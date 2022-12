MVP of Minimum Viable Product is de eerste en eenvoudigste versie van het product voor het doelpubliek. Het idee is om de functionaliteit te testen en de prestaties van uw productconcept te evalueren. Op basis van de feedback ontstaat een algemeen begrip van de waarde en de bereidheid van mensen om voor het product te betalen, wat het plan voor verdere ontwikkeling oplevert.

MVP met no-code

Er zijn 3 belangrijke voordelen van het maken van een MVP met no-code:

1. Onafhankelijkheid

Dit betekent het opgeven van technische ingenieurs bij het maken van het eerste product. Iedereen met verstand van zaken kan een proefproject maken.

2. Snelheid

Aangezien no-code platforms de noodzaak om code te schrijven wegnemen, bespaart dit tijd die aan ontwikkeling wordt besteed.

3. Testen

Met behulp van no-code platforms kunt u snel een proefversie van een product maken en publiceren. Als de MVP mislukt, kunt u op dezelfde dag en met dezelfde snelheid een nieuw project maken en publiceren.

Waarom is no-code meestal alleen voor MVP?

Het product moet na MVP altijd verder ontwikkeld worden, maar de meeste no-code platforms kunnen daar helaas nog niet bij helpen vanwege verschillende aspecten:

1. Beperkte mogelijkheden

No-code oplossingen zijn eenvoudig, alle functies zijn beperkt tot de voorgestelde instellingen en templates op het platform. Het is eenvoudigweg onmogelijk om een uniek product te ontwikkelen door de beperkte keuze aan thema's, functies en instellingen.

2. Binding aan het no-code platform

Het creëren van een MVP op een specifiek platform ontneemt de ontwikkelaar automatisch de mogelijkheid om een project individueel te maken of over te zetten naar een ander platform. Het product zal altijd beperkt zijn in functionaliteit, werk en integraties alleen binnen het platform. Ook, om gebruikers te behouden, genereren de meeste platforms geen broncode of maken het zo verwarrend dat het bijna onmogelijk is om het project buiten het platform aan te passen.

3. Veiligheid

Een product gebouwd op no-code zal altijd deel uitmaken van het platform. De maker heeft geen volledige controle over het project, geen volledige toegang tot de broncode en de dataset. Eventuele overtredingen of problemen op het platform kunnen ook de functies en het verdere bestaan van het project beïnvloeden.

Hoe doen we het in Appmaster.io?

Appmaster.io is niet het eerste no-code platform, maar het is gecreëerd rekening houdend met alle fouten en tekortkomingen van bestaande oplossingen. Het platform is niet gebaseerd op templates en beperkt de gebruiker niet tot voorgedefinieerde functies. Gebruikers kunnen werkelijk elke functionaliteit implementeren, dankzij de business process editor, waar elke mogelijkheid kan worden geïmplementeerd met behulp van eenvoudige visuele blokken. Uiteraard biedt het platform de mogelijkheid om snel web- en native mobiele toepassingen te creëren met de mogelijkheid om het uiterlijk en de functionaliteit na publicatie te wijzigen, en een enorme hoeveelheid extra functionaliteit om toepassingen tijdens het gebruik te onderhouden.





Zodra de gebruiker bedrijfsprocessen heeft gecreëerd en de interface heeft ontworpen, schrijft het platform de broncode van de gehele applicatie (ja! precies de broncode!) en verzamelt en uploadt deze vervolgens naar uw server - dit is verre van een MVP, maar een volwaardig product.#nbsp;





Meer weten? Welkom bij AppMaster.io.