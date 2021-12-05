Изображения могут легко улучшить ваш сайт или сделать его значительно хуже. Они помогают передавать то, что невозможно отразить словами, добавляют эмоций и задают атмосферу и настроение. Они прямо влияют на формирование восприятия сайта пользователями, привлекают их внимание.

Выбор неправильного изображения и его формата может стоить больших денег. Поэтому важно решить эту задачу в процессе разработки дизайна.

JPEG и PNG — это самые распространенные форматы изображений, которые используются для веб-сайтов.

Между ними есть некоторые ключевые различия, о которых вы должны знать, прежде чем принимать решени, какой формат использовать.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое файлы JPG и PNG, когда и какой формат использовать и как их сохранить, чтобы они корректно отображались на вашем веб-сайте.

Что такое форматы JPG и PNG?

JPG

JPG расшифровывается как Joint Photographic Experts Group и является наиболее распространенным форматом изображений в Интернете. Это формат с потерями, что означает, что некоторые данные изображения теряются при каждом сжатии файла. Это уменьшает его размер, но снижает качество изображения.

JPG — хороший выбор для изображений, которые будут отображаться на самой веб-странице, потому что они обычно меньше по размеру. Это означает, что они будут загружаться быстрее, что важно для поддержания вовлеченности посетителей сайта. Кроме того, JPG поддерживается большинством веб-браузеров.

JPG также могут сжиматься больше, чем изображения PNG, что означает, они требуют меньше места и пропускной способности.

Такие файлы могут включать метаданные, такие как комментарии и информацию об авторских правах. Данные должны быть записаны в определенном формате, иначе они будут просто удалены.

Единственным недостатком использования JPG является то, что они ограничены 256 цветами. Для большинства изображений это не проблема. Однако в сложных файлах с несколькими оттенками или градиентами это можем навредить, так как информация о пропуске цвета будет храниться как 0.

PNG

Формат файла PNG не имеет потерь, что означает, что данные не теряются при сжатии файла. Это делает его больше по размеру по сравнению с файлами JPG, но не влияет на качество. Это основное различие между двумя форматами, но есть и более мелкие различия, которые могут сделать один из них лучшим выбором для вашего сайта.

Существует несколько преимуществ использования PNG на сайте. Во-первых, они имеют более высокое качество, чем JPG, а это значит, что ваши изображения будут выглядеть лучше при просмотре на экранах с высоким разрешением. Во-вторых, PNG позволяют работать с прозрачностью и градиентами, которые придают веб-сайте более совершенный и профессиональный вид. Вот почему они хорошо подходят для изображений, которые, например, являются частью логотипа. Это особенно удобно, если вы собираетесь работать с наложением элементов друг на друга, не беспокоясь о том, как скорреиктировать их сочетание между собой — прозраность позволят все настроить.

Единственным недостатком использования PNG является то, что они имеют больший размер файла, чем JPG. Кроме того, некоторые старые веб-браузеры плохо поддерживают прозрачность PNG или вообще не поддерживают ее.

Что касается размера файла, PNG может быть больше, чем изображения GIF и JPG, потому что они не уменьшают глубину цвета при сжатии файла. Это одна из причин, по которой PNG не подходят для фотографий или изображений, содержащих градиенты или другие многоцветные изображения. Если ваша веб-страница содержит более одного изображения, вам следует подумать о сжатии этих PNG. Сделать это можно при помощи сторонних программ без потери качества изображения.

Когда использовать JPG и когда использовать PNG?

Скорость загрузки сайта зависит от правильного формата файла изображения. Выбрать подходящий из них, JPG или PNG, важно на этапе разработки вашего сайта.

Чаще всего следуют следующему правилу: JPG используется для фотографий без прозрачного фона и других файлов, использующих больше памяти; PNG используется для графики с прозрачным фоном и изображений, где важны четкость и яркость.

JPG обычно используются для изображений, которые будут отображаться на самой веб-странице. Это связано с тем, что они меньше по размеру, а значит будут загружаться быстрее.

PNG лучше подходят для изображений, которые будут использоваться как часть логотипа или заголовка веб-сайта, поскольку они имеют более высокое качество и могут использовать прозрачность.

Как правильно сохранить изображение для использования на сайте

После того, как вы выбрали правильный формат изображения для своего веб-сайта, вам необходимо сохранить его в оптимизированном формате. Это означает, что файл будет сжат без ущерба для качества изображения.

Доступно множество вариантов, но лучше всего использовать бесплатное веб-приложение, такое как Optimizilla или TinyPNG.

Сохранение изображений для использования в Интернете важный процесс, так как ваща задача презентовать их в лучшем виде на сайте. Вот несколько советов по оптимизации файлов:

Используйте программу, например Photoshop или GIMP, для сохранения изображений в правильном формате (JPG или PNG).

Используйте более низкое качество при сохранении JPG, так как они обычно меньше по размеру, чем PNG.

Убедитесь, что ваши изображения имеют правильный размер и разрешение для вашего сайта.

Используйте сжатие, чтобы уменьшить размер файла ваших изображений без ущерба для качества.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить — сохраняйте оригинальные файлы. Всегда сохраняйте оригинальные изображения, хотя бы на некоторое время, так как они могут понадобиться вам в будущем.

Заключение

Ключевые различия форматов JPG и PNG:

Файлы JPG обычно меньше по размеру, чем PNG, что делает их хорошим выбором для изображений, которые будут отображаться на самой веб-странице.

PNG лучше подходят для изображений, которые будут использоваться как часть логотипа или заголовка веб-сайта, то есть часть дизайна страницы.

Убедитесь, что ваши изображения имеют правильный размер и разрешение для вашего сайта.

Используйте сжатие, чтобы уменьшить размер файла ваших изображений без ущерба для качества.

Формат файла изображения полностью зависит от типа контента, который вы используете на сайте. Если это фото-файлы — придерживайтесь JPG, если вы используете в основном графику — выбирайте PNG. Помните, что это один из основных факторов, влияющих на скорость загрузки вашего сайта.