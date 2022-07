MVP ou Produto Mínimo Viável é a primeira e mais simples versão do produto para o público-alvo. A ideia é testar a funcionalidade e avaliar o desempenho do conceito do seu produto. Com base no feedback, é criado o entendimento geral do valor e a disposição das pessoas em pagar pelo produto, o que dá o plano para desenvolvimento posterior.

MVP sem código

Existem 3 benefícios principais em criar um MVP sem código:

1. Independência

Isso significa desistir dos engenheiros técnicos ao criar o primeiro produto. Qualquer pessoa que entenda a tarefa pode criar um projeto piloto.

2. Rapidez

Como as plataformas sem código eliminam a necessidade de escrever código, isso economiza tempo gasto no desenvolvimento.

3. Teste

Com a ajuda de plataformas sem código, você pode criar e publicar rapidamente uma versão piloto de um produto. Se o MVP falhar, você pode criar e publicar um novo projeto no mesmo dia e na mesma velocidade.

Por que o sem código geralmente é apenas para MVP?

O produto sempre precisou ser desenvolvido posteriormente após o MVP, mas a maioria das plataformas sem código, infelizmente, ainda não são capazes de ajudar nisso devido a vários aspectos:

1. Opções limitadas

As soluções sem código são simples, todas as funções são limitadas às configurações e modelos propostos na plataforma. É simplesmente impossível desenvolver um produto exclusivo devido à escolha limitada de temas, funções e configurações.

2. Vinculação à plataforma sem código

Criar um MVP em uma plataforma específica tira automaticamente a capacidade do desenvolvedor de criar um projeto individualmente ou transferi-lo para outra plataforma. O produto sempre será limitado em funcionalidade, trabalho e integrações apenas dentro da plataforma. Além disso, para reter os usuários, a maioria das plataformas não gera código-fonte ou o torna tão confuso que é quase impossível modificar o projeto fora da plataforma.

3. Segurança

Um produto construído sem código sempre fará parte da plataforma. O criador não tem controle total sobre o projeto, acesso total ao código-fonte e ao conjunto de dados. Quaisquer violações ou problemas na plataforma podem afetar as funções e a continuação da existência do projeto também.

Como fazemos isso no Appmaster.io?

Appmaster.io não é a primeira plataforma sem código, mas foi criada levando em consideração todos os erros e deficiências das soluções existentes. A plataforma não é baseada em modelos e não restringe o usuário apenas a funções predefinidas. Os usuários podem realmente implementar qualquer funcionalidade, por causa do editor de processos de negócios, onde qualquer recurso pode ser implementado usando blocos visuais simples. Obviamente, a plataforma oferece a capacidade de criar rapidamente aplicativos móveis nativos da web com a capacidade de alterar a aparência e a funcionalidade após a publicação, bem como uma grande quantidade de funcionalidades adicionais para manter os aplicativos durante seu uso.





Assim que o usuário cria processos de negócios e projeta a interface, a plataforma escreve o código-fonte de todo o aplicativo (sim! Exatamente o código-fonte!), Em seguida, coleta e carrega para o seu servidor - isso está longe de ser um MVP , mas um produto completo. # nbsp;





