Görseller web sitenizi oluşturabilir veya bozabilir. Kelimelerin veremeyeceği mesajları iletebilirler. Ruh hali ve atmosfer yaratırlar, insanların sizi ve şirketinizi nasıl algıladıklarını şekillendirirler ve web'de başka hiçbir şeye benzemeyen (belki video hariç) ziyaretçileri çekerler.

Doğru imaj, işletmeniz için binlerce dolar değerinde olabilir. İşte tam da bu yüzden yanlış olanı seçmek, farkında bile olmadan size paraya mal olabilir - bu yüzden şimdi doğru olanı bulmak için zaman ayırın.

JPEG ve PNG, web sitelerinde kullanılabilen görüntü biçimleridir, ancak aralarında bir karar vermeden önce bilmeniz gereken bazı önemli farklılıklar vardır.

JPG ve PNG dosyalarının ne olduğuna, hangilerinin farklı uygulamalar için en iyi işe yaradığına ve web sitenizde görünmeleri için bunları nasıl kaydedebileceğinize daha yakından bakalım.

JPG ve PNG dosyaları nedir?

JPG

JPG, Joint Photographic Experts Group'un kısaltmasıdır ve web'deki en yaygın görüntü formatıdır. Kayıplı bir biçimdir, yani dosya her sıkıştırıldığında bazı görüntü verileri kaybolur. Dosya boyutunu küçültür ve görüntünün kalitesini düşürür.

Dosya boyutu genellikle daha küçük olduğundan, JPG'ler web sayfasında görüntülenen resimler için iyi bir seçimdir. Bu, daha hızlı yüklenecekleri anlamına gelir; bu, web sitenizin ziyaretçilerini ilgili ve meşgul tutmak için önemlidir. Ek olarak, JPG'ler çoğu web tarayıcısı tarafından desteklenen standart bir biçimdir.

JPG'ler ayrıca daha az alan ve bant genişliği gerektiren PNG görüntülerinden daha fazla sıkıştırılabilir. Son olarak, JPG'ler yorumlar ve telif hakkı bilgileri gibi meta verileri içerebilir. Ancak, uygun biçimde yazılmazsa bu kaldırılacaktır.

JPG kullanmanın bir dezavantajı, 256 renkle sınırlı olmalarıdır. Bu, çoğu görüntü için bir sorun olmayabilir, ancak rengi atlayan bilgiler 0'lar olarak depolanacağından, birden çok gölgeli veya gradyanlı karmaşık olanlar için sorunlara neden olabilir.

PNG

PNG dosya biçimi kayıpsızdır, yani dosya sıkıştırıldığında hiçbir veri kaybolmaz. Bu, onu JPG dosyalarına kıyasla daha büyük yapar ancak kaliteyi etkilemez. Bu, iki format arasındaki temel farktır, ancak bazı küçük farklılıklar, bunlardan birini web siteniz için daha iyi bir seçim haline getirebilir.

Web sitenizin resimleri için PNG'leri kullanmanın çeşitli faydaları vardır:

JPG'lerden daha yüksek kaliteye sahiptirler, bu da resimlerinizin yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntülendiğinde daha iyi görüneceği anlamına gelir.

PNG'ler, web sitenize daha parlak ve profesyonel bir görünüm kazandıran şeffaflık efektleri içerebilir. Bu nedenle, web sitenizin logosunun veya başlığının parçası olan resimler için çok uygundurlar. Bu, renklerinin birbirine iyi uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişelenmeden görüntüdeki diğer öğeleri üst üste bindirmek istiyorsanız iyidir. PNG'ler web tarayıcıları tarafından geniş çapta desteklenir ve bu da onları herhangi bir web sitesi için iyi bir seçim haline getirir.

PNG'leri kullanmanın dezavantajı, JPG'lerden daha büyük bir dosya boyutuna sahip olmalarıdır. Ayrıca, belirli eski web tarayıcıları PNG şeffaflığını iyi veya hiç desteklemez; bu, resminizin önemli bir parçasıysa bir JPG kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Dosya boyutu açısından PNG'ler, dosyaları küçültmek için renk derinliğini azaltmadıkları için hem GIF hem de JPG görüntülerinden daha büyük olabilir. Bu nedenle PNG'ler, degradeler veya diğer çok renkli görüntüler içeren fotoğraflar veya görüntüler için uygun değildir. Web sayfanızda birden fazla resim varsa, bu PNG'leri formatı destekleyen harici bir programla sıkıştırmayı düşünmelisiniz, çünkü bu, dosya boyutlarını görüntünün kalitesinden çok fazla kaybetmeden küçültecektir.

Web sitenizde kullanmak için bir resim nasıl kaydedilir?

Web siteniz için uygun görüntü formatını seçtikten sonra, web sayfanızda kullanmak için kaydetmeniz gerekir. Hem JPG hem de PNG dosyaları web kullanımı için optimize edilmiş bir biçimde tutulabilir. Bu, dosyanın görüntü kalitesinden ödün vermeden sıkıştırılacağı anlamına gelir.

Birçok seçenek mevcuttur, ancak en iyi seçeneğiniz Optimizilla veya TinyPNG gibi ücretsiz bir çevrimiçi web tabanlı uygulama kullanmaktır. Bilgisayarınızın rahatlığını bırakmak zorunda kalmadan bunu sizin için yapacak bazı programlar mevcuttur.

Resimlerinizi web kullanımı için kaydetmek zor bir süreç olabilir, ancak web sitenizde en iyi şekilde göründüklerinden emin olmak için bunu doğru bir şekilde yapmak çok önemlidir. Resimlerinizi optimize etmek için birkaç ipucu:

Resimlerinizi doğru biçimde (JPG veya PNG) kaydetmek için Photoshop veya GIMP gibi bir program kullanın.

Dosya boyutu genellikle PNG'lerden daha küçük olduğundan, JPG'leri kaydederken daha düşük bir kalite ayarı kullanın.

Görsellerinizin web siteniz için doğru boyut ve çözünürlükte olduğundan emin olun.

Kaliteden ödün vermeden resimlerinizin dosya boyutunu küçültmek için sıkıştırmayı kullanın.

Hatırlanması gereken bir diğer önemli şey de orijinal dosyaları saklamaktır.

Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz için her zaman orijinal görüntüleri en azından bir süre saklayın.

JPG ne zaman ve PNG ne zaman kullanılır?

Web sitesi yükleme hızı, doğru görüntü dosyası biçimine bağlıdır. Ve hangisinin kullanılacağı her zaman kafa karıştırıcıdır: JPG veya PNG.

En yaygın kural, JPG'nin saydam arka planı olmayan fotoğraflar ve diğer bellek yoğun dosyalar için kullanılmasıdır; PNG, şeffaf arka plana sahip grafikler ve netlik ve canlılığın önemli olduğu görüntüler için kullanılır.

JPG'ler genellikle web sayfasının kendisinde görüntülenen resimler için kullanılır. Dosya boyutu daha küçüktür, yani PNG'lerden daha hızlı yüklenirler.

PNG'ler, daha yüksek kaliteye sahip oldukları ve şeffaflık efektleri içerebildikleri için web sitesinin logosunun veya başlığının bir parçası olarak kullanılacak resimler için daha uygundur.

Özetle

JPG ve PNG dosya biçimleri arasındaki temel farklar:

JPG'lerin dosya boyutu genellikle PNG'lerden daha küçüktür, bu da onları web sayfasındaki resimler için iyi bir seçim haline getirir.

PNG'ler, web sitesinin logosunun veya başlığının bir parçası olarak kullanılan resimler için daha uygundur.

Görsellerinizin web siteniz için doğru boyut ve çözünürlükte olduğundan emin olun.

Kaliteden ödün vermeden resimlerinizin dosya boyutunu küçültmek için sıkıştırmayı kullanın.

Görüntü dosyası formatı tamamen web sitesinde sunduğunuz içeriğin türüne bağlıdır. Daha çok fotoğraf türüyse - JPG'lere sadık kalın. Öncelikli olarak grafik kullanıyorsanız - PNG'leri seçin. Sonuç olarak, web sitenizin hızlı yüklenmesini etkileyen ana faktörlerden biri olduğunu unutmayın.