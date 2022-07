Las imágenes pueden hacer o deshacer su sitio web. Pueden transmitir mensajes que las palabras no pueden. Crean un estado de ánimo y una atmósfera, dan forma a cómo las personas te perciben a ti y a tu empresa, y atraen a los visitantes como ninguna otra cosa en la web (excepto quizás el video).

La imagen correcta podría valer miles de dólares para su negocio. Y esta es exactamente la razón por la cual elegir el incorrecto podría costarle dinero sin siquiera saberlo, así que tómese el tiempo ahora para encontrar el correcto.

JPEG y PNG son formatos de imagen que se pueden usar en sitios web, pero existen algunas diferencias clave entre ellos que debe conocer antes de tomar una decisión.

Echemos un vistazo más de cerca a qué son los archivos JPG y PNG, cuáles funcionan mejor para diferentes aplicaciones y cómo puede guardarlos para que aparezcan en su sitio web.

¿Qué son los archivos JPG y PNG?

JPG

JPG son las siglas de Joint Photographic Experts Group y es el formato de imagen más común en la web. Es un formato con pérdidas, lo que significa que algunos datos de la imagen se pierden cada vez que se comprime el archivo. Reduce el tamaño del archivo y disminuye la calidad de la imagen.

Los archivos JPG son una buena opción para las imágenes que se muestran en la propia página web porque suelen tener un tamaño de archivo más pequeño. Significa que se cargarán más rápido, lo cual es importante para mantener a los visitantes de su sitio web interesados y comprometidos. Además, los JPG son un formato estándar admitido por la mayoría de los navegadores web.

Los JPG también se pueden comprimir más que las imágenes PNG, lo que requiere menos espacio y ancho de banda. Finalmente, los JPG pueden incluir metadatos como comentarios e información de derechos de autor. Sin embargo, esto se eliminará si no está escrito en el formato adecuado.

La única desventaja de usar archivos JPG es que están limitados a 256 colores. Es posible que esto no sea un problema para la mayoría de las imágenes, pero puede causar problemas para las más complejas con varios tonos o degradados porque la información que omite el color se almacenará como 0.

PNG

El formato de archivo PNG no tiene pérdidas, lo que significa que no se pierden datos cuando se comprime el archivo. Esto lo hace más grande en comparación con los archivos JPG, pero no afecta la calidad. Es la principal diferencia entre los dos formatos, pero algunas diferencias menores pueden hacer que uno de ellos sea una mejor opción para su sitio web.

Hay varios beneficios al usar PNG para las imágenes de su sitio web:

Tienen una calidad superior a los JPG, lo que significa que sus imágenes se verán mejor cuando se vean en pantallas de alta resolución.

Los PNG pueden incluir efectos de transparencia, lo que le da a su sitio web un aspecto más pulido y profesional. Es por eso que son ideales para imágenes que forman parte del logotipo o encabezado de su sitio web. Esto es bueno si desea superponer otros elementos en la imagen sin preocuparse de si sus colores se combinarán bien. Los PNG son ampliamente compatibles con los navegadores web, lo que los convierte en una buena opción para cualquier sitio web.

La desventaja de usar PNG es que tienen un tamaño de archivo mayor que los JPG. Además, los navegadores web antiguos específicos no admiten bien la transparencia PNG, lo que significa que si es una parte importante de su imagen, debe elegir un JPG.

En términos de tamaño de archivo, los PNG pueden ser más grandes que las imágenes GIF y JPG porque no reducen la profundidad de color para hacer que los archivos sean más pequeños. Esta es la razón por la que los PNG no son adecuados para fotos o imágenes que contengan degradados u otras imágenes multicolores. Si su página web tiene más de una imagen, debería considerar comprimir estos PNG con un programa externo que admita el formato, ya que al hacerlo reducirá el tamaño de los archivos sin perder demasiado la calidad de la imagen.

Cómo guardar una imagen para usarla en su sitio web

Una vez que haya elegido el formato de imagen adecuado para su sitio web, debe guardarlo para usarlo en su página web. Tanto los archivos JPG como PNG se pueden guardar en un formato optimizado para uso web. Esto significa que el archivo se comprimirá sin sacrificar la calidad de la imagen.

Hay muchas opciones disponibles, pero su mejor apuesta es usar una aplicación en línea gratuita basada en la web como Optimizilla o TinyPNG. Hay algunos programas disponibles que harán esto por ti sin tener que dejar la comodidad de tu computadora.

Guardar sus imágenes para uso web puede ser un proceso complicado, pero es esencial hacerlo correctamente para asegurarse de que se vean lo mejor posible en su sitio web. Aquí hay algunos consejos para optimizar sus imágenes:

Usa un programa como Photoshop o GIMP para guardar tus imágenes en el formato correcto (JPG o PNG).

Use una configuración de menor calidad cuando guarde archivos JPG, ya que generalmente tienen un tamaño de archivo más pequeño que los PNG.

Asegúrese de que sus imágenes tengan el tamaño y la resolución correctos para su sitio web.

Utilice la compresión para reducir el tamaño de archivo de sus imágenes sin sacrificar la calidad.

Otra cosa importante para recordar: mantenga los archivos originales.

Guarde siempre las imágenes originales, al menos durante un tiempo, ya que puede necesitarlas en el futuro.

¿Cuándo usar JPG y cuándo usar PNG?

La velocidad de carga del sitio web depende del formato de archivo de imagen correcto. Y siempre es confuso cuál usar: JPG o PNG.

La regla más común es que JPG se usa para fotografías sin fondo transparente y otros archivos que requieren mucha memoria; PNG se usa para gráficos con fondos transparentes e imágenes donde la claridad y la vitalidad son importantes.

Los JPG se utilizan normalmente para las imágenes que se muestran en la propia página web. Son más pequeños en tamaño de archivo, lo que significa que se cargarán más rápido que los PNG.

Los PNG son más adecuados para las imágenes que se utilizarán como parte del logotipo o el encabezado del sitio web, ya que tienen una mayor calidad y pueden incluir efectos de transparencia.

Para resumir

Diferencias clave entre los formatos de archivo JPG y PNG:

Los JPG suelen tener un tamaño de archivo más pequeño que los PNG, lo que los convierte en una buena opción para las imágenes en la página web.

Los PNG son más adecuados para las imágenes utilizadas como parte del logotipo o encabezado del sitio web.

Asegúrese de que sus imágenes tengan el tamaño y la resolución correctos para su sitio web.

Utilice la compresión para reducir el tamaño de archivo de sus imágenes sin sacrificar la calidad.

El formato del archivo de imagen depende completamente del tipo de contenido que presente en el sitio web. Si es más de tipo fotográfico, apégate a los JPG. Si usa principalmente gráficos, elija PNG. En definitiva, recuerda que es uno de los principales factores que afectan a la velocidad de carga de tu web.