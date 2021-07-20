MVP أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق هو الإصدار الأول والأبسط من المنتج للجمهور المستهدف. الفكرة هي اختبار الوظيفة وتقييم أداء مفهوم المنتج الخاص بك. بناءً على التعليقات ، يتم إنشاء الفهم العام للقيمة واستعداد الناس للدفع مقابل المنتج ، مما يعطي خطة لمزيد من التطوير.

MVP بدون رمز

هناك 3 فوائد رئيسية لإنشاء MVP بدون رمز:

1. الاستقلال

هذا يعني التخلي عن المهندسين التقنيين عند إنشاء المنتج الأول. يمكن لأي شخص لديه فهم للمهمة إنشاء مشروع تجريبي.

2. السرعة

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية ، فإن هذا يوفر الوقت المستغرق في التطوير.

3. الاختبار

بمساعدة الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، يمكنك إنشاء إصدار تجريبي من منتج ونشره بسرعة. إذا فشل MVP ، فيمكنك إنشاء مشروع جديد ونشره في نفس اليوم وبنفس السرعة.

لماذا لا يكون رمز عدم وجود رمز عادة لـ MVP فقط؟

يلزم دائمًا تطوير المنتج بشكل أكبر بعد MVP ، ولكن لسوء الحظ ، فإن غالبية الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية غير قادرة بعد على المساعدة في هذا الأمر نظرًا لعدة جوانب:

1. خيارات محدودة

تعد حلول عدم وجود رمز بسيطة ، حيث تقتصر جميع الوظائف على الإعدادات والقوالب المقترحة على النظام الأساسي. من المستحيل ببساطة تطوير منتج فريد بسبب الاختيار المحدود للموضوعات والوظائف والإعدادات.

2. ملزمة لمنصة لا رمز

يؤدي إنشاء MVP على نظام أساسي معين تلقائيًا إلى إبعاد قدرة المطور على إنشاء مشروع بشكل فردي أو نقله إلى نظام أساسي آخر. سيكون المنتج دائمًا محدودًا من حيث الوظائف والعمل والتكامل فقط داخل النظام الأساسي. أيضًا ، للاحتفاظ بالمستخدمين ، فإن معظم الأنظمة الأساسية لا تنشئ شفرة المصدر أو تجعلها مربكة لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل تعديل المشروع خارج النظام الأساسي.

3. السلامة

سيكون المنتج الذي تم إنشاؤه على أساس عدم وجود رمز جزءًا من النظام الأساسي دائمًا. لا يتمتع المنشئ بالتحكم الكامل في المشروع ، والوصول الكامل إلى التعليمات البرمجية المصدر ومجموعة البيانات. أي انتهاكات أو مشاكل على النظام الأساسي يمكن أن تؤثر على وظائف ووجود المشروع أيضًا.

كيف نفعل ذلك في Appmaster.io؟

Appmaster.io ليس أول نظام أساسي بدون رمز ، ولكن تم إنشاؤه مع مراعاة جميع الأخطاء وأوجه القصور في الحلول الحالية. النظام الأساسي لا يعتمد على القوالب ولا يقصر المستخدم على الوظائف المحددة مسبقًا فقط. يمكن للمستخدمين حقًا تنفيذ أي وظيفة ، بسبب محرر عمليات الأعمال ، حيث يمكن تنفيذ أي قدرة باستخدام كتل مرئية بسيطة. بالطبع ، يوفر النظام الأساسي القدرة على إنشاء تطبيقات الويب والجوّال الأصلية بسرعة مع القدرة على تغيير المظهر والوظائف بعد النشر ، بالإضافة إلى قدر كبير من الوظائف الإضافية للحفاظ على التطبيقات أثناء استخدامها.





بمجرد أن ينشئ المستخدم العمليات التجارية ويصمم الواجهة ، تكتب المنصة الكود المصدري للتطبيق بأكمله (نعم! بالضبط الكود المصدري!) ، ثم يجمعها ويحملها إلى الخادم الخاص بك - وهذا أبعد ما يكون عن كونه MVP ، ولكنه منتج متكامل. # nbsp؛





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