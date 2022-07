MVP ou Minimum Viable Product est la première et la plus simple version du produit pour le public cible. L'idée est de tester la fonctionnalité et d'évaluer les performances de votre concept de produit. Sur la base des commentaires, la compréhension générale de la valeur et de la volonté des gens à payer pour le produit est créée, ce qui donne le plan de développement ultérieur.

MVP sans code

Il y a 3 principaux avantages à créer un MVP sans code :

1. Indépendance

Cela signifie abandonner les ingénieurs techniques lors de la création du premier produit. Toute personne ayant une compréhension de la mission peut créer un projet pilote.

2. Rapidité

Étant donné que les plates-formes sans code éliminent le besoin d'écrire du code, cela permet de gagner du temps sur le développement.

3. Tester

À l'aide de plates-formes sans code, vous pouvez rapidement créer et publier une version pilote d'un produit. Si le MVP échoue, vous pouvez créer et publier un nouveau projet le même jour et à la même vitesse.

Pourquoi le no-code est-il généralement réservé au MVP ?

Le produit a toujours dû être développé après MVP, mais la majorité des plates-formes sans code, malheureusement, ne sont pas encore en mesure d'aider avec cela en raison de plusieurs aspects :

1. Options limitées

Les solutions sans code sont simples, toutes les fonctions sont limitées aux paramètres et modèles proposés sur la plateforme. Il est tout simplement impossible de développer un produit unique en raison du choix limité de thèmes, de fonctions et de paramètres.

2. Liaison à la plate-forme sans code

La création d'un MVP sur une plate-forme spécifique prive automatiquement le développeur de la possibilité de créer un projet individuellement ou de le transférer sur une autre plate-forme. Le produit sera toujours limité dans ses fonctionnalités, son travail et ses intégrations uniquement au sein de la plate-forme. De plus, pour fidéliser les utilisateurs, la plupart des plates-formes ne génèrent pas de code source ou le rendent si confus qu'il est presque impossible de modifier le projet en dehors de la plate-forme.

3. Sécurité

Un produit construit sur le no-code fera toujours partie de la plate-forme. Le créateur n'a pas un contrôle total sur le projet, un accès complet au code source et à l'ensemble de données. Toute violation ou problème sur la plate-forme peut également affecter les fonctions et l'existence future du projet.

Comment le faisons-nous dans Appmaster.io ?

Appmaster.io n'est pas la première plateforme sans code, mais elle a été créée en tenant compte de toutes les erreurs et lacunes des solutions existantes. La plate-forme n'est pas basée sur des modèles et ne restreint pas l'utilisateur aux seules fonctions prédéfinies. Les utilisateurs peuvent réellement implémenter n'importe quelle fonctionnalité, grâce à l'éditeur de processus métier, où n'importe quelle capacité peut être implémentée à l'aide de simples blocs visuels. Bien sûr, la plate-forme offre la possibilité de créer rapidement des applications Web et mobiles natives avec la possibilité de modifier l'apparence et les fonctionnalités après la publication, ainsi qu'une énorme quantité de fonctionnalités supplémentaires pour maintenir les applications pendant leur utilisation.





Dès que l'utilisateur a créé les processus métier et conçu l'interface, la plateforme écrit le code source de l'ensemble de l'application (oui ! exactement le code source !), puis le récupère et le télécharge sur votre serveur - c'est loin d'être un MVP , mais un produit à part entière.#nbsp;





Vouloir en savoir davantage? Bienvenue sur AppMaster.io .