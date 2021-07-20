MVP 或最小可行产品是面向目标受众的第一个也是最简单的产品版本。这个想法是测试功能并评估您的产品概念的性能。在反馈的基础上，建立对产品价值和人们对产品支付意愿的普遍理解，从而给出进一步发展的计划。

无代码MVP

使用无代码创建 MVP 有 3 个主要好处：

1. 独立

这意味着在创建第一个产品时放弃技术工程师。任何了解任务的人都可以创建一个试点项目。

2. 快速性

由于无代码平台无需编写代码，因此可以节省开发时间。

3. 测试

借助无代码平台，您可以快速创建和发布产品的试点版本。如果 MVP 失败，那么您可以在同一天以相同的速度创建和发布新项目。

为什么无代码通常只针对 MVP？

该产品总是需要在 MVP 之后进一步开发，但不幸的是，由于以下几个方面，大多数无代码平台还无法对此提供帮助：

1. 有限的选择

无代码解决方案很简单，所有功能仅限于平台上建议的设置和模板。由于主题、功能和设置的选择有限，根本不可能开发出独特的产品。

2.绑定无码平台

在特定平台上创建 MVP 会自动剥夺开发人员单独创建项目或将其转移到另一个平台的能力。产品的功能、工作和集成将始终仅限于平台内。另外，为了留住用户，大多数平台都不会生成源代码，或者让它变得如此混乱，以至于在平台之外修改项目几乎是不可能的。

3. 安全

基于无代码构建的产品将始终是平台的一部分。创建者无法完全控制项目，无法完全访问源代码和数据集。平台上的任何违规或问题都会影响项目的功能和进一步存在。

我们如何在 Appmaster.io 中做到这一点？

Appmaster.io 不是第一个无代码平台，但它的创建考虑了现有解决方案的所有错误和缺点。该平台不基于模板，也不限制用户只能使用预定义的功能。用户可以真正实现任何功能，因为有了业务流程编辑器，任何功能都可以使用简单的可视化块来实现。当然，该平台提供了快速创建 Web 和原生移动应用程序的能力，能够在发布后更改外观和功能，以及在应用程序使用期间维护应用程序的大量附加功能。





一旦用户创建了业务流程并设计了界面，平台就会编写整个应用程序的源代码（是的！正是源代码！），然后将其收集并上传到您的服务器 - 这远不是 MVP ，而是一个成熟的产品。#nbsp;





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