يمكن للصور أن تصنع موقع الويب الخاص بك أو تعطله. يمكنهم نقل رسائل لا تستطيع الكلمات. إنها تخلق الحالة المزاجية والجو ، وتشكل كيف ينظر الناس إليك ولشركتك ، وتجذب الزوار بشكل لا يشبه أي شيء آخر على الويب (ربما باستثناء الفيديو).

يمكن أن تساوي الصورة الصحيحة آلاف الدولارات لعملك. وهذا هو بالضبط السبب في أن اختيار الشخص الخاطئ قد يكلفك المال دون أن تدرك ذلك - لذا خذ وقتك الآن للعثور على الخيار المناسب.

يعد كل من تنسيقات JPEG و PNG تنسيقات الصور التي يمكن استخدامها على مواقع الويب ، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بينهما والتي يجب أن تعرفها قبل اتخاذ أي قرار.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على ملفات JPG و PNG ، وأيها يعمل بشكل أفضل مع التطبيقات المختلفة ، وكيف يمكنك حفظها ، بحيث تظهر على موقع الويب الخاص بك.

ما هي ملفات JPG و PNG؟

JPG

يرمز JPG إلى Joint Photographic Experts Group وهو تنسيق الصور الأكثر شيوعًا على الويب. إنه تنسيق مع فقدان البيانات ، مما يعني أن بعض بيانات الصورة يتم فقدها في كل مرة يتم فيها ضغط الملف. يجعل حجم الملف أصغر ويقلل من جودة الصورة.

تعد ملفات JPG اختيارًا جيدًا للصور المعروضة على صفحة الويب نفسها لأنها عادةً ما تكون أصغر في حجم الملف. هذا يعني أنه سيتم تحميلها بسرعة أكبر ، وهو أمر مهم للحفاظ على اهتمام زوار موقعك على الويب وانخراطهم. بالإضافة إلى ذلك ، تعد ملفات JPG تنسيقًا قياسيًا تدعمه معظم متصفحات الويب.

يمكن أيضًا ضغط ملفات JPG أكثر من صور PNG ، مما يتطلب مساحة ونطاق ترددي أقل. أخيرًا ، يمكن أن تتضمن ملفات JPG بيانات وصفية مثل التعليقات ومعلومات حقوق النشر. ومع ذلك ، ستتم إزالته إذا لم تتم كتابته بالتنسيق المناسب.

الجانب السلبي لاستخدام ملفات JPG هو أنها تقتصر على 256 لونًا. قد لا تكون هذه مشكلة بالنسبة لمعظم الصور ولكن يمكن أن تسبب مشاكل للصور المعقدة ذات الظلال أو التدرجات اللونية المتعددة لأن المعلومات التي يتم حذف اللون منها سيتم تخزينها على شكل 0.

بي إن جي

لا يتم فقدان تنسيق ملف PNG ، مما يعني أنه لا يتم فقد أي بيانات عند ضغط الملف. وهذا يجعله أكبر مقارنة بملفات JPG ولكنه لا يؤثر على الجودة. إنه الاختلاف الرئيسي بين التنسيقين ، ولكن بعض الاختلافات الطفيفة يمكن أن تجعل أحدهما خيارًا أفضل لموقع الويب الخاص بك.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام PNGs لصور موقع الويب الخاص بك:

تتمتع بجودة أعلى من صور JPG ، مما يعني أن صورك ستبدو أفضل عند عرضها على شاشات عالية الدقة.

يمكن أن تتضمن ملفات PNG تأثيرات الشفافية ، مما يمنح موقع الويب الخاص بك مظهرًا أكثر مصقولًا واحترافية. هذا هو السبب في أنها مناسبة تمامًا للصور التي تشكل جزءًا من شعار موقع الويب الخاص بك أو رأسه. يعد هذا أمرًا جيدًا إذا كنت تريد تراكب عناصر أخرى على الصورة دون القلق بشأن ما إذا كانت ألوانها ستندمج جيدًا معًا. تدعم متصفحات الويب ملفات PNG على نطاق واسع ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لأي موقع ويب.

الجانب السلبي لاستخدام PNGs هو أنها تحتوي على حجم ملف أكبر من ملفات JPG. أيضًا ، لا تدعم متصفحات الويب القديمة المحددة شفافية PNG بشكل جيد أو على الإطلاق ، مما يعني أنه إذا كانت جزءًا مهمًا من صورتك ، فيجب عليك استخدام JPG.

من حيث حجم الملف ، يمكن أن تكون ملفات PNG أكبر من كل من صور GIF و JPG لأنها لا تقلل من عمق اللون لجعل الملفات أصغر. هذا هو السبب في أن PNGs ليست مناسبة للصور أو الصور التي تحتوي على تدرجات أو صور أخرى متعددة الألوان. إذا كانت صفحة الويب الخاصة بك تحتوي على أكثر من صورة واحدة ، فيجب أن تفكر في ضغط ملفات PNG هذه باستخدام برنامج خارجي يدعم التنسيق لأن القيام بذلك سيقلل من أحجام الملفات دون فقدان الكثير من جودة الصورة.

كيفية حفظ صورة لاستخدامها على موقع الويب الخاص بك

بمجرد اختيار تنسيق الصورة المناسب لموقعك على الويب ، ستحتاج إلى حفظه لاستخدامه على صفحة الويب الخاصة بك. يمكن الاحتفاظ بملفات JPG و PNG بتنسيق محسن لاستخدام الويب. هذا يعني أنه سيتم ضغط الملف دون التضحية بجودة الصورة.

تتوفر العديد من الخيارات ، ولكن أفضل رهان لك هو استخدام تطبيق مجاني على شبكة الإنترنت مثل Optimizilla أو TinyPNG. هناك بعض البرامج المتاحة التي ستقوم بذلك نيابة عنك دون الحاجة إلى ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قد يكون حفظ صورك لاستخدام الويب عملية صعبة ، ولكن من الضروري القيام بذلك بشكل صحيح للتأكد من أنها تبدو في أفضل حالاتها على موقع الويب الخاص بك. إليك بعض النصائح لتحسين صورك:

استخدم برنامجًا مثل Photoshop أو GIMP لحفظ صورك بالتنسيق الصحيح (JPG أو PNG).

استخدم إعداد جودة أقل عند حفظ ملفات JPG ، حيث تكون عادةً أصغر حجمًا من ملفات PNG.

تأكد من أن صورك بالحجم الصحيح ودقة الوضوح لموقعك على الويب.

استخدم الضغط لتقليل حجم ملف صورك دون التضحية بالجودة.

شيء آخر مهم يجب تذكره - الاحتفاظ بالملفات الأصلية.

احتفظ دائمًا بالصور الأصلية ، على الأقل لبعض الوقت ، حيث قد تحتاجها في المستقبل.

متى تستخدم JPG ومتى تستخدم PNG؟

تعتمد سرعة تحميل الموقع على تنسيق ملف الصورة الصحيح. ومن المربك دائمًا استخدام أيهما: JPG أو PNG.

القاعدة الأكثر شيوعًا هي استخدام JPG للصور التي لا تحتوي على خلفية شفافة وملفات أخرى تستهلك ذاكرة كبيرة ؛ تستخدم PNG للرسومات ذات الخلفيات الشفافة والصور حيث يكون الوضوح والحيوية مهمين.

تُستخدم ملفات JPG عادةً للصور المعروضة على صفحة الويب نفسها. إنها أصغر حجمًا في حجم الملف ، مما يعني أنه سيتم تحميلها بشكل أسرع من ملفات PNG.

تعد ملفات PNG مناسبة بشكل أفضل للصور التي سيتم استخدامها كجزء من شعار موقع الويب أو رأسه ، حيث تتمتع بجودة أعلى ويمكن أن تتضمن تأثيرات شفافية.

لنلخص

الاختلافات الرئيسية بين تنسيقات ملفات JPG و PNG:

عادةً ما تكون ملفات JPG أصغر حجمًا من ملفات PNG ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للصور على صفحة الويب.

تعد ملفات PNG أكثر ملاءمة للصور المستخدمة كجزء من شعار موقع الويب أو رأسه.

تأكد من أن صورك بالحجم الصحيح ودقة الوضوح لموقعك على الويب.

استخدم الضغط لتقليل حجم ملف صورك دون التضحية بالجودة.

يعتمد تنسيق ملف الصورة كليًا على نوع المحتوى الذي تقدمه على موقع الويب. إذا كان نوع التصوير الفوتوغرافي أكثر - التزم بتنسيق JPG. إذا كنت تستخدم الرسومات بشكل أساسي - اختر PNGs. بشكل عام ، تذكر أنه أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك.