualquer site.

A desvantagem de usar PNGs é que eles têm um tamanho de arquivo maior do que JPGs. Além disso, navegadores da Web antigos específicos não suportam bem a transparência PNG, o que significa que, se for uma parte importante da sua imagem, você deve usar um JPG.

Em termos de tamanho de arquivo, os PNGs podem ser maiores que as imagens GIF e JPG porque não reduzem a profundidade de cor para tornar os arquivos menores. É por isso que os PNGs não são adequados para fotos ou imagens que contenham gradientes ou outras imagens multicoloridas. Se sua página da web tiver mais de uma imagem, considere compactar esses PNGs com um programa externo que suporte o formato, pois isso reduzirá o tamanho dos arquivos sem perder muito a qualidade da imagem.

Como salvar uma imagem para uso em seu site

Depois de escolher o formato de imagem adequado para o seu site, você precisa salvá-lo para usar em sua página da web. Ambos os arquivos JPG e PNG podem ser mantidos em um formato otimizado para uso na web. Isso significa que o arquivo será compactado sem sacrificar a qualidade da imagem.

Muitas opções estão disponíveis, mas sua melhor aposta é usar um aplicativo online gratuito baseado na web, como Optimizilla ou TinyPNG. Existem alguns programas disponíveis que farão isso para você sem precisar sair do conforto do seu computador.

Salvar suas imagens para uso na Web pode ser um processo complicado, mas é essencial fazê-lo corretamente para garantir que elas tenham a melhor aparência em seu site. Aqui estão algumas dicas para otimizar suas imagens:

Use um programa como Photoshop ou GIMP para salvar suas imagens no formato correto (JPG ou PNG).

Use uma configuração de qualidade inferior ao salvar JPGs, pois eles geralmente são menores em tamanho de arquivo do que PNGs.

Certifique-se de que suas imagens tenham o tamanho e a resolução corretos para o seu site.

Use a compactação para reduzir o tamanho do arquivo de suas imagens sem sacrificar a qualidade.

Outra coisa importante a lembrar - mantenha os arquivos originais.

Sempre guarde as imagens originais, pelo menos por algum tempo, pois você pode precisar delas no futuro.

Quando usar JPG e quando usar PNG?

A velocidade de carregamento do site depende do formato de arquivo de imagem correto. E sempre fica confuso qual usar: JPG ou PNG.

A regra mais comum é que o JPG é usado para fotografias sem fundo transparente e outros arquivos que consomem muita memória; PNG é usado para gráficos com fundos transparentes e imagens onde clareza e vibração são importantes.

JPGs são normalmente usados para imagens exibidas na própria página da web. Eles são menores em tamanho de arquivo, o que significa que eles serão carregados mais rapidamente que os PNGs.

Os PNGs são mais adequados para imagens que serão usadas como parte do logotipo ou cabeçalho do site, pois têm uma qualidade superior e podem incluir efeitos de transparência.

Resumindo

Principais diferenças entre os formatos de arquivo JPG e PNG:

JPGs geralmente são menores em tamanho de arquivo do que PNGs, tornando-os uma boa opção para imagens na página da web.

PNGs são mais adequados para imagens usadas como parte do logotipo ou cabeçalho do site.

Certifique-se de que suas imagens tenham o tamanho e a resolução corretos para o seu site.

Use a compactação para reduzir o tamanho do arquivo de suas imagens sem sacrificar a qualidade.

O formato do arquivo de imagem depende inteiramente do tipo de conteúdo que você apresenta no site. Se for mais do tipo fotográfico — fique com os JPGs. Se você usa principalmente gráficos - escolha PNGs. Em suma, lembre-se de que é um dos principais fatores que afetam a velocidade de carregamento do seu site.