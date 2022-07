Les images peuvent faire ou défaire votre site Web. Ils peuvent transmettre des messages que les mots ne peuvent pas. Ils créent une ambiance et une atmosphère, façonnent la façon dont les gens vous perçoivent, vous et votre entreprise, et attirent des visiteurs comme rien d'autre sur le Web (sauf peut-être la vidéo).

La bonne image pourrait valoir des milliers de dollars pour votre entreprise. Et c'est exactement pourquoi choisir le mauvais peut vous coûter de l'argent sans même le savoir, alors prenez le temps maintenant de trouver le bon.

JPEG et PNG sont tous deux des formats d'image pouvant être utilisés sur des sites Web, mais il existe certaines différences essentielles entre eux que vous devez connaître avant de prendre une décision.

Examinons de plus près ce que sont les fichiers JPG et PNG, lesquels fonctionnent le mieux pour différentes applications et comment vous pouvez les enregistrer afin qu'ils s'affichent sur votre site Web.

Que sont les fichiers JPG et PNG ?

JPG

JPG signifie Joint Photographic Experts Group et est le format d'image le plus courant sur le Web. C'est un format avec perte, ce qui signifie que certaines données d'image sont perdues à chaque fois que le fichier est compressé. Cela réduit la taille du fichier et diminue la qualité de l'image.

Les fichiers JPG sont un bon choix pour les images affichées sur la page Web elle-même, car leur taille de fichier est généralement plus petite. Cela signifie qu'ils se chargeront plus rapidement, ce qui est important pour maintenir l'intérêt et l'engagement des visiteurs de votre site Web. De plus, les JPG sont un format standard pris en charge par la plupart des navigateurs Web.

Les JPG peuvent également être compressés plus que les images PNG, nécessitant moins d'espace et de bande passante. Enfin, les fichiers JPG peuvent inclure des métadonnées telles que des commentaires et des informations sur les droits d'auteur. Cependant, cela sera supprimé s'il n'est pas écrit dans le bon format.

Le seul inconvénient de l'utilisation des JPG est qu'ils sont limités à 256 couleurs. Cela peut ne pas être un problème pour la plupart des images, mais peut causer des problèmes pour les images complexes avec plusieurs nuances ou dégradés, car les informations omettant la couleur seront stockées sous forme de 0.

PNG

Le format de fichier PNG est sans perte, ce qui signifie qu'aucune donnée n'est perdue lorsque le fichier est compressé. Cela le rend plus grand que les fichiers JPG mais n'affecte pas la qualité. C'est la principale différence entre les deux formats, mais certaines différences plus mineures peuvent faire de l'un d'entre eux un meilleur choix pour votre site Web.

L'utilisation de PNG pour les images de votre site Web présente plusieurs avantages :

Ils ont une meilleure qualité que les JPG, ce qui signifie que vos images seront plus belles lorsqu'elles seront visualisées sur des écrans haute résolution.

Les PNG peuvent inclure des effets de transparence, donnant à votre site Web un aspect plus soigné et professionnel. C'est pourquoi ils conviennent bien aux images qui font partie du logo ou de l'en-tête de votre site Web. C'est bien si vous voulez superposer d'autres éléments sur l'image sans vous soucier de savoir si leurs couleurs se mélangeront bien ensemble. Les PNG sont largement pris en charge par les navigateurs Web, ce qui en fait un bon choix pour tout site Web.

L'inconvénient de l'utilisation des PNG est qu'ils ont une taille de fichier plus grande que les JPG. De plus, certains navigateurs Web plus anciens ne prennent pas bien en charge la transparence PNG, ce qui signifie que s'il s'agit d'une partie importante de votre image, vous devez opter pour un JPG.

En termes de taille de fichier, les fichiers PNG peuvent être plus volumineux que les images GIF et JPG car ils ne réduisent pas la profondeur de couleur pour réduire la taille des fichiers. C'est pourquoi les PNG ne conviennent pas aux photos ou aux images contenant des dégradés ou d'autres images multicolores. Si votre page Web contient plusieurs images, vous devriez envisager de compresser ces PNG avec un programme externe qui prend en charge le format, car cela réduira la taille des fichiers sans trop perdre de la qualité de l'image.

Comment enregistrer une image pour l'utiliser sur votre site Web

Une fois que vous avez choisi le format d'image approprié pour votre site Web, vous devez l'enregistrer pour l'utiliser sur votre page Web. Les fichiers JPG et PNG peuvent être conservés dans un format optimisé pour une utilisation sur le Web. Cela signifie que le fichier sera compressé sans sacrifier la qualité de l'image.

De nombreuses options sont disponibles, mais votre meilleur pari est d'utiliser une application Web en ligne gratuite telle que Optimizilla ou TinyPNG. Il existe des programmes disponibles qui le feront pour vous sans avoir à quitter le confort de votre ordinateur.

L'enregistrement de vos images pour une utilisation Web peut être un processus délicat, mais il est essentiel de le faire correctement pour s'assurer qu'elles s'affichent sous leur meilleur jour sur votre site Web. Voici quelques conseils pour optimiser vos images :

Utilisez un programme comme Photoshop ou GIMP pour enregistrer vos images dans le bon format (JPG ou PNG).

Utilisez un paramètre de qualité inférieur lors de l'enregistrement de fichiers JPG, car leur taille de fichier est généralement inférieure à celle des fichiers PNG.

Assurez-vous que vos images ont la bonne taille et la bonne résolution pour votre site Web.

Utilisez la compression pour réduire la taille de fichier de vos images sans sacrifier la qualité.

Une autre chose importante à retenir : conservez les fichiers originaux.

Conservez toujours les images originales, au moins pendant un certain temps, car vous pourriez en avoir besoin à l'avenir.

Quand utiliser JPG et quand utiliser PNG ?

La vitesse de chargement du site Web dépend du bon format de fichier image. Et il est toujours difficile de savoir lequel utiliser : JPG ou PNG.

La règle la plus courante est que JPG est utilisé pour les photographies sans fond transparent et autres fichiers gourmands en mémoire ; PNG est utilisé pour les graphiques avec des arrière-plans transparents et des images où la clarté et le dynamisme sont importants.

Les JPG sont généralement utilisés pour les images affichées sur la page Web elle-même. Ils sont plus petits en taille de fichier, ce qui signifie qu'ils se chargeront plus rapidement que les PNG.

Les PNG sont mieux adaptés aux images qui seront utilisées dans le cadre du logo ou de l'en-tête du site Web, car ils ont une meilleure qualité et peuvent inclure des effets de transparence.

Pour résumer

Principales différences entre les formats de fichier JPG et PNG :

Les JPG ont généralement une taille de fichier plus petite que les PNG, ce qui en fait un bon choix pour les images sur la page Web.

Les PNG conviennent mieux aux images utilisées dans le cadre du logo ou de l'en-tête du site Web.

Assurez-vous que vos images ont la bonne taille et la bonne résolution pour votre site Web.

Utilisez la compression pour réduire la taille de fichier de vos images sans sacrifier la qualité.

Le format du fichier image dépend entièrement du type de contenu que vous présentez sur le site Web. S'il s'agit d'un type plus photographique, tenez-vous en aux JPG. Si vous utilisez principalement des graphiques, choisissez des PNG. Dans l'ensemble, rappelez-vous que c'est l'un des principaux facteurs affectant la vitesse de chargement de votre site Web.